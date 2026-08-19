Gironde : un livre vendu pour un arbre replanté après les incendies

Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre.
Le 19/08/2026 à 10:41 par Nicolas Gary
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19/08/2026 à 10:41
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Un exemplaire vendu, un arbre replanté. Après le feu, les mots. Puis, si tout se déroule comme annoncé, les arbres. Soleil Rouge — Fables pour la forêt blessée paraîtra le 10 septembre 2026 aux Éditions Rayonnantes. À travers une série de fables, Bruno Rost conduit la forêt girondine des paysages paisibles aux terres ravagées par les incendies de 2026.
La quatrième de couverture donne voix à une nature blessée, entre peur, colère, courage et résilience ; le dossier de presse précise que le récit la saisit avant, pendant et après le feu. On n’ira pas beaucoup plus loin : l’ouvrage n’étant pas encore paru, voilà ce que permettent d’établir les éléments éditoriaux disponibles, sans transformer un argumentaire en critique littéraire.
Le projet se distingue surtout par son économie. Les Éditions Rayonnantes indiquent que 100 % du chiffre d’affaires qu’elles réaliseront sur ce titre seront versés au fonds de dotation Proximité Carbone et Biodiversité ; la totalité des droits d’auteur doit suivre le même chemin.
CED-CEDIF a choisi d’appuyer le lancement et de mobiliser son réseau de libraires. Nous évoquions en juillet le développement de ce diffuseur indépendant, qui accompagne près de 250 maisons avec 12 représentants et quelque 9500 visites annuelles en points de vente. Pour Soleil Rouge, le circuit traditionnel du livre devient donc aussi celui d’une collecte environnementale.
Le contexte, lui, n’a rien d’un décor imaginé pour la rentrée littéraire. Parti de Saumos le 22 juillet, l’incendie avait parcouru 42.000 hectares au 29 juillet, selon la préfecture de la Gironde. À cette date, plus de 224.000 personnes avaient été évacuées depuis le début du sinistre. L’échelle du désastre remet évidemment la belle formule « un livre = un arbre » à sa place : même un joli succès de librairie ne saurait se mesurer aux besoins d’un massif touché à ce point.
À LIRE - Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre
Le bénéficiaire annoncé, Proximité Carbone et Biodiversité, travaille avec l’association Arbres et Paysages en Gironde. Sur la collecte dédiée à la forêt blessée, le fonds explique que son partenaire apporte son expertise dans le choix des plants, en fonction du terrain et de l’évolution climatique. Il entend également introduire d’autres essences que les résineux, déjà très présents.
Une précision s’impose toutefois sur son histoire. Le site de Proximité Carbone rattache l’initiative à une action née en 2010 chez Worldcast, dont les Éditions Rayonnantes ont repris la gestion en 2023. L’entité juridique actuelle Fonds de dotation Proximité Carbone et Biodiversité a pour sa part été créée le 6 février 2024. Les « quinze ans » revendiqués renvoient donc à la continuité du projet de plantation, et non à l’âge de la structure sous sa forme actuelle.
Reste un léger détail : après un incendie, remettre des arbres partout et immédiatement n’est pas nécessairement la meilleure solution. INRAE rappelle que la reconstitution peut passer par la régénération naturelle, la plantation ou une combinaison des deux. Avant d’intervenir, observer les capacités du milieu constitue une étape importante ; lorsque la reprise spontanée est insuffisante, semis et plantations nécessitent ensuite une réelle technicité.
Même prudence sur la diversification. L’institut écarte l’idée d’une essence miracle et préconise des choix adaptés aux conditions écologiques, économiques et climatiques. Son programme GRIFON, conduit en Nouvelle-Aquitaine jusqu’en 2028, compare justement plusieurs stratégies de renouvellement après les incendies de 2022. La volonté affichée par Proximité Carbone et Biodiversité de sortir du tout-résineux rejoint donc certaines pistes étudiées par les chercheurs, sans constituer à elle seule un programme forestier.
À ce stade, ni les parcelles qui bénéficieront des recettes de Soleil Rouge, ni le calendrier précis des interventions, ni leur coût unitaire ne sont détaillés.
Crédits photo : Dune du Pilat (Pierre, CC BY 4.0)
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 10/09/2026
44 pages
Editions Rayonnantes
10,00 €
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Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.
13/08/2026, 10:59
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
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