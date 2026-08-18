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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

Le 18/08/2026 à 18:18 par Auteur invité

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Publié le :

18/08/2026 à 18:18

Auteur invité

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Le 19 septembre 2026, sous l’intitulé officiel « patrimoine en péril », le ministère de la Culture invite le public à gravir les 249 marches de la cathédrale de Reims — la galerie des Rois, la charpente de ciment armé reconstruite après les bombardements de 1914, puis un panorama sur la cité des sacres.

L’État lui-même propose l’ascension comme exercice patrimonial. À quelques stations de métro de là, dans une ancienne chapelle du 8e arrondissement, on grimpe pour d’autres raisons, sans galerie des Rois ni panorama, seulement des prises de résine et un mur de treize mètres. Le geste est identique. Seule change l’institution qui l’autorise.

Le silence n’a pas disparu dans cette ancienne chapelle à Saint-Lazare, mais il respire autrement. Ce n’est plus le silence de l’oraison ni celui de l’attente liturgique, mais un silence de concentration, de baudriers qui grincent, de corps qui cherchent leur aplomb. La magnésie a remplacé l’encens. Là où l’on levait autrefois les yeux vers le divin, des grimpeurs lèvent désormais les bras vers des prises de résine. La pierre continue d’indiquer le haut, mais le public n’est plus le même.

Pendant des siècles, l’architecture religieuse a eu une fonction claire : orienter le regard. La voûte n’était pas seulement un plafond, elle indiquait une direction. Dieu en haut, l’homme en bas. Aujourd’hui, dans ces chapelles réhabilitées en salles d’escalade, on a vissé des prises sur les murs où l’on contemplait l’invisible. L’élévation n’est plus spirituelle, elle se gagne à la force des doigts, du grip, soutenue par une corde, un harnais, une confiance technique.

On pourrait parler d’une fantaisie d’architecte ou d’une ruse du marché. Pourtant, la scène insiste parce que ces lieux ne sont jamais tout à fait vides. Une chapelle transformée en salle d’escalade n’est pas seulement un bâtiment reconverti. C’est un livre de pierre dont on n’a pas arraché les pages, mais sur lequel on écrit autrement. La prière ne se lit plus à voix haute, pourtant quelque chose de son ancienne verticalité reste dans la posture des corps.

Le Grand Palais, lorsqu’il accueille sous sa Nef des compétitions comme l’Hyrox — plus de 18.000 athlètes lors de l’édition d’avril 2026 —, prolonge cette mutation. Il ne s’agit plus d’un lieu religieux, mais d’un monument dont le vocabulaire — nef, verrière, hauteur — garde une mémoire presque liturgique. La contemplation nationale devient effort, circuit, souffle court. Les monuments ne sont plus seulement regardés, ils sont traversés par la chair.

La vieille loi de la superposition

Il m’est revenu une idée chère à l’ethnopsychiatrie de Tobie Nathan, que l’on peut faire dialoguer avec les travaux de Jean-Pierre Albert et de Philippe Walter : une religion nouvelle ne commence pas toujours par détruire les puissances anciennes. Souvent, elle les recouvre.

Là où les populations vénéraient une source, un arbre, un esprit tutélaire, le clergé médiéval ne disait pas forcément : « N’y allez plus. » Il disait plutôt : « Continuez à venir, mais nous allons couvrir l’endroit d’une chapelle. » La source continuait de couler sous la nef, le bois sacré demeurait, pris dans la pierre. On ne supprimait pas le sacré, on l’encadrait autrement. L’énergie ancienne était baptisée.

Ce geste ancien trouve aujourd’hui un écho inversé. À Paris, Londres, Manchester, Bristol, les églises se vident parfois de leurs fidèles, mais se remplissent d’autres présences : visiteurs, grimpeurs, locataires temporaires et touristes laïques. On retire peu à peu la substance théologique du lieu sans toujours toucher à l’architecture. Une nef devient logement, un chœur salle d’escalade, une chapelle espace de coworking, de passage, d’expérience.

La superposition continue, mais le sens s’est retourné. Jadis, le sacré recouvrait les forces anciennes ; aujourd’hui, ce sont l’habitat, le loisir, le sport, le tourisme, le corps en quête d’épreuve qui recouvrent le divin. Nous n’effaçons pas les murs, nous les reprogrammons.

C’est peut-être cela, notre palimpseste contemporain : non pas la disparition du sacré, mais son écriture par-dessus.

Le pèlerinage Airbnb

Ce déplacement produit parfois des scènes d’une ironie douce. Des voyageurs traversent la Manche ou l’Atlantique pour dormir dans une église réhabilitée en logement. Le « champing », au Royaume-Uni, propose précisément de passer la nuit dans des églises historiques, initiative portée par le Churches Conservation Trust pour contribuer à la préservation de ces bâtiments.

