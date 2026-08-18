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John Crowley, l’un des écrivains les plus singuliers de la fantasy, est mort

L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.

Le 18/08/2026 à 14:39 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

18/08/2026 à 14:39

Hocine Bouhadjera

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Né le 1er décembre 1942 à Presque Isle, dans le Maine, John Crowley grandit entre le Vermont, le Kentucky et l’Indiana, où il étudie la littérature anglaise à l’université. Après ses études, il part pour New York avec l’intention de travailler dans le cinéma. Il écrira effectivement pour des films et de nombreux documentaires, notamment historiques, tout en commençant à publier ses romans au milieu des années 1970. 

De la science-fiction, mais déjà autre chose

Son premier roman, L’Abîme (Payot, trad. Monique Lebailly), paraît aux États-Unis en 1975. John Crowley y imagine un monde plat, organisé selon un ordre féodal, dans lequel surgit un androïde endommagé. 

Il poursuit avec L’Animal découronné (Robert Laffont, trad. Patrick Berthon), en 1976, où des créatures hybrides issues de manipulations biologiques interrogent la frontière entre humanité et animalité. Puis vient L’Été-machine (Les Moutons électriques, trad. Rémi Oliska), récit post-apocalyptique dans lequel les survivants d’un monde disparu vivent en communautés et transmettent par les récits le souvenir fragmentaire des civilisations antérieures. Mais c’est en 1981 que Crowley publie le livre auquel son nom restera le plus étroitement associé.

Petit, Grand ou Le Parlement des fées (L’Atalante, trad. Patrick Couton) raconte plusieurs générations d’une famille installée à Edgewood, une demeure impossible à situer exactement et située aux frontières d’un autre monde. Smoky Barnable s’y rend à pied pour épouser Daily Alice et entre progressivement dans une histoire familiale où les fées, les prophéties et ce que les personnages appellent le « Conte » se mêlent à la vie domestique. Crowley avait d’abord imaginé une longue chronique familiale : le merveilleux s’est introduit dans le projet au fur et à mesure de son écriture. 

Le roman remporte le World Fantasy Award du meilleur roman et acquiert peu à peu un statut de classique. Harold Bloom comptait parmi ses admirateurs les plus fervents : le critique de Yale disait l’avoir lu et relu au moins une douzaine de fois. Ursula K. Le Guin estimait pour sa part que le livre appelait à lui seul « une redéfinition de la fantasy ». 

John Crowley est resté toute sa vie un auteur difficile à classer : trop littéraire pour être réduit à la seule fantasy, trop fantastique pour entrer facilement dans la littérature générale. Yale résumait d’ailleurs son œuvre comme allant de la fiction spéculative au réalisme et au roman historique. En France, Petit, Grand a longtemps circulé dans des éditions fragmentées. L’Atalante en a publié en août 2025 une nouvelle édition intégrale, dans une nouvelle traduction de Patrick Couton, finaliste du prix Jacques Chambon du Grand Prix de l’Imaginaire 2026.

Vingt ans pour achever Ægypt

John Crowley entreprend ensuite une construction encore plus ambitieuse : une tétralogie commencée en 1987 et achevée seulement vingt ans plus tard. Le cycle Ægypt croise histoire occulte, hermétisme, alchimie, mémoire et interrogation sur la possibilité que le monde n’ait pas toujours obéi aux mêmes lois. Au centre se trouve notamment Pierce Moffett, un historien qui cherche à écrire une autre histoire du monde et finit par soupçonner que cette histoire pourrait avoir été réellement autre. 

Les deux premiers volumes ont été traduits : Aegypt (Rivages, trad. Monique Lebailly), paru en français en 1996, puis Amour et sommeil (Rivages, trad. Monique Lebailly), en 1997. Suivent en anglais Dæmonomania, en 2000, et Endless Things, en 2007, qui clôt le cycle. La tétralogie n’a donc jamais été publiée intégralement en français. 

Harold Bloom avait également défendu ce versant de son œuvre : les premiers livres du cycle figurent dans le canon occidental établi par le critique. Plus largement, la série illustre sans doute le mieux la manière Crowley : prendre des idées métaphysiques extrêmement vastes et les faire passer par des vies ordinaires, des souvenirs incertains, des histoires d’amour et des livres à l’intérieur des livres. 

Un écrivain difficile à enfermer dans la fantasy

Crowley n’a d’ailleurs jamais limité son travail aux littératures de l’imaginaire. The Translator, publié en 2002, met en scène la relation entre une jeune Américaine et un poète russe en exil sur fond de guerre froide. Lord Byron’s Novel: The Evening Land, en 2005, imagine le roman perdu que Byron aurait pu écrire. Four Freedoms, en 2009, se tourne vers l’Amérique industrielle de la Seconde Guerre mondiale. Ces romans comptent parmi les œuvres importantes de sa bibliographie anglophone sans avoir bénéficié de la même présence éditoriale en France. 

Cette double identité d’écrivain et d’enseignant s’est également inscrite dans la durée. John Crowley rejoint Yale en 1993, où il enseigne notamment l’écriture de fiction et de scénario. Il y reste jusqu’à sa retraite en 2018.

Dans l’hommage publié à cette occasion, l’université le présentait comme l’un des écrivains de fantasy les plus importants de son temps et relevait qu’il était alors le seul auteur à avoir reçu à la fois le World Fantasy Award pour l’ensemble de sa carrière, décerné en 2006, et l’Award in Literature de l’American Academy of Arts and Letters, reçu en 1992.

