Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice.
Le 19/08/2026 à 10:05 par Antoine Oury
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19/08/2026 à 10:05
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Écrire des romans en partie autobiographiques, disposer d'un compte Instagram et en user n'empêche pas un droit au respect de la vie privée. C'est en somme ce que vient de rappeler le tribunal judiciaire de Paris à Paris Match dans une décision rendue le 7 août dernier et consultée par ActuaLitté.
Plus encore, la revue a été condamnée pour des atteintes portées au droit à la vie privée et au droit à l'image de l'écrivain Nicolas Mathieu, dans le numéro 4003 du titre, propriété du groupe LVMH, appartenant au très conservateur milliardaire Bernard Arnault — dont la fortune est estimée, rappelons-le, autour de 150 milliards €.
Dans ce fameux numéro 4003, correspondant à la semaine du 15 au 21 janvier 2026, la couverture de l'hebdomadaire affiche une photographie de Mathieu, accompagné par Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de Monaco, dans une rue parisienne, et un très photogénique teckel.
Le titre, connu pour son slogan « Le poids des mots, le choc des photos » poursuit dans ses pages cette « enquête » sur la relation entre le Prix Goncourt 2018 et la Monégasque. Le sujet passionne visiblement la revue, qui avait déjà officialisé l'idylle en mars 2024, quelques semaines après des révélations de Voici...
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Une information de première importance, donc, qu'il était visiblement nécessaire d'étayer par un nouveau reportage, qui s'étale alors sur 15 pages et sous le titre « Nicolas Mathieu et Charlotte Casiraghi, Ensemble c'est tout », clin d'œil au titre d'un roman d'Anna Gavalda paru en 2004. « Avec eux, l'amour à des airs de roman », détaille l'article consacré à l'histoire de « la fille de princesse et le transfuge de classe ».
La publication n'est pas avare en formules qui filent la métaphore littéraire, décrivant une romance qui « a dépassé le prologue », un duo qui « respire la poésie » et qui donnerait « au concept de it-couple ses lettres de noblesse ». Serait-ce donc le fameux « poids des mots »... Quant au « choc des photos », l'une d'entre elles occupe une double page et montre le couple dans la rue, tandis que d'autres présentent tantôt Nicolas Mathieu, tantôt Charlotte Casiraghi.
Il convient d'ajouter que l'article s'arrêtait longuement sur les parcours respectifs de ses deux sujets : les origines sociales du premier, qui « ne roule pas sur l'or » et les années de vaches maigres avant le succès de Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018) et Connemara (Actes Sud, 2022) ; la passion pour la littérature de la seconde, qui fréquenterait « plus les cercles littéraires que les clubs mondains » et à laquelle Actes Sud, justement a confié une collection, « Un pas de côté ».
Mais Paris Match n'hésite pas non plus à poser quelques questions cruciales, comme celle-ci, qui survient en fin d'article, relative à la distance géographique qui sépare les deux personnalités : « Et puis qui gardera le teckel ? »
Nicolas Mathieu n'avait semble-t-il pas vraiment apprécié la prose de Paris Match. Le 17 mars 2026, il assigne ainsi le titre de presse, estimant que ce dernier a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image.
Le romancier dénonçait une publication qui « s'immisce de manière insupportable dans sa vie privée, spéculant sur sa prétendue relation sentimentale avec Charlotte Casiraghi, sur leurs sentiments réciproques ainsi que sur leurs projets d'avenir, en dehors de toute déclaration des intéressés, de toute apparition publique et de tout débat d'intérêt général ».
L'écrivain était d'autant plus agacé par la publication qu'elle survenait après une précédente condamnation de l'hebdomadaire, en juin 2024 [Paris Match appartenait alors à Lagardère News, d'un autre milliardaire, Vincent Bolloré, NdR], pour avoir déjà étalé sa relation avec Casiraghi dans ses pages. Défendu par le médiatique avocat Richard Malka, l'auteur réclamait 20.000 € à la revue, en réparation du préjudice subi.
Paris Match, représenté au tribunal par l'avocate Marie Christine de Percin, rétorquait que l'article incriminé était consacré à « une relation sentimentale bien connue qui a suscité des débats dans les médias et l'opinion bien au-delà des questions de vie privée ». Elle pointait par ailleurs le statut d'« écrivain star » de Mathieu, « omniprésent sur les réseaux sociaux », ainsi que le caractère « autobiographique » de ses publications sociales et de ses romans. Lui-même aurait ainsi « fait preuve d'une complaisance certaine à exposer et commenter sa vie privée »...
Le tribunal judiciaire de Paris, après avoir décortiqué l'article de Paris Match, n'a pas été convaincu par les arguments de la revue people. Selon lui, le partage d'informations « non révélées par l'intéressé, n'était pas justifié par un sujet d'actualité ni un débat d'intérêt général », deux conditions qui peuvent justifier un écart au droit au respect de la vie privée, en vertu du droit à l'information du public.
Cette atteinte au respect de la vie privée se double d'une autre, au droit à l'image de Nicolas Mathieu, cette fois, par la diffusion de deux photographies « manifestement captées au téléobjectif et prises à leur insu ». Que le couple ait été photographié dans l'espace public ne change rien au fait que Paris Match aurait dû demander une autorisation de diffusion à Nicolas Mathieu, selon la justice.
Pour tenter de minimiser le préjudice causé à l'écrivain, la défense de Paris Match n'a pas été tendre avec la rédaction de la revue, en soulignant « le ton bienveillant et la banalité du contenu de l'article en cause »... Cette fois, le tribunal a été un peu plus sensible aux arguments déployés, notamment sur le fait que Nicolas Mathieu lui-même évoque parfois sa vie privée lors d'entretiens publiés. Il limite ainsi la somme à verser, en réparation du préjudice subi, à 4000 €.
Par ailleurs, le tribunal n'a pas accédé à la demande de publication judiciaire formulée par l'écrivain, qui souhaitait voir la condamnation de Match affichée en page de couverture de l'hebdomadaire...
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Pour le titre de presse, également condamné à verser 1500 € en plus des dépens, la sentence n'est donc pas si terrible : « On peut regretter que la vie privée ne soit pas davantage protégée », nous confie Me Richard Malka, qui se félicite néanmoins d'une « décision conforme à ce que l'on pouvait attendre ».
Interrogé sur la récidive de l'hebdomadaire vis-à-vis de la vie privée de Mathieu, il concède : « J’aurais aimé que cela pèse plus dans la décision du tribunal, mais, si l'on peut trouver les condamnations trop faibles, elles sont dans la moyenne pour ce type d'affaires. »
Nous avons tenté de joindre la défense de la revue, sans succès pour le moment.
Photographie : Nicolas Mathieu, en septembre 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0), couverture du numéro 4003 (15 au 21 janvier 2026) de Paris Match
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.
17/08/2026, 12:45
À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
16/08/2026, 17:19
Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.
16/08/2026, 13:10
Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
16/08/2026, 12:25
En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
15/08/2026, 16:50
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.
14/08/2026, 10:36
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.
13/08/2026, 16:14
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
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