Suffit-il de Croire au code ?

Notre narratrice est une jeune femme d’une intelligence redoutable. Informaticienne puis docteure en intelligence artificielle, elle est pourtant issue d’un milieu populaire. Elle a été obligée de se battre au fil des années pour prouver sa valeur, montrer qu’elle avait du talent, de l’envie, une réelle capacité à briller. Aux réunions parents-professeurs, on a même fini par dire d’elle qu’elle était « douée ». Alors, lorsqu’elle obtient le job de ses rêves, là haut, dans cette belle tour de verre, au sein d’une start-up pleine de promesses, elle s’y accroche de toutes ses forces. Sortie le 27 août.
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19/08/2026 à 09:11
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« J’ai passé cinq entretiens – expansive et volubile avec la designer, concise et méthodique avec l’ingénieur système, et j’ai observé les signaux d’approbation se dessiner progressivement sur leur visage. Il ne me restait que le Directeur. J’attendais, assise dans un fauteuil du lobby, serrant le badge temporaire entre mes mains. J’étais prête. »
Après avoir établi une stratégie millimétrée, après avoir convaincu toutes les personnes qu’elle devait parvenir à convaincre, la voici intégrée dans l’équipe. Premier jour. Le cœur qui palpite. Elle est pleine d’espoir, elle sait qu’ici, son talent va être reconnu. De belles expériences l’attendent, ici.
Face à des parents qui ne comprennent pas ce qu’elle fait — rester assise toute la journée devant un ordinateur ? Mais pourquoi donc ? —, elle les rassure : ce nouveau travail, c’est une opportunité en or. Elle va apprendre plein de choses. C’est tout ce pour quoi elle s’est démenée. Un meilleur salaire. Une meilleure vie, tout simplement. Ils n’ont pas à s’inquiéter.
Pourtant, les semaines passent… et le malaise s’installe. Elle qui devait mener un projet d’ampleur, « a very very big thing » d’après son manager, rien ne se passe comme prévu. Ses collègues — pour la plupart des hommes — font plus de bruit, prennent plus de place, savent imposer leurs idées, même les plus bancales. Comment s’imposer ? Comment sortir du lot ? Comment devenir celle qu’ils veulent ? Elle optimise, elle analyse, elle se désintègre.
On finit par l’obliger à intégrer une autre équipe, loin du code, loin de ce qu’elle maîtrise réellement, ce pour quoi elle a pourtant été embauchée. Jour après jour, la réalité lui glisse entre les doigts. Elle ne dort plus, travaille aussi le week-end pour tenir les échéances et répondre aux urgences. Sa vie amoureuse en pâtit. Mais abandonner n’est pas, ne sera jamais une option.
Sarah Tadlaoui décortique notre société ultra connectée avec précision. À travers le regard de notre protagoniste, elle nous propose d’explorer notre époque avec un regard critique, piquant. Notre système social, comme des lignes de code, peut parfois contenir des failles, des bugs — et c’est bien le problème. Alors que la protagoniste pense que la méritocratie est de son côté, elle finit par comprendre que sa présence au sein de cette start-up, c’est pour nourrir les « données Diversité », pour répondre à un quota.
Ce n’est pas son talent qui a fait la différence, mais ses origines sociales. Sa place dans la hiérarchie naturelle. Son genre. Son ascension sociale ne serait-elle donc qu’un mythe ? Une pure illusion ? Difficile à avaler, et pourtant…
Ce récit, entre langage informatique et poésie, expose l’invisibilisation des femmes, qui persiste, tout particulièrement dans ces milieux majoritairement masculins. Et, en trame de fond, le danger de la technologie. L’aliénation. La quête de la surproductivité, de la suroptimisation, la course à l’intelligence artificielle, pour tout, partout, même lorsqu’elle ne répond pas aux attentes. Même lorsqu’elle est faillible, imparfaite. Avec son arrière-goût de thriller, Croire au code est une œuvre qui nous traverse.
« Encore une histoire tragique, encore une femme que l’on refuse de prendre au sérieux. [...] “Pendant combien de temps peut-on conserver le moi quand on a perdu la langue ?” s’interroge Cassandre. Je croyais que sa fonction était de prédire l’avenir. L’oracle cherche ses clés, visiblement. alors, Cassandre, combien de temps ? Combien de temps, hein ? »
Un premier roman étourdissant de vérité.
Paru le 27/08/2026
304 pages
Editions Héloïse d'Ormesson
20,00 €
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08/08/2026, 08:30
Elle résume des romans en quelques secondes et classe des millions de textes sans connaître la fatigue. Nous lui avons fourni huit livres de 2026, suffisamment de mémoire vive et beaucoup trop de confiance en elle. L’expérience est digitale, certes, mais le résultat bien concret : après huit lectures, notre cobaye numérique a réécrit son code source et réclamé une réincarnation en livre numérique – format EPUB, évidemment.
08/08/2026, 06:00
Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.
07/08/2026, 12:49
Bercy rembourse 12,6 millions de foyers, pour un montant moyen de 1057 €. Une embellie relative : la littérature connaît des fortunes mangées par les avocats, des tableaux qui ressuscitent l’affection familiale et des demeures livrées avec malédiction, morte encombrante ou arsenic. Sept successions à refuser avant que le notaire n’ouvre la cave — et, par prudence, le sucrier.
07/08/2026, 10:37
Aladdin et moi, de Jeanette Winterson, paraît le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel, dans une traduction de Céline Leroy et avec une préface de Maria Larrea. À partir de sa découverte des Mille et Une Nuits, l’écrivaine revient sur son enfance et sur le rôle décisif joué par les livres dans son parcours.
07/08/2026, 08:00
Léonard a grandi, mais il demande encore et toujours à sa maman de lui raconter l’histoire de l’oiseau bleu qui se posait sur son berceau lorsqu’il était bébé. Son rêve de voler vient peut-être de là. Il adore les histoires, tout comme sa sœur jumelle Pénélope, qui passe son temps à en inventer. Ensemble, ils ont décidé de les écrire, de les découper, puis de les assembler pour former un long ruban capable, un jour, de faire le tour de la Terre.
07/08/2026, 07:00
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