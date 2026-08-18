John Crowley, l’un des écrivains les plus singuliers de la fantasy, est mort

Né le 1er décembre 1942 à Presque Isle, dans le Maine, John Crowley grandit entre le Vermont, le Kentucky et l’Indiana, où il étudie la littérature anglaise à l’université. Après ses études, il part pour New York avec l’intention de travailler dans le cinéma. Il écrira effectivement pour des films et de nombreux documentaires, notamment historiques, tout en commençant à publier ses romans au milieu des années 1970.

De la science-fiction, mais déjà autre chose

Son premier roman, L’Abîme (Payot, trad. Monique Lebailly), paraît aux États-Unis en 1975. John Crowley y imagine un monde plat, organisé selon un ordre féodal, dans lequel surgit un androïde endommagé.

Il poursuit avec L’Animal découronné (Robert Laffont, trad. Patrick Berthon), en 1976, où des créatures hybrides issues de manipulations biologiques interrogent la frontière entre humanité et animalité. Puis vient L’Été-machine (Les Moutons électriques, trad. Rémi Oliska), récit post-apocalyptique dans lequel les survivants d’un monde disparu vivent en communautés et transmettent par les récits le souvenir fragmentaire des civilisations antérieures. Mais c’est en 1981 que Crowley publie le livre auquel son nom restera le plus étroitement associé.

Petit, Grand ou Le Parlement des fées (L’Atalante, trad. Patrick Couton) raconte plusieurs générations d’une famille installée à Edgewood, une demeure impossible à situer exactement et située aux frontières d’un autre monde. Smoky Barnable s’y rend à pied pour épouser Daily Alice et entre progressivement dans une histoire familiale où les fées, les prophéties et ce que les personnages appellent le « Conte » se mêlent à la vie domestique. Crowley avait d’abord imaginé une longue chronique familiale : le merveilleux s’est introduit dans le projet au fur et à mesure de son écriture.

Le roman remporte le World Fantasy Award du meilleur roman et acquiert peu à peu un statut de classique. Harold Bloom comptait parmi ses admirateurs les plus fervents : le critique de Yale disait l’avoir lu et relu au moins une douzaine de fois. Ursula K. Le Guin estimait pour sa part que le livre appelait à lui seul « une redéfinition de la fantasy ».

John Crowley est resté toute sa vie un auteur difficile à classer : trop littéraire pour être réduit à la seule fantasy, trop fantastique pour entrer facilement dans la littérature générale. Yale résumait d’ailleurs son œuvre comme allant de la fiction spéculative au réalisme et au roman historique. En France, Petit, Grand a longtemps circulé dans des éditions fragmentées. L’Atalante en a publié en août 2025 une nouvelle édition intégrale, dans une nouvelle traduction de Patrick Couton, finaliste du prix Jacques Chambon du Grand Prix de l’Imaginaire 2026.

Vingt ans pour achever Ægypt

John Crowley entreprend ensuite une construction encore plus ambitieuse : une tétralogie commencée en 1987 et achevée seulement vingt ans plus tard. Le cycle Ægypt croise histoire occulte, hermétisme, alchimie, mémoire et interrogation sur la possibilité que le monde n’ait pas toujours obéi aux mêmes lois. Au centre se trouve notamment Pierce Moffett, un historien qui cherche à écrire une autre histoire du monde et finit par soupçonner que cette histoire pourrait avoir été réellement autre.

Les deux premiers volumes ont été traduits : Aegypt (Rivages, trad. Monique Lebailly), paru en français en 1996, puis Amour et sommeil (Rivages, trad. Monique Lebailly), en 1997. Suivent en anglais Dæmonomania, en 2000, et Endless Things, en 2007, qui clôt le cycle. La tétralogie n’a donc jamais été publiée intégralement en français.

Harold Bloom avait également défendu ce versant de son œuvre : les premiers livres du cycle figurent dans le canon occidental établi par le critique. Plus largement, la série illustre sans doute le mieux la manière Crowley : prendre des idées métaphysiques extrêmement vastes et les faire passer par des vies ordinaires, des souvenirs incertains, des histoires d’amour et des livres à l’intérieur des livres.

Un écrivain difficile à enfermer dans la fantasy

Crowley n’a d’ailleurs jamais limité son travail aux littératures de l’imaginaire. The Translator, publié en 2002, met en scène la relation entre une jeune Américaine et un poète russe en exil sur fond de guerre froide. Lord Byron’s Novel: The Evening Land, en 2005, imagine le roman perdu que Byron aurait pu écrire. Four Freedoms, en 2009, se tourne vers l’Amérique industrielle de la Seconde Guerre mondiale. Ces romans comptent parmi les œuvres importantes de sa bibliographie anglophone sans avoir bénéficié de la même présence éditoriale en France.

Cette double identité d’écrivain et d’enseignant s’est également inscrite dans la durée. John Crowley rejoint Yale en 1993, où il enseigne notamment l’écriture de fiction et de scénario. Il y reste jusqu’à sa retraite en 2018.

Dans l’hommage publié à cette occasion, l’université le présentait comme l’un des écrivains de fantasy les plus importants de son temps et relevait qu’il était alors le seul auteur à avoir reçu à la fois le World Fantasy Award pour l’ensemble de sa carrière, décerné en 2006, et l’Award in Literature de l’American Academy of Arts and Letters, reçu en 1992.

La redécouverte française

Après une longue période de relative discrétion éditoriale en France, son œuvre y connaît un nouveau départ avec Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l’Ymr (L’Atalante, trad. Patrick Couton), publié en français en 2020. Une corneille nommée Dar Duchesne y traverse les siècles, les civilisations et plusieurs de ses propres morts, jusqu’à raconter son histoire à un homme dans un futur dégradé. Le roman reçoit en France le Grand Prix de l’Imaginaire et le Prix Imaginales en 2021.

En 2023 paraît Le Silex et le Miroir (L’Atalante, trad. Patrick Couton). Crowley y revient sur la destinée de Hugh O’Neill, seigneur d’Ulster confronté à la puissance anglaise d’Élisabeth Ire, mais introduit dans cette matière historique les sidhe, un silex chargé de pouvoir et un miroir enchanté lié au mage John Dee.

La redécouverte s’est accélérée ces derniers mois. Après la nouvelle édition de Petit, Grand ou Le Parlement des fées en 2025, L’Atalante publiait encore, le 26 février dernier, La Grande Œuvre du temps (L’Atalante, trad. Patrick Couton), novella initialement parue en 1989. Une première traduction de cette novella par Monique Lebailly avait paru en 1998 chez Rivages, dans un recueil du même nom.

John Crowley laisse, en somme, une œuvre majeure et longtemps discrète, aujourd’hui redécouverte en France grâce à de nouvelles traductions.

Crédits photo : Maria Dahvana Headley et John Crowley au SF Symposium, Christ Church, 6 mars 2018 — Houari B. / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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