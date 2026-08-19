Lire en Poche 2026 : Mathias Malzieu parrain d’une “Soif d’idéal

À Gradignan, on ne demandera donc pas à Mathias Malzieu de choisir entre les livres, le rock et le cinéma. Ce serait perdre du temps : depuis la création de Dionysos en 1993, l’intéressé s’applique précisément à ne pas le faire. L’écrivain et musicien sera le parrain de la 22e édition de Lire en Poche, organisée les 9, 10 et 11 octobre 2026, avec un mot d’ordre qui lui convient plutôt bien : « Soif d’idéal ».

L’idéal, avec quelques complications

Pas question, pour autant, de repeindre le monde en rose. En présentant cette thématique, les organisateurs entendent explorer aussi bien l’amour que la recherche de célébrité, le goût du voyage, les aspirations à la liberté ou les formes de résistance à l’oppression. L’idéal peut encore devenir politique, spirituel, intime ou collectif, jusqu’à l’imagination de sociétés différentes.

La littérature conserverait dans tout cela un avantage compétitif appréciable : celui de préserver « une part d’utopie, de rêve, d’invention », selon le communiqué de la manifestation. Avec une question en embuscade : et si l’on continuait tout simplement à chercher le livre idéal, celui qui saisit suffisamment pour justifier le suivant ?

Mathias Malzieu connaît déjà la maison. En 2018, nous le retrouvions à Gradignan, où sa rencontre avec Véronique Ovaldé avait fait salle comble après une soirée d’inauguration particulièrement remuante. Il était alors question d’imaginaire, d’écriture et d’« ardeur poétique ». 8 ans plus tard, l’ardeur a manifestement résisté.

Entre-temps, son parcours n’a pas davantage appris à tenir dans une seule case. La Mécanique du cœur, immense succès paru en 2007, a été traduit dans plus de vingt pays avant son adaptation au cinéma. Journal d’un vampire en pyjama, récit autobiographique publié en 2016, a reçu le Prix Essai France Télévisions et le Grand Prix des lectrices de ELLE.

Une sirène à Paris, paru chez Albin Michel en 2019, a également débordé du livre, avec un disque et un film éponyme réalisé par Malzieu. Puis Le Guerrier de porcelaine, en 2022, est revenu sur l’enfance de son père et les liens de filiation.

Un parrain passé au petit format

Et puisque nous parlons de Lire en Poche, autant pousser la cohérence jusqu’au bout. Son dernier livre, L’Homme qui écoutait battre le cœur des chats, publié chez Albin Michel le 12 mars 2025, est précisément arrivé au Livre de Poche le 29 avril dernier.

Tornado et June, deux chats devenus narrateurs, vivent sur une péniche avec un couple qui tente de se reconstruire après une fausse couche. June porte le souvenir de Macha, l’enfant qui aurait pu naître ; lorsque Tornado tombe gravement malade, une nouvelle perte menace. Le merveilleux sert là encore à affronter ce que le réel a de moins accommodant. Une manière assez directe de rejoindre cette fameuse « Soif d’idéal », sans avoir besoin de la fabriquer après coup.

Le choix du parrain colle aussi au fonctionnement particulier de la manifestation. Créé en 2005, Lire en Poche se présente comme le « premier salon entièrement gratuit dédié au livre de poche ». Le grand format n’y est pas proscrit — les nouveautés des écrivains présents peuvent évidemment trouver place sur les tables —, mais les conditions d’invitation prévoient que les auteurs disposent d’ouvrages publiés en poche. Les stands sont, eux, confiés à des libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine.

La mécanique est désormais bien installée : 13 librairies indépendantes, quelque 1500 m2 de stands et, chaque année, autour d’une centaine d’écrivains et illustrateurs. L’édition 2025 a dépassé les 30.000 visiteurs. Le travail déborde largement du parc de Mandavit : plus d’une centaine de rencontres sont organisées dans les classes, touchant plus de 3000 élèves, de la maternelle au lycée.

Pour 2026, le communiqué avance 100 auteurs français et étrangers invités et 32.000 visiteurs attendus, avec dédicaces, rencontres, spectacles et musique au programme. L’entrée restera gratuite.

La programmation générale doit être rendue publique fin août ou début septembre. Les horaires, eux, sont déjà fixés : vendredi 9 octobre de 14h à 19h, samedi de 9h30 à 19h et dimanche de 9h30 à 18h30. Certaines activités — soirée d’ouverture, spectacle du samedi soir ou ateliers notamment — demanderont une réservation ; les rencontres d’auteurs, grands entretiens et séances de dédicaces resteront accessibles sans inscription. Les informations pratiques sont déjà en ligne.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com