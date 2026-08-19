Six sirènes : un mythe moderne, entre magie et politique

Irène a 11 ans. Elle s’est toujours sentie un peu différente, pas tout à fait comme les autres enfants de sa classe. Avec des certificats médicaux en pagaille, elle est dite « fragile », c’est sa maman qui le dit. Alors pas de jeux violents, pas d’exposition prolongée au soleil, pas de sucrerie… et surtout, pas de natation. La piscine, comme la mer, elle n’y met jamais les pieds. Le comble, pour une gamine qui grandit à Marseille…
Le 19/08/2026 à 10:05 par Valentine Costantini
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19/08/2026 à 10:05
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Irène est différente, donc. Mais elle ne se doute pas à quel point c’est le cas. Tout commence avec un crabe, là, dans la baignoire — qu’elle n’a jamais utilisée, puisque chez elle, on se lave avec un gant de toilette pour économiser l’eau. Elle l’a sous les yeux, ce crabe avec sa jolie carapace, et elle ne comprend pas bien ce qu’il fait là… mais peu importe. Elle allume le robinet, laisse l’eau couler pour recréer son habitat naturel. La baignoire se remplit. Le crabe se met dans un coin, observe Irène avec insistance. Comme pour lui dire « Viens, je t’ai fait une place ». Intriguée, la jeune fille s’installe dans la baignoire et là, tout bascule. Ses jambes, désormais une queue dotée d’une nageoire.
Irène est une sirène.
En la découvrant transformée dans la salle de bain, sa mère est obligée de lui révéler son passé. Elle avait trouvé la petite dans l’eau, blessée, abandonnée, et depuis ce jour avait décidé de prendre soin d’elle comme de son propre enfant.
Elle qui n’avait jamais pu donner naissance à son propre petit bébé, elle avait considéré cette rencontre comme un signe du destin. Pourtant, même en connaissant désormais la vérité, Irène n’est pas satisfaite… Et si elle avait une famille, quelque part dans l’infinité de l’océan ? Pourquoi n’avait-on pas tenté de la retrouver ? Pire : que faire, à présent ? Continuer à vivre comme si de rien n’était, en tant qu’adolescente lamba, ou plonger sans aucune certitude vers une autre existence ? Ses rêves, toujours de plus en plus étranges et réalistes, lui font apparaître cinq visages. Une nuit, elle en est certaine : elle voit ses sœurs. Elle a des sœurs ! Se pose alors la question de les retrouver… mais à quel prix ?
Agnès Maupré nous emporte dans un récit qui, à première vue, serait une histoire légère et colorée. Pourtant, ce n’est pas l’intention de l’autrice : ici, elle s’empare du mythe de la sirène et lui donne une ampleur moderne. Au-delà de cette recherche identitaire, qui accompagne normalement le passage de l’enfance à l’adolescence, Irène fait face au rejet de la plupart de ses camarades et la déchirure de sa réalité : sa mère, la seule famille qu’elle a jamais connue, n’est pas liée à elle par le sang. Tout ce qu’elle a vécu jusqu’ici est un mensonge.
En parallèle, au fond de la mer Méditerranéenne, ses sœurs doivent évoluer malgré une absence terrible. Sous la surface, elles font face à la pollution de leur domaine :
« Depuis quelques décennies, les objets humains arrivent jusqu’à nous de plus en plus vite et ils sont tous laids. Quelque chose s’est emballé dans leur monde. Ils ont trouvé comment produire plus, plus vite. Ils ont fabriqué tant de choses qu’ils ne savent plus où les mettre. On dirait que les humains les jettent avant même de les avoir utilisées. Ce fatras déborde du monde terrestre et tombe dans la mer. Les débris démantibulés que cette espèce insensée déverse sur nous encombrent les courants, engorgent la mer, la saturent, l’asphyxient. »
L’écologie, la destruction de la nature et des fonds marins, la surproduction, mais aussi l’immigration, à bord de bateaux de fortune… Tous ces sujets et tant d’autres trouvent leur place au sein de ce récit. Le tout, à travers un regard différent, non anthropocentré, qui révèle l’absurdité de notre manière de traîter la planète sur laquelle nous vivons. C’est fin, pertinent et ficelé avec justesse et poésie.
Un premier roman plein de charme et d’intelligence.
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 19/08/2026
288 pages
Sarbacane Editions
16,00 €
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Toulouse, Biarritz et la vallée de Katmandou, Élodie Ridolfi mêle reconstruction intime, spiritualité et symbolisme dans un récit où les coïncidences finissent par dessiner un chemin. Avec Le dernier Himalayen, elle signe un premier roman placé sous le signe du voyage intérieur. Le livre paraîtra le 14 octobre 2026 dans la collection Feel Good de Lune noire.
