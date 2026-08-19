Six sirènes : un mythe moderne, entre magie et politique

Irène est différente, donc. Mais elle ne se doute pas à quel point c’est le cas. Tout commence avec un crabe, là, dans la baignoire — qu’elle n’a jamais utilisée, puisque chez elle, on se lave avec un gant de toilette pour économiser l’eau. Elle l’a sous les yeux, ce crabe avec sa jolie carapace, et elle ne comprend pas bien ce qu’il fait là… mais peu importe. Elle allume le robinet, laisse l’eau couler pour recréer son habitat naturel. La baignoire se remplit. Le crabe se met dans un coin, observe Irène avec insistance. Comme pour lui dire « Viens, je t’ai fait une place ». Intriguée, la jeune fille s’installe dans la baignoire et là, tout bascule. Ses jambes, désormais une queue dotée d’une nageoire.

Irène est une sirène.

En la découvrant transformée dans la salle de bain, sa mère est obligée de lui révéler son passé. Elle avait trouvé la petite dans l’eau, blessée, abandonnée, et depuis ce jour avait décidé de prendre soin d’elle comme de son propre enfant.

Elle qui n’avait jamais pu donner naissance à son propre petit bébé, elle avait considéré cette rencontre comme un signe du destin. Pourtant, même en connaissant désormais la vérité, Irène n’est pas satisfaite… Et si elle avait une famille, quelque part dans l’infinité de l’océan ? Pourquoi n’avait-on pas tenté de la retrouver ? Pire : que faire, à présent ? Continuer à vivre comme si de rien n’était, en tant qu’adolescente lamba, ou plonger sans aucune certitude vers une autre existence ? Ses rêves, toujours de plus en plus étranges et réalistes, lui font apparaître cinq visages. Une nuit, elle en est certaine : elle voit ses sœurs. Elle a des sœurs ! Se pose alors la question de les retrouver… mais à quel prix ?

Agnès Maupré nous emporte dans un récit qui, à première vue, serait une histoire légère et colorée. Pourtant, ce n’est pas l’intention de l’autrice : ici, elle s’empare du mythe de la sirène et lui donne une ampleur moderne. Au-delà de cette recherche identitaire, qui accompagne normalement le passage de l’enfance à l’adolescence, Irène fait face au rejet de la plupart de ses camarades et la déchirure de sa réalité : sa mère, la seule famille qu’elle a jamais connue, n’est pas liée à elle par le sang. Tout ce qu’elle a vécu jusqu’ici est un mensonge.

En parallèle, au fond de la mer Méditerranéenne, ses sœurs doivent évoluer malgré une absence terrible. Sous la surface, elles font face à la pollution de leur domaine :

« Depuis quelques décennies, les objets humains arrivent jusqu’à nous de plus en plus vite et ils sont tous laids. Quelque chose s’est emballé dans leur monde. Ils ont trouvé comment produire plus, plus vite. Ils ont fabriqué tant de choses qu’ils ne savent plus où les mettre. On dirait que les humains les jettent avant même de les avoir utilisées. Ce fatras déborde du monde terrestre et tombe dans la mer. Les débris démantibulés que cette espèce insensée déverse sur nous encombrent les courants, engorgent la mer, la saturent, l’asphyxient. »

L’écologie, la destruction de la nature et des fonds marins, la surproduction, mais aussi l’immigration, à bord de bateaux de fortune… Tous ces sujets et tant d’autres trouvent leur place au sein de ce récit. Le tout, à travers un regard différent, non anthropocentré, qui révèle l’absurdité de notre manière de traîter la planète sur laquelle nous vivons. C’est fin, pertinent et ficelé avec justesse et poésie.

Un premier roman plein de charme et d’intelligence.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com