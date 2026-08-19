La Providence et la Guitare, film né d'une nouvelle de Robert Louis Stevenson

Nouvelle publiée en 1878, La Providence et la Guitare de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson a servi de base au nouveau film de João Nicolau (Technoboss, John From...). Il ne s'agit toutefois pas d'une adaptation à proprement parler, avec plus de la moitié des scènes écrites spécialement par João Nicolau et Mariana Ricardo.

La Providence et la Guitare a ainsi « approfondi, développé et transformé les scènes et les personnages de l’histoire », selon le distributeur du film, Shellac. Avec quelques ajouts conséquents, dont la « malédiction des yeux rouges »...

Le réalisateur assure que la « langue captivante » de Stevenson l'a inspiré pour multiplier les sources linguistiques au sein du film, ainsi que mélanger les genres, entre comédie, comédie musicale et drame rocambolesque.

Par Antoine Oury

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