14/08/2026, 06:30
Emma ne sait pas partir. Elle sait travailler. Compter les pièces, tenir la cadence, coudre le soir, serrer les dents, recommencer. Alors, quand Luis l’arrache à Pantin pour quinze jours à Biarritz avec Julien, son fils de dix-sept ans, ce n’est pas seulement une ouvrière qui monte dans le train : c’est un corps façonné par l’usine qu’on force soudain à s’arrêter. Départ pour le sud-ouest, ce 27 août.
13/08/2026, 12:35
Éden a vingt-trois ans, Marseille sous les semelles, une colère impossible à ranger et la danse pour seule manière de remettre les choses à leur place. Il zone, trafique un peu, cogne parfois, se cogne surtout. À sa mère disparue, à ses origines trouées, à cette époque qui promet tout et ne sait plus très bien où poser les pieds. Puis le récit déboîte : une sale histoire, un cargo au départ de Fos-sur-Mer, l’océan, Java, le Pacifique. Départ le 19 août.
13/08/2026, 12:33
Le Phare de l’impossible, roman de Michael Pedersen traduit de l’anglais (Écosse) par Claire-Marie Clévy, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel. Sur l’île isolée de Muckle Flugga, l’arrivée d’un écrivain vient bouleverser l’existence d’un gardien de phare et de son fils.
13/08/2026, 07:39
Janvier 1925. Nome, Alaska. La mer de Béring se ferme. D’abord une croûte, puis les plaques se soudent, l’horizon disparaît. « De la glace à l’infini. » Claudie Gallay commence par immobiliser le monde. Ensuite elle écoute ce qui bouge encore dessous : la marée, les poissons, les peurs, les chiens, les hommes. Et Ada Blackjack. Une femme qui porte, travaille, nourrit, veille. Son fils Bennett respire mal. Bientôt d’autres enfants aussi. La diphtérie gagne la ville. Il faut du sérum. Il est loin. Entre les deux, il y a le froid. Glacial dès le 20 août.
12/08/2026, 11:46
Elle est une actrice accomplie. Le genre de femme d’âge mûr qui impose sa présence avec grâce et assurance. Elle prépare une nouvelle pièce de théâtre, son temps est majoritairement dédié aux répétitions et à ce travail personnel qui consiste à réellement s’approprier le personnage qu’elle joue. Face à elle, dans ce restaurant au cœur de Manhattan, Xavier. Il pourrait être son fils. Qui est-il pour elle, qui est-elle pour lui ? En voilà, un beau mystère…
12/08/2026, 10:45
Joseph dans la nuit, premier livre d’Olivier Grondeau, paraît le 20 août 2026 aux éditions L’Iconoclaste. L’auteur y raconte son arrestation en Iran, ses deux ans et demi de détention et les ressources trouvées dans la littérature et l’imaginaire pour résister à l’enfermement.
12/08/2026, 08:19
L’Enfant grise, roman de Grégoire Courtois publié aux éditions Robert Laffont le 3 septembre 2026, suit un garçon capable de percevoir les messages de la nature, dont la vie bascule lorsqu’il rencontre une mystérieuse fillette qui partage le même lien avec le monde végétal.
12/08/2026, 06:56
Il y a des livres où le passé revient par les archives. Dans Base Toundra, il remonte par le froid. Il colle aux doigts, bloque les armes, crispe les corps, oblige à choisir. Olivier Truc installe son récit sur l’aérodrome F67, quelque part en Laponie suédoise, là où l’Europe de 1939 vient mourir contre la neige. Plus de 80 ans plus tard, des parachutistes français s’y entraînent avec les forces suédoises. Entre les deux époques : trois carnets, un pilote, des morts mal enterrés et une neutralité nationale qui supporte de moins en moins bien qu’on gratte dessous. Atterrissage le 4 septembre.
11/08/2026, 11:48
Avec Spectres, Thomas Gunzig commence par poser un vieux sur un lit. Nu, pâle, sans yeux. À partir de là, autant le savoir : le réel va perdre quelques vis. Des années plus tard, Tom vit dans RockSolid1, immense base d’extraction installée dans un « Plan dimensionnel secondaire », univers noir, glacé, sans ciel, auquel l’humanité a réussi à accéder. Évidemment, elle n’y va pas seulement pour comprendre ce qu’il y a derrière la porte. Elle y va aussi pour creuser. Décès de bonheur ce 20 août.
11/08/2026, 11:33
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