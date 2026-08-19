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Il faut casser certains codes” : Castagora invente une autre médiathèque

Après cinq années de préparation, Castanet-Tolosan ouvrira le 1er septembre 2026 Castagora, un équipement de 1200 m² qui réunit médiathèque et centre social sans les juxtaposer. Avec 26.000 documents, une ludothèque, des espaces numériques, une cuisine, un café ou encore un potager, la ville de l’agglomération toulousaine mise sur un lieu conçu avec les habitants.

Le 19/08/2026 à 17:55 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

19/08/2026 à 17:55

Hocine Bouhadjera

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À Castanet-Tolosan, il aura fallu attendre 2026 pour voir ouvrir une médiathèque. Pour cette commune d’environ 15.000 habitants, l’absence était d’autant plus notable qu’elle compte une centaine d’associations et quatre groupes scolaires.

Le projet lancé en 2021 devait donc combler un manque, mais la municipalité a choisi de ne pas simplement construire une bibliothèque. Le 1er septembre, Castagora ouvrira après un investissement de 7,65 millions d’euros, financé à 70 % par des subventions. 

Une accumulation d’équipements qui pourrait faire penser à une médiathèque enrichie d’un centre social. C’est précisément la lecture que ses responsables veulent éviter.

« Il n’y a rien qui se rajoute à rien »

Madeleine Arribes Gurnade, chargée du versant centre social, et Nadège Picauron-Rey, chargée de la médiathèque et de la lecture publique, assurent ensemble la codirection de Castagora. Toutes deux insistent sur le même point : « Il n’y a pas plus le centre social ou plus la médiathèque. Ce sont deux entités totalement hybridées. »

Cette distinction doit se retrouver jusque dans l’organisation quotidienne : les professionnels de la lecture publique travailleront avec les animateurs socioculturels et les travailleurs sociaux, plutôt que dans deux services parallèles.

Le projet avait d’ailleurs commencé à fonctionner avant même que le bâtiment existe. L’Espace de Vie Sociale L’Escambi ouvre en 2023, avec un agrément de la CAF et des activités construites avec les habitants. Une équipe dédiée à la lecture publique est constituée en 2024, proposant lectures et animations autour du livre et du jeu.

Pour Madeleine Arribes Gurnade, cette période a permis de tester moins des activités qu’une manière de travailler : « On a voulu créer une expérience à petite échelle et la transposer à grande échelle, en augmentant les objectifs, la transversalité et l’hybridité », résume-t-elle. Ce travail préparatoire a notamment servi à dégager « une culture commune » entre médiathécaires et professionnels du champ social, sans effacer les compétences propres à chacun.

26.000 documents en partant de zéro

La construction des collections représentait parallèlement un chantier à part entière. À la différence d’une bibliothèque rénovée ou déménagée, Castagora ne disposait pas d’un fonds à transférer. « On part de zéro sur ce projet-là », résume Nadège Picauron-Rey.

Le volume d’ouverture a finalement été fixé à 26.000 documents. Mais leur répartition s’éloigne des équilibres généralement retenus : 50 % des acquisitions ont été consacrées à la jeunesse et 50 % aux adultes. Un choix fondé, selon la codirectrice, sur le diagnostic social du territoire, où les familles, les écoles, les crèches et le périscolaire occupent une place importante.

La politique documentaire privilégie également le travail avec les libraires du bassin toulousain et entend accorder une place aux petites maisons d’édition. Une partie des collections de la Bibliothèque Pour Tous, jusque-là implantée dans la commune, a par ailleurs été intégrée au fonds.

Les acquisitions elles-mêmes ont parfois été participatives. Des jeunes ont travaillé avec l’équipe sur les collections qui leur étaient destinées, notamment les mangas, jusqu’à se rendre en librairie pour participer aux choix. Des groupes d’habitants ont été associés de la même manière sur certains domaines. « Ils ont des compétences et des connaissances extraordinaires, et parfois une connaissance culturelle ou littéraire bien plus poussée que celle des bibliothécaires », souligne Nadège Picauron-Rey.

Le chantier matériel a suivi la même logique. L’équipement des documents n’a pas été externalisé : des animateurs périscolaires et des habitants bénévoles ont participé au traitement des ouvrages. Pour la codirectrice, cette organisation permettait aussi aux professionnels qui accompagneront demain les jeunes sur place de connaître concrètement les collections.

