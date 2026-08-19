Suffit-il de Croire au code ?

« J’ai passé cinq entretiens – expansive et volubile avec la designer, concise et méthodique avec l’ingénieur système, et j’ai observé les signaux d’approbation se dessiner progressivement sur leur visage. Il ne me restait que le Directeur. J’attendais, assise dans un fauteuil du lobby, serrant le badge temporaire entre mes mains. J’étais prête. »

Après avoir établi une stratégie millimétrée, après avoir convaincu toutes les personnes qu’elle devait parvenir à convaincre, la voici intégrée dans l’équipe. Premier jour. Le cœur qui palpite. Elle est pleine d’espoir, elle sait qu’ici, son talent va être reconnu. De belles expériences l’attendent, ici.

Face à des parents qui ne comprennent pas ce qu’elle fait — rester assise toute la journée devant un ordinateur ? Mais pourquoi donc ? —, elle les rassure : ce nouveau travail, c’est une opportunité en or. Elle va apprendre plein de choses. C’est tout ce pour quoi elle s’est démenée. Un meilleur salaire. Une meilleure vie, tout simplement. Ils n’ont pas à s’inquiéter.

Pourtant, les semaines passent… et le malaise s’installe. Elle qui devait mener un projet d’ampleur, « a very very big thing » d’après son manager, rien ne se passe comme prévu. Ses collègues — pour la plupart des hommes — font plus de bruit, prennent plus de place, savent imposer leurs idées, même les plus bancales. Comment s’imposer ? Comment sortir du lot ? Comment devenir celle qu’ils veulent ? Elle optimise, elle analyse, elle se désintègre.

On finit par l’obliger à intégrer une autre équipe, loin du code, loin de ce qu’elle maîtrise réellement, ce pour quoi elle a pourtant été embauchée. Jour après jour, la réalité lui glisse entre les doigts. Elle ne dort plus, travaille aussi le week-end pour tenir les échéances et répondre aux urgences. Sa vie amoureuse en pâtit. Mais abandonner n’est pas, ne sera jamais une option.

Sarah Tadlaoui décortique notre société ultra connectée avec précision. À travers le regard de notre protagoniste, elle nous propose d’explorer notre époque avec un regard critique, piquant. Notre système social, comme des lignes de code, peut parfois contenir des failles, des bugs — et c’est bien le problème. Alors que la protagoniste pense que la méritocratie est de son côté, elle finit par comprendre que sa présence au sein de cette start-up, c’est pour nourrir les « données Diversité », pour répondre à un quota.

Ce n’est pas son talent qui a fait la différence, mais ses origines sociales. Sa place dans la hiérarchie naturelle. Son genre. Son ascension sociale ne serait-elle donc qu’un mythe ? Une pure illusion ? Difficile à avaler, et pourtant…

Ce récit, entre langage informatique et poésie, expose l’invisibilisation des femmes, qui persiste, tout particulièrement dans ces milieux majoritairement masculins. Et, en trame de fond, le danger de la technologie. L’aliénation. La quête de la surproductivité, de la suroptimisation, la course à l’intelligence artificielle, pour tout, partout, même lorsqu’elle ne répond pas aux attentes. Même lorsqu’elle est faillible, imparfaite. Avec son arrière-goût de thriller, Croire au code est une œuvre qui nous traverse.

« Encore une histoire tragique, encore une femme que l’on refuse de prendre au sérieux. [...] “Pendant combien de temps peut-on conserver le moi quand on a perdu la langue ?” s’interroge Cassandre. Je croyais que sa fonction était de prédire l’avenir. L’oracle cherche ses clés, visiblement. alors, Cassandre, combien de temps ? Combien de temps, hein ? »

Un premier roman étourdissant de vérité.