En Corée du Sud, une librairie s’installe directement sur la plage

On choisit et achète un livre dans le camion, puis la librairie prête des chaises ou des tapis, et même des parasols, selon le magazine lifestyle POPBEE, pour aller le lire sur le sable, devant la mer.

L'établissement mobile ouvre généralement deux à trois jours par semaine, pendant les saisons qui permettent de lire dehors, et s'interrompt durant l'hiver. Les jours et heures d'ouverture sont annoncés sur Instagram, via @3feet_bookstore.

Quatre ans pour trouver le bon camion

À l'origine du projet, Park Young-a, 38 ans, et un livre. 5 ans avant l'ouverture, elle découvre La Librairie de tous les possibles de l'auteur et illustrateur japonais Shinsuke Yoshitake (trad. du japonais par Myriam Dartois-Ako, Milan, 2018). L'ouvrage imagine toutes sortes de manières improbables de faire vivre les livres. Une scène consacrée à une fête itinérante, où des rayonnages circulent dans la rue, lui donne l'idée d'une librairie à la fois mobile et en plein air.

Park Young-a explique avoir cherché pendant quatre ans le modèle de véhicule à trois roues qu'elle avait en tête. Des prototypes existaient, mais le modèle n'était pas véritablement commercialisé : elle écume notamment le marché de l'occasion avant de trouver enfin, en 2025, le véhicule adapté.

3 Feet Bookstore ouvre finalement au début du mois de mai 2025. Après la pause hivernale, une deuxième saison a commencé à la fin d'avril 2026.

Ce n'est d'ailleurs pas la première expérience de Park Young-a dans la création de lieux. Après avoir travaillé trois ans pour une grande entreprise à Séoul, elle quitte son emploi et s'installe à Sokcho, où elle ouvre en 2019 un établissement baptisé Africa. Un bar installé dans une ancienne auberge et tenu avec sa mère, qui y prépare notamment des plats coréens. Mais Park Young-a le pense déjà moins comme un simple établissement que comme un espace de rencontres, d'événements et d'expérimentations.

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« Un conte pour adultes »

Le camion contient plus de 80 références. Park Young-a revendique une sélection pensée pour des visiteurs souvent en vacances ou venus chercher une parenthèse : des textes qui ne soient ni trop pesants ni pour autant insignifiants ou infantiles. La devise de la librairie résume cette intention : « Un conte pour adultes ».

Ce positionnement est aussi une manière de faire venir au livre des personnes qui ne fréquentent pas nécessairement les librairies. Park Young-a reconnaît l'efficacité esthétique du camion, du logo et de la mer pour attirer des visiteurs venus d'abord pour le lieu ou pour une photographie. Mais elle dit aussi vouloir éviter que 3 Feet Bookstore ne devienne uniquement un spot à selfies : la mise en scène doit conduire jusqu'aux livres, et non les remplacer.

À LIRE - Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

Le dispositif a évidemment ses contraintes. Tout doit tenir dans un véhicule : stock, matériel et mobilier. Les ouvrages sont directement exposés au soleil, à l'air marin et aux intempéries. Certains se décolorent, d'autres portent les traces de l'humidité. Chaque journée commence donc par un œil sur la météo, et l'exploitation dépend beaucoup plus des conditions extérieures qu'une librairie traditionnelle.

Ce qui n'empêche pas les lecteurs de rester : en juin 2026, un reportage de Travel+ décrivait quatre visiteurs assis devant la mer et continuant leur lecture sous une pluie battante, tandis que Park Young-a tentait de protéger les livres...

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Depuis son ouverture, le petit camion a largement circulé sur les réseaux sociaux et attiré l'attention de la presse coréenne, des médias consacrés au voyage et jusqu'à l'Organisation coréenne du tourisme.

Derrière le décor très photogénique, l'idée reste d'une simplicité désarmante : vendre un livre et offrir, dans le même geste, l'endroit où l'ouvrir. « La simplicité est un long voyage », résumait Ludwig Mies van der Rohe.

Crédits photo : Cheongho Beach, phares de Sokcho, Corée du Sud (Bernard Gagnon, CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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