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Une partie des collections de Castagora, installées dans les nouveaux espaces de la médiathèque-centre social — Mairie de Castanet-Tolosan.

Se débarrasser des codes de bibliothèque

Une fois les livres achetés restait une question : comment les retrouver ? Castagora a choisi de prendre ses distances avec les systèmes de classement traditionnels et leur vocabulaire professionnel. Les documents sont répartis en grands univers, complétés par des pictogrammes et des mots-clés, afin que le lecteur puisse s’orienter sans connaître au préalable les conventions des bibliothèques.

« L’objectif premier, c’est l’accessibilité », insiste Nadège Picauron-Rey. « Il fallait casser certains codes » et permettre aussi bien à un enfant qu’à un adulte ou à une personne rencontrant davantage de difficultés de comprendre immédiatement l’organisation du lieu.

Plus généralement, les codirectrices de Castagora refusent d’installer le livre au sommet d’une hiérarchie symbolique des pratiques culturelles. Le livre restera physiquement très présent, mais il devient « un médium parmi tant d’autres » : une conversation, un jeu de société, un atelier de cuisine ou la lecture de la presse peuvent eux aussi servir l’apprentissage et la rencontre.

Le principe rejoint directement celui du centre social. « Il n’y a pas de hiérarchisation », complète Madeleine Arribes Gurnade. « Le livre est un outil qu’on va utiliser au même titre qu’un atelier cuisine. L’objectif premier est la création du lien social. » Le mot de « prescription » littéraire est lui-même interrogé. L’équipe revendique ici les principes de l’éducation populaire : les compétences des professionnels restent mobilisées, mais elles ne doivent pas rendre secondaires celles des habitants.

Des habitants qui programment eux-mêmes

La participation citoyenne ne s’arrête pas à la conception du bâtiment, selon l'équipe de Castagora : depuis 2021, habitants, associations, agents, partenaires et élus ont été associés aux réflexions sur les besoins, les usages et l’organisation des espaces. Des chantiers participatifs ont notamment été organisés avec l’association Le Bruit de la Conversation.

Une fois Castagora ouvert, les habitants pourront non seulement assister aux activités, mais en proposer et en animer eux-mêmes. La programmation sera publiée tous les deux mois. Elle s’articule autour de trois grandes orientations : le vivre ensemble, le « faire avec », et la parentalité et la coéducation. Clubs de lecture et soirées littéraires côtoieront ateliers de cuisine intergénérationnels, jeux vidéo, sciences ou jeux de société.

Le premier programme comprend ainsi Papote Grenadine, Le Temps des Bambins, un club de lecture, les soirées Ludivores consacrées aux jeux de société et un Labo des sciences. Une sortie au village du livre et des arts de Montolieu et un tournoi de Mario Kart sont déjà annoncés pour octobre.

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Habitants et participants réunis lors d’un chantier participatif de Castagora, à Castanet-Tolosan — Vincent Laratta.

Aller chercher ceux qui n’entrent pas

L’hybridation doit permettre de toucher des personnes qui fréquentent peu ou pas les équipements culturels. Le centre social apporte pour cela ses méthodes de hors-les-murs et d’« aller-vers » : travailler avec les écoles, le collège, les espaces jeunesse, les seniors ou les personnes en situation de handicap, mais aussi construire progressivement une relation avec ceux pour qui entrer dans un bâtiment culturel reste intimidant.

« L’idée, c’est que ce soit un lieu pour tout le monde », résume Madeleine Arribes Gurnade, qui insiste sur la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. Castanet-Tolosan compte une population relativement aisée, relève-t-elle, mais aussi des habitants vivant avec les minima sociaux. « On se sera trompés si c’est un lieu de CSP+ et d’ingénieurs. »

Cette volonté se traduit également dans les conditions d'accès. L’adhésion sera gratuite pour les habitants de Castanet-Tolosan. Elle coûtera 15 € par an aux personnes extérieures à la commune, avec gratuité pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des minima sociaux. Les adhérents pourront emprunter leurs documents pendant trois semaines, mais aussi, sous caution, pour une durée de deux à cinq semaines, des instruments de musique, liseuses, malles de cuisine ou outils de jardin.

