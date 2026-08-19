Russie : 11 millions de livres auraient brûlé chez Wildberries

Selon l’estimation commune de l’Union russe du livre, de l’Association des éditeurs de Russie et de l’Association des distributeurs de livres, transmise à Vedomosti, les pertes dépasseraient donc les 11 millions d’exemplaires. Les organisations professionnelles et les autorités russes attribuent ces frappes à des drones ukrainiens.

Ce chiffre semble en réalité répondre aux quelque huit millions d’ouvrages détruits le 1er août dans le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv. Les deux bilans portent sur des territoires, des entreprises et des méthodes de comptage distincts. Le parallèle concerne en revanche la chaîne du livre : dans les deux cas, la concentration de stocks considérables dans de grandes infrastructures logistiques expose simultanément de nombreux catalogues lorsqu’un site est atteint.

Les volumes disparus relèvent principalement de la fiction, de la littérature jeunesse et de la vulgarisation scientifique, précisent les associations. Eksmo-AST cite notamment le Bukvar de Nadejda Joukova, une nouvelle édition de la Constitution russe, des livres de Margarita Simonian, Zakhar Prilepine et Asia Lavrinovitch, ainsi que l’édition de Fahrenheit 451 illustrée par A. Simanchuk, de Ray Bradbury.

D’autres succès ont été touchés, parmi lesquels Et si les chats disparaissaient du monde... de Genki Kawamura, Le Café du bout du monde de John Strelecky, ou L’Homme le plus riche de Babylone de George S. Clason.

À ces titres s’ajoutent, « en très grande quantité » selon Eksmo-AST, des ouvrages de préparation aux examens OGE et EGE destinés à la prochaine année scolaire. Le groupe assure avoir lancé en urgence des tirages supplémentaires. Chez Rosman, une partie de son programme de lectures extrascolaires et un volume de Kanashibari, série Young Adult de fantasy asiatique mêlant horreur et mystique signée Angelina et Veronika Shen, doivent également être réimprimés.

Wildberries, près d’un tiers du marché en valeur

L’enjeu dépasse largement le remplacement de quelques références. D’après les trois organisations professionnelles, les ventes réalisées sur Wildberries représentent 30 % du marché russe du livre en valeur. À titre de repère, celles de livres papier avaient atteint 111 milliards de roubles en 2025, hors littérature scolaire, pour 231 millions d’exemplaires, selon les données d’Eksmo-AST rapportées par Vedomosti.

Les associations parlent d’un « coup sans précédent » porté au secteur et considèrent que la reconstitution des stocks nécessitera une aide de l’État. RWB se montre plus prudent sur l’ampleur financière : le groupe juge prématuré de chiffrer définitivement les dégâts, toutes catégories de marchandises confondues, tant que l’inventaire des installations concernées n’est pas achevé.

Les conséquences commerciales se font déjà sentir chez certains éditeurs. Boris Kouznetsov, directeur général de Rosman, indique à Vedomosti que le nombre de commandes reçues par sa maison via Wildberries a reculé de 20 % à l’approche de la saison automne-hiver. Eksmo augmente de son côté les expéditions selon le modèle FBS : les ouvrages restent chez l’éditeur jusqu’à leur commande, avant de rejoindre le circuit logistique de la plateforme. Son directeur général, Evgueni Kapiev, expliquait dès le 6 août que cette organisation entraînait des dépenses supplémentaires.

Rosman suit la même voie, tout en multipliant les opérations promotionnelles. Boris Kouznetsov affirme que le renchérissement de la logistique réduit fortement les marges : la maison a déjà renoncé à certains nouveaux projets et diminué ses budgets marketing. RIPOL Classic cherche pour sa part à renforcer les ventes depuis son propre site et ambitionne de porter ce canal à environ 20 % de ses expéditions dans les six prochains mois.

11 millions, mais toujours un bilan provisoire

Les 11 millions actuellement avancés constituent donc une photographie arrêtée au 13 août, et non l’inventaire définitif des pertes chez Wildberries. Le lendemain, les trois organisations professionnelles ont d’ailleurs lancé une nouvelle enquête auprès des éditeurs et distributeurs concernés, auxquels elles demandent de communiquer avant le 18 août le nombre total d’exemplaires perdus depuis le début des attaques.

Crédits photo : Burn Ed Burn, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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