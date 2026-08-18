On regarde l’autre avec des yeux plus doux que ceux que l’on s’inflige

Pourquoi les tours ?

Les tours sont le nom donné au complexe dans lequel évoluent Virginia, le narrateur et les autres protagonistes. Elles sont un endroit reculé, oppressant, une sorte d’usine médicale à bout de souffle. On y accueille les gens qui ne peuvent plus vivre seuls, mais très vite, les identités se diluent, les corps deviennent des fardeaux.

J’ai choisi de les maintenir dans un certain flou, de ne pas trop expliciter leur statut. Je crois que, d’une certaine façon, les tours échappent à ceux et celles qui les fréquentent, comme si la machine était trop grande, trop puissante. Par moments, elles semblent presque posséder leur volonté propre. Difficile de les dénombrer, d’établir leur hauteur exacte. Les sous-sols changent de longueur, de forme, la peinture des murs s’écaille à une vitesse troublante.

Qui est Virginia ?

Virginia travaille dans les tours depuis des années. Elle donne des ateliers, décore les salons, les couloirs, apporte des fleurs dans les chambres. Malgré ses efforts, elle déplore jour après jour la dégradation des lieux, malmenés par les coupes budgétaires et les réformes absurdes.

Excentrique, flamboyante, elle s’use contre un système hostile à son enthousiasme.

Je n’ai pas précisé son âge exact, mais on peut imaginer qu’elle approche la soixantaine. Le temps qui passe l’inquiète, la rend nostalgique. Elle ne sait plus si porter des bottes à talons la rend belle ou ridicule, si céder au botox l’aiderait à se retrouver. Elle mange peu et n’en fait qu’à sa tête, sous le regard impuissant du narrateur qui essaie de la raisonner.

C’est ce que je voulais explorer chez elle : cette énergie chaotique, fracassée, combative. Cette difficulté à trouver du sens quand les journées se ressemblent, que le monde autour paraît étriqué, jugeant. La perte de soi aussi, un mouvement sournois, progressif, quelque chose qui la ronge et la rend étrangère à elle-même. Trouver la sortie n’est pas simple, ça prend du temps, des chocs, du courage.

La relation entre Virginia et le narrateur

Le narrateur travaille dans les tours aussi. Il y est engagé comme aide, une personne à tout faire dont on comprend qu’il n’est ni bien payé ni vraiment considéré. Virginia, elle, le supervise et l’accompagne avec bienveillance, sans jamais montrer aucun signe de domination ou de supériorité.

Leur relation, c’est la rencontre inattendue de deux personnes blessées, finalement. Un duo que les autres regardent de travers, qu’ils ne comprennent pas et sur lequel ils projettent toutes sortes de fantasmes.

Le jeune homme voit Virginia comme elle est, il décèle toute la beauté, toute la lumière qu’elle pense avoir perdue. Et elle, c’est au-delà de son silence et de ses taches bleues qu’elle le comprend. Elle le trouve beau aussi, sensible, perdu. À leur façon, ils s’autodétruisent et se charcutent, tout en trouvant un salut temporaire chez l’autre.

Je crois qu’il y a beaucoup de solitude chez elle, chez lui aussi. Leur complicité existe dans cette espèce d’effet miroir, malgré leur façon de garder les sujets douloureux à distance. On les touche du doigt, jamais suffisamment pour en comprendre l’étendue. On ne se brusque pas pour savoir, on respecte le rythme de chacun.

Il y a beaucoup de tendresse et de respect dans cette relation. C’est souvent comme ça, il me semble : on regarde l’autre avec des yeux plus doux, plus aimants que ceux que l’on s’inflige.

Thomas Binggeli

Par Auteur invité

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