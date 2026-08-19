Gironde : un livre vendu pour un arbre replanté après les incendies

Un exemplaire vendu, un arbre replanté. Après le feu, les mots. Puis, si tout se déroule comme annoncé, les arbres. Soleil Rouge — Fables pour la forêt blessée paraîtra le 10 septembre 2026 aux Éditions Rayonnantes. À travers une série de fables, Bruno Rost conduit la forêt girondine des paysages paisibles aux terres ravagées par les incendies de 2026.

La quatrième de couverture donne voix à une nature blessée, entre peur, colère, courage et résilience ; le dossier de presse précise que le récit la saisit avant, pendant et après le feu. On n’ira pas beaucoup plus loin : l’ouvrage n’étant pas encore paru, voilà ce que permettent d’établir les éléments éditoriaux disponibles, sans transformer un argumentaire en critique littéraire.

Des droits d’auteur aux arbres

Le projet se distingue surtout par son économie. Les Éditions Rayonnantes indiquent que 100 % du chiffre d’affaires qu’elles réaliseront sur ce titre seront versés au fonds de dotation Proximité Carbone et Biodiversité ; la totalité des droits d’auteur doit suivre le même chemin.

CED-CEDIF a choisi d’appuyer le lancement et de mobiliser son réseau de libraires. Nous évoquions en juillet le développement de ce diffuseur indépendant, qui accompagne près de 250 maisons avec 12 représentants et quelque 9500 visites annuelles en points de vente. Pour Soleil Rouge, le circuit traditionnel du livre devient donc aussi celui d’une collecte environnementale.

Le contexte, lui, n’a rien d’un décor imaginé pour la rentrée littéraire. Parti de Saumos le 22 juillet, l’incendie avait parcouru 42.000 hectares au 29 juillet, selon la préfecture de la Gironde. À cette date, plus de 224.000 personnes avaient été évacuées depuis le début du sinistre. L’échelle du désastre remet évidemment la belle formule « un livre = un arbre » à sa place : même un joli succès de librairie ne saurait se mesurer aux besoins d’un massif touché à ce point.

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Le bénéficiaire annoncé, Proximité Carbone et Biodiversité, travaille avec l’association Arbres et Paysages en Gironde. Sur la collecte dédiée à la forêt blessée, le fonds explique que son partenaire apporte son expertise dans le choix des plants, en fonction du terrain et de l’évolution climatique. Il entend également introduire d’autres essences que les résineux, déjà très présents.

Une précision s’impose toutefois sur son histoire. Le site de Proximité Carbone rattache l’initiative à une action née en 2010 chez Worldcast, dont les Éditions Rayonnantes ont repris la gestion en 2023. L’entité juridique actuelle Fonds de dotation Proximité Carbone et Biodiversité a pour sa part été créée le 6 février 2024. Les « quinze ans » revendiqués renvoient donc à la continuité du projet de plantation, et non à l’âge de la structure sous sa forme actuelle.

Replanter, mais pas n’importe comment

Reste un léger détail : après un incendie, remettre des arbres partout et immédiatement n’est pas nécessairement la meilleure solution. INRAE rappelle que la reconstitution peut passer par la régénération naturelle, la plantation ou une combinaison des deux. Avant d’intervenir, observer les capacités du milieu constitue une étape importante ; lorsque la reprise spontanée est insuffisante, semis et plantations nécessitent ensuite une réelle technicité.

Même prudence sur la diversification. L’institut écarte l’idée d’une essence miracle et préconise des choix adaptés aux conditions écologiques, économiques et climatiques. Son programme GRIFON, conduit en Nouvelle-Aquitaine jusqu’en 2028, compare justement plusieurs stratégies de renouvellement après les incendies de 2022. La volonté affichée par Proximité Carbone et Biodiversité de sortir du tout-résineux rejoint donc certaines pistes étudiées par les chercheurs, sans constituer à elle seule un programme forestier.

À ce stade, ni les parcelles qui bénéficieront des recettes de Soleil Rouge, ni le calendrier précis des interventions, ni leur coût unitaire ne sont détaillés.

Crédits photo : Dune du Pilat (Pierre, CC BY 4.0)

Par Nicolas Gary

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