Aux Pays-Bas, le geste se décline à toutes les échelles : à Maastricht, un couvent des Croisiers fondé en 1438 et sa monumentale église gothique sont devenus le Kruisherenhotel, cinq étoiles, où l’on prend son petit-déjeuner dans la nef, sous les vitraux de l’ancien chœur ; à Doorwerth, une simple église de village est devenue une maison d’hôtes de cinq chambres, ses anciens bancs reconvertis en tables de petit-déjeuner.

En France même, une compagnie de cirque a entrepris de racheter l’église Sainte-Thérèse de Saint-Quentin, désacralisée depuis 2010 : son directeur explique avoir choisi ce lieu parce que « les volumes se rapprochent de ceux d’un chapiteau ». À Caen, une chapelle abrite désormais une salle Basic-Fit ; à Nantes, la chapelle Notre-Dame des Anges, construite en 1883, est devenue l’hôtel de luxe Sozo.

L’anthropologue y reconnaîtrait encore une forme de pèlerinage : traverser l’espace pour habiter un lieu chargé d’histoire, de silence, de densité symbolique. Mais on ne cherche plus la grâce, ni la communion, ni l’absolution. On cherche une atmosphère, une vibration, un reste de sacré devenu esthétique.

Le voyageur dort là où le prêtre officiait. Il ne vient pas croire, il vient sentir qu’il y a eu de la croyance. C’est une sorte de pèlerinage sans dogme, sans morale, sans conversion, peut-être une manière de consommer l’aura du lieu sans y adhérer.

Quand je visite un lieu de culte, même vide, je ressens souvent ce silence épais. Il ne relève plus exactement de la croyance. Il est plus ancien, plus matériel, presque tactile. Le sacré laisse une texture dans les murs, un grain d’air particulier, une manière de se tenir. L’humain moderne consomme cette aura, se l’approprie, s’y repose. La théologie disparaît, alors que la densité du lieu persévère.

La conquête de la voûte

Avec les églises devenues salles d’escalade, la métaphore cesse d’être une métaphore. Elles ne se contentent pas d’accueillir un usage profane, elles transforment la verticalité elle-même.

Bachelard savait que les hauteurs ne sont jamais de simples hauteurs : elles travaillent notre imaginaire, déplacent l’âme dans l’espace. Dans un temple, la verticalité désignait un ailleurs inaccessible. Elle installait une différence : le ciel au-dessus, l’homme au-dessous. Aujourd’hui, ce rapport se modifie. Cette hauteur n’est plus seulement contemplée, elle devient praticable.

C’est une Babel Indoor, une Babel domestiquée. Erri De Luca a suggéré que Babel n’est peut-être pas seulement le mythe de l’orgueil ou de la punition linguistique ; c’est aussi un mythe de l’ascension. L’humanité n’y défie pas seulement Dieu, elle apprend à monter.

Fatiguée par une verticale unique, monolinguistique et identique, l’humanité a voulu découvrir et s’essayer à la différenciation : une altérité, un étranger dans son sens le plus philologique, un être-autre.

Dans les chapelles escaladées, le ciel ne s’attend plus, il s’empoigne. Il se négocie prise après prise. La transcendance, autrefois verticale et lointaine, devient une expérience musculaire. On ne s’élève plus par la prière, mais par l’appui, l’équilibre, le risque minime, la confiance dans la corde.

Un jour, quelqu’un m’a dit : « Quand je grimpe, j’ai l’impression de sortir de moi. » Prononcée aujourd’hui dans une salle d’escalade, cette phrase aurait pu être, il y a cinq siècles, une expérience mystique ou une prière.

La naissance des bords

Il faut parfois se défaire du mot pour retrouver ce qui a précédé la parole. On croit connaître Babel : son tumulte, son châtiment, ses langues éclatées. Mais si l’on s’éloigne un instant de cette lecture, une autre scène apparaît.

Babel pourrait ne pas raconter seulement la confusion des langues. Elle dirait aussi la naissance des bords.

Avant la dispersion, l’humanité biblique semble encore prise dans une même respiration, une même continuité, un même corps parlant. Non pas seulement une langue commune, mais une atmosphère commune, une humanité encore sans contours. La dispersion des langues deviendrait alors non pas une punition, mais une autorisation : celle d’exister séparément.

Didier Anzieu, avec le Moi-peau, a donné des outils pour penser cette naissance de l’enveloppe psychique : le moment où le sujet cesse d’être diffus, sans bord, pour commencer à éprouver une surface, une limite, une peau intérieure. Relue ainsi, Babel ne produit pas seulement du chaos, elle invente la singularité.

Grimper contre un mur, c’est aussi cela : rencontrer une limite qui résiste. Le pied glisse, revient, tâtonne. La corne de la main s’ouvre. Le corps, suspendu, saigne là où il apprend qu’il est fini. Quelque chose s’y mesure, s’y cherche, s’y différencie. Là où la prière adressait une parole à l’invisible, l’escalade adresse une chair à la limite.

La naissance des langues et celle des bords se rejoignent. Devenir sujet, ce serait accepter de ne plus parler depuis le même corps que les autres.

