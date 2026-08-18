L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade

Il ne s’agit pas simplement de rassembler les recueils les plus connus. Katherine Mansfield avait publié de son vivant une centaine de textes de fiction, cette édition en proposera plus du double, couvrant la période 1898-1922 et réunissant nouvelles, projets de roman, dialogues, saynètes, vignettes, pastiches, esquisses et fragments.

Pour les textes publiés du vivant de l’autrice, l’ordre retenu sera celui de leur publication. Pour les inédits posthumes, celui de leur rédaction. Plusieurs états successifs d’un même texte pourront ainsi être confrontés. La présentation commerciale du volume confirme cette volonté de restituer une œuvre beaucoup plus étendue que les recueils généralement disponibles en français.

Le chantier donne une idée de ce que signifie encore « entrer dans la Pléiade ». Laurent Bury expliquait être arrivé à la relecture des 500 dernières pages de nouvelles traduites avec Véronique Béghain. L’ensemble représente 1320 pages de texte, auxquelles doivent encore s’ajouter les « notules », les notes, la chronologie, la bibliographie et l’introduction écrite à quatre mains.

La plupart des traductions sont nouvelles. Une exception importante demeure : les quinze textes de La Garden-Party et autres histoires conservent la traduction de Françoise Pellan, publiée par Gallimard en 2002.

L’ambition est donc moins de consacrer quelques « classiques » que de montrer comment Katherine Mansfield est devenue Mansfield. Les premières esquisses, encore travaillées par le conte, le décadentisme ou Oscar Wilde, côtoient les satires de la période allemande, puis les textes beaucoup plus dépouillés et instables de la maturité. Gallimard présente précisément le volume comme le récit d’une métamorphose en nouvelliste accomplie.

Une révolution de quelques pages

Née Kathleen Mansfield Beauchamp le 14 octobre 1888 à Wellington, Katherine Mansfield quitte définitivement la Nouvelle-Zélande pour l’Angleterre en 1908, à 19 ans. Elle publie In a German Pension en 1911, fréquente les avant-gardes londoniennes, écrit nouvelles, critiques, poésie, journaux et correspondance et s’impose progressivement comme une figure centrale du modernisme britannique.

Dur récits souvent à intrigue réduite, ses changements de point de vue et sa capacité à faire surgir les conflits psychologiques dans les détails les plus ordinaires.

La mort de son frère Leslie en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, la ramène par l’écriture à la Nouvelle-Zélande de son enfance. De cette mémoire naissent plusieurs de ses textes les plus importants, parmi lesquels Prélude, Sur la baie, La Garden-Party ou La Maison de poupée.

Son histoire littéraire croise directement celle de Virginia Woolf. En 1918, Leonard et Virginia Woolf impriment Prelude à la Hogarth Press : le livre est même la première œuvre commandée à un auteur extérieur par leur jeune maison. L’exemplaire personnel de Virginia Woolf, daté de juillet 1918, est aujourd’hui conservé à la National Library of New Zealand.

Mansfield n’aura pourtant que quelques années pour mener cette recherche formelle. Atteinte de tuberculose, elle meurt le 9 janvier 1923, à 34 ans, après avoir rejoint l’Institut pour le développement harmonique de l’homme de Georges Gurdjieff à Fontainebleau.

Elle laisse ses manuscrits, carnets et lettres à son mari, John Middleton Murry, qui publiera une part importante de ces papiers après sa mort. Ce travail posthume, parfois discuté pour les choix opérés par Murry, explique aussi la complexité éditoriale à laquelle se confronte aujourd’hui la Pléiade.

Une 18e femme sur quelque 250 auteurs

Au 15 juin 2026, le Catalogue critique de la Bibliothèque de la Pléiade recensait 255 auteurs titulaires ou cotitulaires d’au moins un volume, pour 612 volumes qui leur étaient directement affectés. Parmi eux, seulement 17 femmes, en comptant séparément Charlotte, Emily et Anne Brontë : elles représentent environ 7 % des auteurs et 5 % des volumes consacrés à un auteur. L’arrivée de Mansfield portera donc ce nombre à 18 femmes.

Le retard est ancien. Si l’on excepte les écrivaines présentes dans des volumes collectifs, il faut attendre 1953 pour qu’une femme obtienne un volume à son nom : Madame de Sévigné. George Sand ne la rejoint qu’en 1970, 17 ans plus tard.

Depuis, la collection a accueilli notamment Colette, Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, Jane Austen, les sœurs Brontë, Virginia Woolf, Marguerite Duras, Madame de Lafayette, Madame de Staël, Simone de Beauvoir, George Eliot ou Louise Labé. Dans le cas récent de Beauvoir, il s’agissait de faire entrer un livre majeur d’une autrice déjà présente en Pléiade. Avec Mansfield, c’est bien une nouvelle écrivaine qui rejoint le catalogue.

Ovide, l’autre entrée du semestre

Katherine Mansfield ne sera pas la seule nouvelle venue dans la Pléiade cet automne. Le 5 novembre, deux semaines après elle, Ovide fera lui aussi son entrée dans la collection, avec un volume d’Œuvres complètes.

Sous la direction de Philippe Heuzé, l’édition réunira notamment Les Amours, les Héroïdes, L’Art d’aimer, les Remèdes à l’amour, Les Métamorphoses, les Fastes, les Tristes et les Pontiques, dans des traductions nouvelles de Sylvain Durand, Hélène Vial, Yves Hersant, Philippe Heuzé et André Daviault.. Un seul volume pour embrasser aussi bien le poète de l’amour que celui des métamorphoses et de l’exil.

Le reste du programme du second semestre relève davantage de l’enrichissement de corpus déjà présents. Le 24 septembre, un nouveau volume de Victor Hugo, L’Homme qui rit, Quatrevingt-treize et autres romans, complétera les romans déjà publiés dans la collection, en mettant l’accent sur leur dimension politique.

Le 1er octobre, Vie et mort du roi Arthur paraîtra dans un tirage spécial bilingue et illustré, hors numérotation, mêlant La Mort du roi Arthur aux grandes scènes du Livre du Graal. Enfin, le 15 octobre, Michel Foucault retrouvera la collection avec Dits et écrits. Une anthologie, cinquante-cinq articles, entretiens et conférences publiés à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Crédits photo : Katherine Mansfield, portrait dédicacé réalisé par l’Adelphi Studio, The Strand, Londres — Alexander Turnbull Library, réf. 1/4-017274-F, domaine public

Par Hocine Bouhadjera

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