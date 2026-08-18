Après Anthropic, Amazon : ces livres achetés, découpés puis changés en données

L'histoire commence avec une commande suffisamment étrange pour éveiller les soupçons d'un libraire : environ un millier de livres, achetés par un client dont l'identité était masquée sur Biblio, une place de marché spécialisée dans les ouvrages d'occasion et de collection. Avec l'accord du vendeur, 404 Media glisse alors un traceur Apple dans l'un des volumes et laisse partir la commande.

Commence un voyage assez peu littéraire : le traceur quitte la Californie, réapparaît près de Milwaukee, puis reste environ deux semaines dans un entrepôt proche de l'aéroport régional de Kenosha, dans le Wisconsin. La cargaison reprend ensuite la route vers l'ouest, passe notamment par le Colorado et termine son périple à LAS8, un site Amazon de North Las Vegas.

À l'intérieur de cet ensemble logistique se trouve une activité distincte, identifiée sous le code VGT3. 404 Media a retrouvé des salariés décrivant un travail consacré à la réception de grandes quantités de livres, à leur découpe puis à leur numérisation.

Le procédé ressemble étroitement à celui révélé dans l'affaire Anthropic. La reliure est retirée ou tranchée afin de libérer les pages, beaucoup plus faciles à faire passer dans des scanners industriels. Le gain de temps est considérable par rapport à une numérisation patrimoniale, où chaque page doit être photographiée sans endommager l'objet. Mais ici, le livre physique ne survit pas à sa conversion en données.

Amazon ne dément pas l'opération

Interrogé, Amazon n'a pas contesté l'existence de ces achats. Un porte-parole a indiqué que l'entreprise acquiert des livres par les circuits commerciaux afin de développer et d'améliorer les produits et services destinés à ses clients. En revanche, le groupe n'a pas répondu aux questions portant sur le nombre de sites de ce type, les raisons précises de la destruction des exemplaires ni l'ampleur de l'opération.

Amazon n'a pas précisé quel modèle ou quel service reçoit les textes ainsi numérisés. Le groupe développe pourtant sa propre famille de modèles génératifs, Amazon Nova, dont la deuxième génération comprend notamment des modèles de raisonnement et de traitement de documents. Il est donc tentant de faire directement le rapprochement.

Surtout, l'AirTag vient donner une explication rétrospective à des commandes qui intriguaient depuis un moment les vendeurs de livres sur Amazon. Dès 2024, des professionnels s'interrogeaient sur le forum officiel Seller Central après avoir reçu des séries inhabituellement importantes de commandes envoyées vers un centre Amazon de North Las Vegas. L'un raconte avoir reçu 48 commandes à 4 heures du matin, portant toutes sur des titres d'éditeurs universitaires. Un représentant d'Amazon était alors intervenu pour confirmer que les commandes étaient bien valides.

Pourquoi retourner vers le papier ?

Cette ruée vers les rayonnages n'est pas seulement la conséquence d'une pénurie de données. Le livre imprimé possède aujourd'hui une propriété devenue paradoxalement précieuse pour l'industrie de l'IA : il permet de remonter avant l'invasion des textes générés par les machines elles-mêmes.

En juillet, 404 Media avait déjà enquêté sur ISBNdb, société qui propose aux entreprises d'intelligence artificielle des services d'acquisition massive de livres physiques. Son argument commercial est transparent : contrairement à un web désormais rempli de textes synthétiques, les ouvrages plus anciens constituent des ensembles de textes humains édités, structurés et relativement fiables. ISBNdb présente ainsi les bibliothèques physiques comme un réservoir de données particulièrement précieux pour l'entraînement.

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Ces révélations font suite au « Projet Panama ». Les documents judiciaires avaient révélé qu'Anthropic avait dépensé des millions de dollars pour acheter des millions de livres imprimés, souvent d'occasion. Des prestataires retiraient les reliures, découpaient les pages, les numérisaient puis éliminaient les exemplaires papier. Chaque volume devenait ainsi un fichier numérique conservé dans la bibliothèque de recherche de l'entreprise.

Dans sa décision rendue en juin 2025 dans l'affaire Bartz v. Anthropic, le juge fédéral William Alsup avait considéré que la conversion de livres achetés légalement du papier vers le numérique pouvait relever du fair use. Dans son analyse, la copie numérique remplaçait l'exemplaire physique détruit : Anthropic ne conservait pas simultanément le livre et une reproduction destinée à être remise en circulation. Le jugement ne signifie pas pour autant que toute destruction de livre destinée à l'IA serait automatiquement légale, il porte sur les faits précis de cette affaire et sur le droit américain.

Anthropic avait également téléchargé des millions d'ouvrages depuis des bibliothèques pirates, pratique que le juge n'avait pas couverte de la même manière. Le contentieux correspondant a finalement abouti à un accord de 1,5 milliard $, définitivement approuvé par une juge fédérale le 20 juillet 2026.

Autrement dit, lorsqu'un laboratoire veut disposer de quantités gigantesques de textes sans passer par le piratage, acheter physiquement les livres est devenu une voie particulièrement attractive. L'enquête de 404 Media montre, une fois de plus, qu'à côté des gigantesques corpus aspirés sur internet s'est développée une chaîne matérielle beaucoup plus rudimentaire : commander, transporter, ouvrir, couper, scanner.

Crédits photo : Linnaea Mallette (domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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