Transcendance à la demande

Le pèlerinage vers Compostelle illustre lui aussi ce mouvement de bascule : au premier semestre 2026, l’Oficina de Acogida al Peregrino a délivré 239.499 Compostelas, soit environ 5 % de plus qu’à la même période en 2025. L’année 2025 avait déjà établi un record, avec 530.987 Compostelas délivrées.

Ces chiffres témoignent d’une fréquentation croissante du Camino, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer la part des pèlerins motivés par la seule conviction religieuse. Le pèlerinage vers Chartres, lui, revendique sa foi sans détour : près de 20.000 marcheurs en mai 2026, un âge moyen de 22 ans, quand celui des catholiques pratiquants français avoisine 57 ans.

Cette mutation des lieux raconte aussi la transformation de nos enveloppes humaines : les espaces où nous vivons, rêvons, montons, nous déposons. Le sanctuaire devenu salle d’escalade, logement ou lieu d’événement ne fait que confirmer ce mouvement. Autrefois, le lieu exigeait le silence. Il accueille désormais la motricité. On y cherchait une présence divine, on y cherche une intensité corporelle. Pourtant, la structure persiste : la verticalité reste magnétique.

Nous aimons grimper dans une église parce que l’architecture y maintient un appel vers le haut. Nous aimons dormir dans une nef parce que le silence y a une densité différente. Nous aimons traverser les grands monuments parce qu’ils continuent de proposer à nos corps une forme d’agrandissement.

Nous sommes devenus des squatteurs du ciel : nous gardons les décors, nous changeons la pièce. La transcendance s’est rendue plus accessible, balisée, presque réservable. Comme si l’échelle de Jacob avait été transformée en voie d’escalade classée 7A, que l’on gravit pour éprouver un certain aplomb intérieur.

Bab-El : Porte-Moi

On pensait que la modernité désacraliserait le monde. Ce que l’on observe, au contraire, c’est la constance du sacré sous ses déplacements.

La source devient nef, la nef devient loft. La voûte devient mur d’escalade, le sanctuaire devient expérience. Et partout, l’humain perpétue le même geste : essayer de toucher ce qui le dépasse, pour vérifier que cela existe encore.

Babel Indoor raconte comment nous grimpons dans le réel. Babel, naissance des bords, raconte comment nous grimpons en nous. Entre les deux se fabrique une anthropologie de la verticalité : l’ascension du lieu et l’ascension du sujet.

À LIRE - Ceci n’est pas un monstre : quand la psychanalyse devient tribunal

Une seule et même histoire, peut-être : celle d’une humanité qui n’a jamais cessé de chercher le ciel, mais qui, désormais, le touche avec les mains.

Salim Rzin, Psychanalyste, ethno-clinicien

Crédits photo : Glasgow Climbing Centre, installé dans l’ancienne Ibrox Methodist Church, à Glasgow — Leslie Barrie / Geograph, CC BY-SA 2.0

 
 
 
 

Par Auteur invité
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Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.

06/05/2026, 11:07

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Pourquoi le Tarot de Wirth fascine-t-il encore ?

Réduit à la divination, le tarot de Wirth perd sa singularité. Redessiné il y a un siècle par l’occultiste Oswald Wirth, ce jeu puise dans l’Égypte ancienne, la kabbale, le pythagorisme et l’alchimie. Autrice du livre Lire le tarot avec l'Oswald Wirth (éditions Trajectoire) Régine Brzesc-Colonges en éclaire chaque arcane, entre traditions initiatiques, mythes et symboles, pour rappeler la portée spirituelle d’un tarot pensé comme science de l’âme.

04/05/2026, 16:34

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Ce que les guerres de Poutine, Trump et Netanyahu laissent aux vivants

Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.

02/05/2026, 09:52

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10 idées reçues sur l’édition qui sabordent votre projet de livre

Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village. 

26/04/2026, 19:03

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Esthétique du dévoilement : faire politiquement de la littérature

Le travail de Michael Roch s’inscrit dans celui d'une génération d’auteurs cherchant à renouveler les formes narratives pour mieux rendre compte des réalités politiques et culturelles du monde contemporain. Dans ce texte, il défend une « esthétique du dévoilement » qui rompt avec les formes héritées et revendique une littérature qui nomme, explicite et engage le lecteur face aux mécanismes de domination.

21/04/2026, 16:22

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

18/08/2026, 14:50

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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L’Empereur, sa femme et le petit prince : dès mercredi, on aurait dû l’arrêter...

« Lundi matin, L’Empereur, sa femme et le petit prince... », vous connaissez ? Ma fille l'écoute désormais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle du lundi au dimanche. Ce qui m'a donné beaucoup de temps (bien trop de temps, en réalité), pour m'interroger : quand aurait-il fallu retirer à ce monarque son droit de sortie ?

15/08/2026, 09:30

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.

08/08/2026, 08:01

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche

01/08/2026, 08:41

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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