Le projet n’a toutefois pas fait l’unanimité à Castanet-Tolosan. En 2025, le groupe d’opposition Pour Castanet, composé de Bernard Garrafouillet et Patrice Tournon, a indiqué avoir saisi le tribunal administratif en invoquant une irrégularité du PLU concernant la zone d’implantation de Castagora. Il contestait parallèlement le choix de construire un nouvel équipement, estimant que des bâtiments municipaux existants auraient pu accueillir ces usages. Le recours n’étant pas suspensif, le chantier s’est poursuivi.

Début 2026, la fermeture de la Bibliothèque Pour Tous, présente depuis plusieurs décennies dans la commune, a également suscité une polémique. Des bénévoles et des élus d’opposition ont contesté les conditions de son départ et défendu la possibilité d’une coexistence avec Castagora. Dans un droit de réponse, le maire Xavier Normand a rejeté l’idée d’une expulsion : selon lui, l’association avait elle-même fixé sa fermeture au public au 31 décembre 2025 et ses bénévoles avaient choisi, dès 2023, de ne pas intégrer Castagora, ni comme bénévoles ni comme association partenaire.

Un investissement et quelques arbitrages

L'ambition de l'équipe de Castagora a par ailleurs dû composer avec les contraintes financières. Trois scénarios avaient initialement été envisagés et le premier arbitrage a porté sur la surface : le projet final a été ramené à 1200 m². « Les communes aujourd’hui ont des budgets contraints », rappelle Madeleine Arribes Gurnade. Le bâtiment a toutefois été conçu pour pouvoir évoluer si les besoins du territoire augmentent.

Les deux principales aides publiques évoquées par les codirectrices proviennent de la DRAC et du Département, au sein d’un montage qui permet d’atteindre 70 % de subventions sur les 7,65 millions d’euros investis.

Un domaine a en revanche été préservé des coupes : les ambitions environnementales. Castagora utilise des matériaux biosourcés pour sa structure et son isolation, du géocooling par le plancher et de la ventilation naturelle. Le chantier participe au programme européen LIFE Waste2Build, avec un objectif de 85 % de réemploi ou de recyclage des matériaux. Le projet, conçu avec KOMBO Architectes et ICI Architectes, a obtenu la médaille d’or de la démarche Bâtiments Durables Occitanie pour ses phases de conception et de réalisation.

Une soirée inaugurale est prévue le 18 septembre, de 19h à 22h, avec prises de parole, apéritif préparé en partie par des habitants, concert du groupe de jeunes Teenagers et bal occitan.

« J’ai trouvé ma place »

Au bout du compte, les deux codirectrices mesurent moins la réussite future de Castagora au nombre de prêts qu’à la diversité des personnes qui s’y sentiront légitimes. Madeleine Arribes Gurnade évoque une femme âgée, un enfant, un jeune adulte ou encore une personne récemment arrivée en France : « J’aimerais qu’une diversité d’habitants puisse dire : ici, je me sens comme à la maison. »

Elle revendique pour Castagora un « accueil inconditionnel », dans lequel quelqu’un puisse aussi bien participer à un atelier que transmettre à son tour une compétence, une pratique ou une culture.

Nadège Picauron-Rey le formule plus simplement encore : « J’ai trouvé ma place. » Et ajoute un second pari : que l’expérience castanéenne puisse donner envie à d’autres collectivités de « casser certains codes » et de rapprocher davantage lecture publique, éducation populaire et action sociale. 

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Le patio central de Castagora, conçu comme un espace ouvert sur le végétal et les différents usages du lieu — ICI Architectes.

Crédits photo : vue aérienne de Castagora, la nouvelle médiathèque-centre social de Castanet-Tolosan, pendant le chantier — Gaël Touya / SEPT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Exclusif - Transféré au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe en fin d'année 2025, Moben, coauteur du livre de cuisine Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville) s'était vu reprocher l'écriture et la publication de cet ouvrage. Au point que son transfert dans une de ces très médiatiques prisons, voulues par Gérald Darmanin, ressemblait à une sanction... La justice vient d'ordonner sa sortie du QLCO, pour un retour au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

19/08/2026, 15:14

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Russie : 11 millions de livres auraient brûlé chez Wildberries

La destruction d'ouvrages change de camps dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 11 millions de livres auraient été détruits dans des installations logistiques de Wildberries, touchées depuis la seconde moitié de juillet par une série d’attaques de drones. Ce bilan, établi au 13 août par trois organisations professionnelles russes, reste provisoire : l’opérateur RWB poursuit encore l’inventaire des sites sinistrés.

