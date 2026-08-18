On regarde l’autre avec des yeux plus doux que ceux que l’on s’inflige

Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.
Le 18/08/2026 à 16:03 par Auteur invité
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18/08/2026 à 16:03
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Pourquoi les tours ?
Les tours sont le nom donné au complexe dans lequel évoluent Virginia, le narrateur et les autres protagonistes. Elles sont un endroit reculé, oppressant, une sorte d’usine médicale à bout de souffle. On y accueille les gens qui ne peuvent plus vivre seuls, mais très vite, les identités se diluent, les corps deviennent des fardeaux.
J’ai choisi de les maintenir dans un certain flou, de ne pas trop expliciter leur statut. Je crois que, d’une certaine façon, les tours échappent à ceux et celles qui les fréquentent, comme si la machine était trop grande, trop puissante. Par moments, elles semblent presque posséder leur volonté propre. Difficile de les dénombrer, d’établir leur hauteur exacte. Les sous-sols changent de longueur, de forme, la peinture des murs s’écaille à une vitesse troublante.
Qui est Virginia ?
Virginia travaille dans les tours depuis des années. Elle donne des ateliers, décore les salons, les couloirs, apporte des fleurs dans les chambres. Malgré ses efforts, elle déplore jour après jour la dégradation des lieux, malmenés par les coupes budgétaires et les réformes absurdes.
Excentrique, flamboyante, elle s’use contre un système hostile à son enthousiasme.
Je n’ai pas précisé son âge exact, mais on peut imaginer qu’elle approche la soixantaine. Le temps qui passe l’inquiète, la rend nostalgique. Elle ne sait plus si porter des bottes à talons la rend belle ou ridicule, si céder au botox l’aiderait à se retrouver. Elle mange peu et n’en fait qu’à sa tête, sous le regard impuissant du narrateur qui essaie de la raisonner.
C’est ce que je voulais explorer chez elle : cette énergie chaotique, fracassée, combative. Cette difficulté à trouver du sens quand les journées se ressemblent, que le monde autour paraît étriqué, jugeant. La perte de soi aussi, un mouvement sournois, progressif, quelque chose qui la ronge et la rend étrangère à elle-même. Trouver la sortie n’est pas simple, ça prend du temps, des chocs, du courage.
La relation entre Virginia et le narrateur
Le narrateur travaille dans les tours aussi. Il y est engagé comme aide, une personne à tout faire dont on comprend qu’il n’est ni bien payé ni vraiment considéré. Virginia, elle, le supervise et l’accompagne avec bienveillance, sans jamais montrer aucun signe de domination ou de supériorité.
Leur relation, c’est la rencontre inattendue de deux personnes blessées, finalement. Un duo que les autres regardent de travers, qu’ils ne comprennent pas et sur lequel ils projettent toutes sortes de fantasmes.
Le jeune homme voit Virginia comme elle est, il décèle toute la beauté, toute la lumière qu’elle pense avoir perdue. Et elle, c’est au-delà de son silence et de ses taches bleues qu’elle le comprend. Elle le trouve beau aussi, sensible, perdu. À leur façon, ils s’autodétruisent et se charcutent, tout en trouvant un salut temporaire chez l’autre.
Je crois qu’il y a beaucoup de solitude chez elle, chez lui aussi. Leur complicité existe dans cette espèce d’effet miroir, malgré leur façon de garder les sujets douloureux à distance. On les touche du doigt, jamais suffisamment pour en comprendre l’étendue. On ne se brusque pas pour savoir, on respecte le rythme de chacun.
Il y a beaucoup de tendresse et de respect dans cette relation. C’est souvent comme ça, il me semble : on regarde l’autre avec des yeux plus doux, plus aimants que ceux que l’on s’inflige.
Thomas Binggeli
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 13/08/2026
137 pages
La Veilleuse Editions
17,00 €
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12/08/2026, 16:45
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
10/08/2026, 11:36
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
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