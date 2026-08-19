Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Écrire des romans en partie autobiographiques, disposer d'un compte Instagram et en user n'empêche pas un droit au respect de la vie privée. C'est en somme ce que vient de rappeler le tribunal judiciaire de Paris à Paris Match dans une décision rendue le 7 août dernier et consultée par ActuaLitté.

Plus encore, la revue a été condamnée pour des atteintes portées au droit à la vie privée et au droit à l'image de l'écrivain Nicolas Mathieu, dans le numéro 4003 du titre, propriété du groupe LVMH, appartenant au très conservateur milliardaire Bernard Arnault — dont la fortune est estimée, rappelons-le, autour de 150 milliards €.

« [L]'amour à des airs de roman »

Dans ce fameux numéro 4003, correspondant à la semaine du 15 au 21 janvier 2026, la couverture de l'hebdomadaire affiche une photographie de Mathieu, accompagné par Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de Monaco, dans une rue parisienne, et un très photogénique teckel.

Le titre, connu pour son slogan « Le poids des mots, le choc des photos » poursuit dans ses pages cette « enquête » sur la relation entre le Prix Goncourt 2018 et la Monégasque. Le sujet passionne visiblement la revue, qui avait déjà officialisé l'idylle en mars 2024, quelques semaines après des révélations de Voici...

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Une information de première importance, donc, qu'il était visiblement nécessaire d'étayer par un nouveau reportage, qui s'étale alors sur 15 pages et sous le titre « Nicolas Mathieu et Charlotte Casiraghi, Ensemble c'est tout », clin d'œil au titre d'un roman d'Anna Gavalda paru en 2004. « Avec eux, l'amour à des airs de roman », détaille l'article consacré à l'histoire de « la fille de princesse et le transfuge de classe ».

La publication n'est pas avare en formules qui filent la métaphore littéraire, décrivant une romance qui « a dépassé le prologue », un duo qui « respire la poésie » et qui donnerait « au concept de it-couple ses lettres de noblesse ». Serait-ce donc le fameux « poids des mots »... Quant au « choc des photos », l'une d'entre elles occupe une double page et montre le couple dans la rue, tandis que d'autres présentent tantôt Nicolas Mathieu, tantôt Charlotte Casiraghi.

Il convient d'ajouter que l'article s'arrêtait longuement sur les parcours respectifs de ses deux sujets : les origines sociales du premier, qui « ne roule pas sur l'or » et les années de vaches maigres avant le succès de Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018) et Connemara (Actes Sud, 2022) ; la passion pour la littérature de la seconde, qui fréquenterait « plus les cercles littéraires que les clubs mondains » et à laquelle Actes Sud, justement a confié une collection, « Un pas de côté ».

Mais Paris Match n'hésite pas non plus à poser quelques questions cruciales, comme celle-ci, qui survient en fin d'article, relative à la distance géographique qui sépare les deux personnalités : « Et puis qui gardera le teckel ? »

Une relation privée, pas un « débat d'intérêt général »

Nicolas Mathieu n'avait semble-t-il pas vraiment apprécié la prose de Paris Match. Le 17 mars 2026, il assigne ainsi le titre de presse, estimant que ce dernier a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image.

Le romancier dénonçait une publication qui « s'immisce de manière insupportable dans sa vie privée, spéculant sur sa prétendue relation sentimentale avec Charlotte Casiraghi, sur leurs sentiments réciproques ainsi que sur leurs projets d'avenir, en dehors de toute déclaration des intéressés, de toute apparition publique et de tout débat d'intérêt général ».

L'écrivain était d'autant plus agacé par la publication qu'elle survenait après une précédente condamnation de l'hebdomadaire, en juin 2024 [Paris Match appartenait alors à Lagardère News, d'un autre milliardaire, Vincent Bolloré, NdR], pour avoir déjà étalé sa relation avec Casiraghi dans ses pages. Défendu par le médiatique avocat Richard Malka, l'auteur réclamait 20.000 € à la revue, en réparation du préjudice subi.

Paris Match, représenté au tribunal par l'avocate Marie Christine de Percin, rétorquait que l'article incriminé était consacré à « une relation sentimentale bien connue qui a suscité des débats dans les médias et l'opinion bien au-delà des questions de vie privée ». Elle pointait par ailleurs le statut d'« écrivain star » de Mathieu, « omniprésent sur les réseaux sociaux », ainsi que le caractère « autobiographique » de ses publications sociales et de ses romans. Lui-même aurait ainsi « fait preuve d'une complaisance certaine à exposer et commenter sa vie privée »...

Le tribunal judiciaire de Paris, après avoir décortiqué l'article de Paris Match, n'a pas été convaincu par les arguments de la revue people. Selon lui, le partage d'informations « non révélées par l'intéressé, n'était pas justifié par un sujet d'actualité ni un débat d'intérêt général », deux conditions qui peuvent justifier un écart au droit au respect de la vie privée, en vertu du droit à l'information du public.

Cette atteinte au respect de la vie privée se double d'une autre, au droit à l'image de Nicolas Mathieu, cette fois, par la diffusion de deux photographies « manifestement captées au téléobjectif et prises à leur insu ». Que le couple ait été photographié dans l'espace public ne change rien au fait que Paris Match aurait dû demander une autorisation de diffusion à Nicolas Mathieu, selon la justice.

La « banalité » d'un article

Pour tenter de minimiser le préjudice causé à l'écrivain, la défense de Paris Match n'a pas été tendre avec la rédaction de la revue, en soulignant « le ton bienveillant et la banalité du contenu de l'article en cause »... Cette fois, le tribunal a été un peu plus sensible aux arguments déployés, notamment sur le fait que Nicolas Mathieu lui-même évoque parfois sa vie privée lors d'entretiens publiés. Il limite ainsi la somme à verser, en réparation du préjudice subi, à 4000 €.

Par ailleurs, le tribunal n'a pas accédé à la demande de publication judiciaire formulée par l'écrivain, qui souhaitait voir la condamnation de Match affichée en page de couverture de l'hebdomadaire...

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Pour le titre de presse, également condamné à verser 1500 € en plus des dépens, la sentence n'est donc pas si terrible : « On peut regretter que la vie privée ne soit pas davantage protégée », nous confie Me Richard Malka, qui se félicite néanmoins d'une « décision conforme à ce que l'on pouvait attendre ».

Interrogé sur la récidive de l'hebdomadaire vis-à-vis de la vie privée de Mathieu, il concède : « J’aurais aimé que cela pèse plus dans la décision du tribunal, mais, si l'on peut trouver les condamnations trop faibles, elles sont dans la moyenne pour ce type d'affaires. »

Nous avons tenté de joindre la défense de la revue, sans succès pour le moment.

Photographie : Nicolas Mathieu, en septembre 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0), couverture du numéro 4003 (15 au 21 janvier 2026) de Paris Match

Par Antoine Oury

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