19/08/2026, 13:12

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Québec : les ventes de livres au plus haut depuis dix ans, mais pas en librairie

Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 727,7 millions $ en 2025, leur plus haut niveau des dix dernières années. Mais derrière cette progression de 3,2 %, les librairies restent quasiment immobiles et la grande diffusion recule encore. Le moteur est ailleurs : les transactions finales réalisées par les éditeurs bondissent de 17,8 %, au point d’expliquer à elles seules toute la croissance annuelle.

19/08/2026, 11:49

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Gironde : un livre vendu pour un arbre replanté après les incendies

Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre. 

19/08/2026, 10:41

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Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Exclusif - Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice. 

19/08/2026, 10:05

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L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade

Katherine Mansfield fera son entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade le 22 octobre 2026 avec Nouvelles et autres écrits, plus de deux cents textes, pour l’essentiel retraduits. Cette consécration tardive a aussi valeur de symbole : morte à 34 ans et devenue l’une des grandes figures du modernisme, la Néo-Zélandaise ne sera que la 18e femme accueillie comme autrice dans une collection où celles-ci représentent encore à peine 7 % des auteurs de la collection.

18/08/2026, 16:41

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“On regarde l’autre avec des yeux plus doux que ceux que l’on s’inflige”

Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.

18/08/2026, 16:03

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John Crowley, l’un des écrivains les plus singuliers de la fantasy, est mort

L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.

18/08/2026, 14:39

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Russie : l’autoédition représente 61 % du numérique

L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».

18/08/2026, 11:31

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Royaume-Uni : 233 libraires réclament les avantages fiscaux des pubs

Le gouvernement britannique veut préserver les pubs et les salles de concert qui font vivre les rues commerçantes. Les libraires ont entendu l’argument. Plus de 200 indépendants, soutenus par plusieurs écrivains, demandent désormais au Premier ministre Andy Burnham de leur accorder le même traitement : une baisse de 20 % des business rates en Angleterre à partir d’avril 2027. Pour la Booksellers Association, la question se compte déjà en milliers de livres... sterling, ou imprimés.

18/08/2026, 11:00

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Amazon : un livre vendu sur cinq contient plus de 25 % d'IA

L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.

18/08/2026, 10:58

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Ukraine : après de nouvelles frappes, l'industrie du livre au bord de “l'effondrement“

Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».

18/08/2026, 10:57

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Ingram lance Covered, son concurrent de NetGalley et Edelweiss

Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.

18/08/2026, 10:38

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De la langue française à la langue courante, des termes nouveaux à embrasser

Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.

18/08/2026, 10:29

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À 25 ans, Camille Bustos lance Obsydia, sa maison de romance et dark romance

Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.

17/08/2026, 18:03

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Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.

17/08/2026, 16:37

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Ceci n’est pas un monstre : quand la psychanalyse devient tribunal

Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.

17/08/2026, 14:47

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Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis

Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.

17/08/2026, 13:15

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En 2025, l'Union européenne comptait 1,8 million d'artistes et d'auteurs

Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.

17/08/2026, 12:45

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Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.

16/08/2026, 17:19

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Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.

16/08/2026, 13:10

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Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte. 

16/08/2026, 12:25

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Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.

15/08/2026, 16:50

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Fanzine sexuel, atelier au lycée, alertes répétées : l’affaire Maadiar

Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.

14/08/2026, 18:22

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Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.

14/08/2026, 12:21

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À Loudun, la librairie-papeterie Quintard entre en redressement

À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.

14/08/2026, 10:39

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Bientôt une nouvelle direction pour la Drac Hauts-de-France

Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.

14/08/2026, 10:36

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Une librairie à la ferme, d’autres en danger : l'été mouvementé des libraires français

L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.

13/08/2026, 18:22

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Piktos ouvre Lune noire : entrer dans le roman quand le marché ralentit

Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.

13/08/2026, 16:14

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Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

Exclusif - Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.

13/08/2026, 10:59

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Tigrane Hadengue quitte Mama Éditions, plus de 25 ans après l’avoir fondée

Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.

12/08/2026, 17:33

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Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.

12/08/2026, 16:45

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Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.

12/08/2026, 15:35

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La traduction inédite d'un texte médiéval par J.R.R. Tolkien finalement publiée

Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.

12/08/2026, 13:44

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Klaus G. Saur, l’éditeur des grandes bibliographies, est mort

L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.

12/08/2026, 12:24

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En Allemagne, le “déclin de la lecture” inquiète le secteur du livre

Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.

11/08/2026, 11:39

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