La redécouverte française

Après une longue période de relative discrétion éditoriale en France, son œuvre y connaît un nouveau départ avec Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l’Ymr (L’Atalante, trad. Patrick Couton), publié en français en 2020. Une corneille nommée Dar Duchesne y traverse les siècles, les civilisations et plusieurs de ses propres morts, jusqu’à raconter son histoire à un homme dans un futur dégradé. Le roman reçoit en France le Grand Prix de l’Imaginaire et le Prix Imaginales en 2021.

En 2023 paraît Le Silex et le Miroir (L’Atalante, trad. Patrick Couton). Crowley y revient sur la destinée de Hugh O’Neill, seigneur d’Ulster confronté à la puissance anglaise d’Élisabeth Ire, mais introduit dans cette matière historique les sidhe, un silex chargé de pouvoir et un miroir enchanté lié au mage John Dee. 

La redécouverte s’est accélérée ces derniers mois. Après la nouvelle édition de Petit, Grand ou Le Parlement des fées en 2025, L’Atalante publiait encore, le 26 février dernier, La Grande Œuvre du temps (L’Atalante, trad. Patrick Couton), novella initialement parue en 1989. Une première traduction de cette novella par Monique Lebailly avait paru en 1998 chez Rivages, dans un recueil du même nom. 

John Crowley laisse, en somme, une œuvre majeure et longtemps discrète, aujourd’hui redécouverte en France grâce à de nouvelles traductions.

Crédits photo : Maria Dahvana Headley et John Crowley au SF Symposium, Christ Church, 6 mars 2018 — Houari B. / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Joël Raguénès, le romancier de l'Iroise, rejoint le large

L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres

30/06/2026, 12:07

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Usurpation d'identité : Julien Blanc-Gras découvre sous son nom un livre qu'il n'a pas écrit

Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands. 

29/06/2026, 16:18

Autres articles de la rubrique Métiers

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Russie : l’autoédition représente 61 % du numérique

L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».

18/08/2026, 11:31

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Royaume-Uni : 233 libraires réclament les avantages fiscaux des pubs

Le gouvernement britannique veut préserver les pubs et les salles de concert qui font vivre les rues commerçantes. Les libraires ont entendu l’argument. Plus de 200 indépendants, soutenus par plusieurs écrivains, demandent désormais au Premier ministre Andy Burnham de leur accorder le même traitement : une baisse de 20 % des business rates en Angleterre à partir d’avril 2027. Pour la Booksellers Association, la question se compte déjà en milliers de livres... sterling, ou imprimés.

18/08/2026, 11:00

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Angers, Carcassonne Agglo... Des projets de bibliothèques soutenus par l'État

La troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, laquelle vient soutenir des projets d'établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional », mobilise en 2026 un montant de 8,6 millions €. Parmi les bénéficiaires, la commune d'Angers et la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.

18/08/2026, 10:59

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Amazon : un livre vendu sur cinq contient plus de 25 % d'IA

L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.

18/08/2026, 10:58

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Ukraine : après de nouvelles frappes, l'industrie du livre au bord de “l'effondrement“

Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».

18/08/2026, 10:57

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Ingram lance Covered, son concurrent de NetGalley et Edelweiss

Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.

18/08/2026, 10:38

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De la langue française à la langue courante, des termes nouveaux à embrasser

Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.

18/08/2026, 10:29

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À 25 ans, Camille Bustos lance Obsydia, sa maison de romance et dark romance

Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.

17/08/2026, 18:03

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Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.

17/08/2026, 16:37

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Ceci n’est pas un monstre : quand la psychanalyse devient tribunal

Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.

17/08/2026, 14:47

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Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis

Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.

17/08/2026, 13:15

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En 2025, l'Union européenne comptait 1,8 million d'artistes et d'auteurs

Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.

17/08/2026, 12:45

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Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.

16/08/2026, 17:19

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Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.

16/08/2026, 13:10

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Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.

15/08/2026, 16:50

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Fanzine sexuel, atelier au lycée, alertes répétées : l’affaire Maadiar

Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.

14/08/2026, 18:22

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Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.

14/08/2026, 12:21

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À Loudun, la librairie-papeterie Quintard entre en redressement

À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.

14/08/2026, 10:39

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Bientôt une nouvelle direction pour la Drac Hauts-de-France

Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.

14/08/2026, 10:36

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Une librairie à la ferme, d’autres en danger : l'été mouvementé des libraires français

L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.

13/08/2026, 18:22

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Piktos ouvre Lune noire : entrer dans le roman quand le marché ralentit

Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.

13/08/2026, 16:14

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Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.

13/08/2026, 10:59

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Tigrane Hadengue quitte Mama Éditions, plus de 25 ans après l’avoir fondée

Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.

12/08/2026, 17:33

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Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.

12/08/2026, 16:45

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La traduction inédite d'un texte médiéval par J.R.R. Tolkien finalement publiée

Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.

12/08/2026, 13:44

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Éclipse solaire : une bibliothèque espagnole offre des lunettes aux usagers

À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.

12/08/2026, 13:00

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Klaus G. Saur, l’éditeur des grandes bibliographies, est mort

L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.

12/08/2026, 12:24

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En Allemagne, le “déclin de la lecture” inquiète le secteur du livre

Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.

11/08/2026, 11:39

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Dans l'Iowa, la lutte contre la censure de livres se poursuit au tribunal

Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive. 

11/08/2026, 10:31

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États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.

11/08/2026, 10:20

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Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

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La librairie Kléber demande aux Strasbourgeois de raconter son histoire

Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.

10/08/2026, 16:55

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Librairie Les Parleuses : “Tout change pour que rien ne change”

Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.

10/08/2026, 16:25

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Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.

10/08/2026, 14:52

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Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.

10/08/2026, 11:36

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À Chavannes-près-Renens, une chapelle accueille la librairie La Maison des Feuilles

La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...

10/08/2026, 10:31

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