Québec : les ventes de livres au plus haut depuis dix ans, mais pas en librairie

Les chiffres ont parfois la délicatesse de se contredire en public. En mars, le Bilan Gaspard 2025 faisait apparaître un marché du livre en léger recul. En août, l’Institut de la statistique du Québec annonce au contraire une progression de 3,2 %. Aucun mystère arithmétique : les deux outils ne regardent ni le même périmètre, ni exactement les mêmes circuits.

Selon les faits saillants publiés le 11 août 2026 par l’ISQ, les ventes finales de livres neufs réalisées par les détaillants, les éditeurs et les distributeurs québécois ont totalisé 727,7 millions $ en 2025, contre 704,8 millions $ un an plus tôt. Avec 22,9 millions $ supplémentaires, l’indicateur atteint son niveau le plus élevé de la décennie.

Décennal, pas historique. Dans son analyse 2024, l’Institut rappelait que le montant s’élevait encore à 740 millions $ en 2010, en dollars courants. La nuance compte d’autant plus que cette enquête ne compile ni le nombre d’exemplaires écoulés ni leur prix moyen : elle mesure une valeur de transactions, pas le volume de livres passés entre les mains des lecteurs.

Les éditeurs prennent la hausse à leur compte

C’est ici que le millésime 2025 devient intéressant. Les ventes finales des éditeurs atteignent 159,1 millions $, soit 17,8 % de mieux qu’en 2024 et leur meilleur résultat depuis 2009. Elles progressent pour la cinquième année consécutive.

La mécanique a quelque chose d’assez net : entre 2024 et 2025, ces transactions gagnent environ 24 millions $, tandis que le total recensé par l’ISQ n’en ajoute que 22,9. Autrement dit, les autres circuits, pris ensemble et sous réserve des arrondis, absorbent une petite partie de cette poussée.

Les librairies passent ainsi de 470,1 à 469,6 millions $ : −0,1 %, autant dire une année étale. Les distributeurs avancent de 0,4 %, à 31,9 millions $. La grande diffusion, elle, cède encore du terrain pour la troisième année consécutive, à 67,1 millions $, son plus bas historique. Dans cet ensemble, les grandes surfaces au rabais progressent pourtant de 2,7 %, à 41,2 millions $, quand les autres points de vente — grands magasins, boutiques ou kiosques à journaux — abandonnent 6,6 %, à 25,9 millions $.

Reste à savoir ce que recouvrent précisément ces « ventes finales des éditeurs ». L’ISQ y range les transactions effectuées directement auprès des particuliers ou des collectivités — écoles, bibliothèques et autres institutions — sans passage par un détaillant, notamment lors des salons du livre. Pour 2025, la ventilation entre livres généraux, manuels scolaires et ouvrages didactiques n’est pas encore publiée. Imputer les 17,8 % de croissance à l’un de ces segments reviendrait donc à aller plus vite que les statistiques.

Gaspard et l’ISQ ne comptent pas la même chose

C’est aussi ce qui permet de réconcilier ce nouveau bilan avec celui que nous évoquions en mars. Le Bilan Gaspard 2025, construit par la Banque de titres de langue française à partir d’un panel de 489 points de vente relevant de 121 entreprises, couvre environ 50 à 60 % du marché du livre imprimé francophone. À périmètre comparable, il constatait un recul de 0,5 % en valeur, avec des achats des collectivités en baisse de 7,9 %, tandis que ceux réalisés au détail progressaient de 4,6 %.

L’enquête de l’ISQ a une autre ambition : elle est menée auprès de l’ensemble des librairies, maisons d’édition et entreprises de distribution du Québec, prend en compte les ouvrages quelle que soit leur langue et inclut le numérique. Que Gaspard relève un léger tassement de son panel tandis que l’Institut enregistre une progression globale n’a donc rien d’incompatible. D’autant que, dans la série officielle elle-même, les librairies terminent 2025 à −0,1 %.

Le numérique ne fournit d’ailleurs aucun carburant supplémentaire. Nous indiquions fin juin que 503.088 livres numériques avaient été vendus en 2025 par les établissements québécois suivis par l’Institut, soit 9,6 % de moins qu’un an auparavant. Le chiffre d’affaires associé tombait à 9,8 millions $, en retrait de 10,7 %. Le nombre d’exemplaires descendait ainsi à son plus faible niveau depuis cinq ans.

Les achats scolaires, autre ligne de fracture

Cette photographie arrive au moment où le financement du livre scolaire devient particulièrement sensible. Nous revenions le 13 août sur la disparition, pour l’année 2026-2027, de l’enveloppe spécifiquement protégée d’environ 38 millions $ consacrée aux livres dans les écoles. La somme est désormais intégrée à un budget global d’environ 288 millions $, mobilisable pour d’autres priorités.

Cette réforme ne peut évidemment rien expliquer des résultats de 2025 : elle intervient après la période mesurée. Mais elle concerne un débouché que la profession juge stratégique. Selon l’Association des libraires du Québec, les ventes aux écoles représentent en moyenne 36 % du chiffre d’affaires des librairies. Et le Bilan Gaspard constatait déjà, pour 2025, un recul de 9,6 % du nombre d’exemplaires achetés par les collectivités.

Une dernière précaution s’impose avant de baptiser 2025 « année record ». L’ISQ avait montré qu’en 2024, malgré un sommet en dollars courants, la valeur corrigée de l’inflation restait inférieure à la moyenne de 2015-2019 : 549 millions $ constants, contre 557 millions $ en moyenne avant la pandémie.

Aucun calcul équivalent n’est encore publié pour 2025. Le sommet décennal de 727,7 millions $ est établi : sa traduction en volumes, comme la composition exacte du bond des ventes directes des éditeurs, ne l’est pas encore.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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