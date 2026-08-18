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Vous, Madame de Charlotte Milandri : le corps garde en lui les mensonges et les secrets

Il y a un angle mort dans le combat de #MeToo et la pédocriminalité, une part sombre, marginale, peu médiatisée, mais qui fait tout autant son travail de sape chez les victimes. Jeanne revient chez ses parents pour un week-end, elle apprend la disparition d’une voisine qui était sa prof de sport au collège. 

Le 18/08/2026 à 13:14 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

18/08/2026 à 13:14

Hocine Bouhadjera

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Elle décide de pénétrer par effraction dans la maison de la défunte pour y passer une journée afin de solder l’agression qu’elle a subie. Une femme qui agresse une jeune fille ? Cela semble impossible, et pourtant, Jeanne l’a vécu et depuis toutes ces années, son corps porte en lui les traces de ce secret honteux, douloureux, qui l’empêche de vivre normalement.

Retenue à la fin des cours, prétextant d’aider pour ranger la salle de sport, elle va subir un attouchement qui va la marquer à jamais. Dans cette maison fermée, Jeanne en visitant les pièces, explore la vie de cette femme et de sa solitude dans la vieillesse. Elle retrouve son tee-shirt qu’elle pensait perdu, mais non, cette prof gardait les tee-shirts des filles qu’elle désirait, trophées de victoire, fétichisme, la preuve matérielle est là, mais pour autant, l’aurait-on crue si elle avait parlé à cette époque ? 

 Et si elle en parlait aujourd’hui, quelle serait la réaction de ses proches ? Une fois, elle s’est confiée à un homme qu’elle aimait, mais celui-ci s’est contenté d’un « Mais tu es sûre ? ». Comme si une femme en robe ne pouvait pas être une criminelle, cependant « les monstres aussi peuvent mettre des sachets de lavande dans les armoires et des décoltés en dentelle ».

Charlotte Milandri interroge la petite Jeanne qui va au fil de la journée et des pièces de la maison, revivre ses souvenirs. C’est un texte tout en émotion contenue, une interrogation sur un évènement furtif, mais suffisamment important pour une jeune fille pour bouleverser toute une vie. Une Jeanne adulte enfermée dans une maison appartenant au passé répond à une jeune Jeanne enfermée dans un secret. Personne ne croirait les deux Jeanne, elle en est sûre. 

Elle est fragile et consciente de cet emprisonnement : « Je vous accuse du vol des possibles, d’avoir privé ma peau de celle de l’amour, d’avoir continué à me faire croire que le corps est sale. »

L’autrice évoque pudiquement sa jeunesse comme elle marche sans faire de bruit, sur la pointe des pieds dans cette maison, ce sont des mots chuchotés pour ne pas réveiller les morts, Jeanne ne se sent pas le droit de parler fort même si elle a envie de hurler, elle réalise que ce type d’agression paraît tellement inimaginable qu’elle n’existe tout simplement pas pour les autres. 

Toute sa vie est liée à un silence qu’elle évoque petit à petit au long de la journée pour enfin s’en débarrasser : « Ça dure le temps de le dire. Une main sur le sexe. Une main d’adulte sur le sexe d’enfant, ça dure une vie. » Un roman pour réparer une enfance volée, une vie à combler un vide et une mise en lumière d’un type d’agression dont on ne parle pas.

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Vous, Madame

Charlotte Milandri

Paru le 27/08/2026

Arléa Editions

15,00 €

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Oracles et tasses de thé

11/08/2026, 17:30

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Carnets noirs, ou la petite fabrique des salauds

Il s’appelle Pierre Mignon. Le nom prête à sourire, le personnage beaucoup moins. Cadre moyen au service des ventes de Toys International Ltd., il nourrit une ambition simple et dévorante : monter. Monter encore. Atteindre la direction des ventes, puis, pourquoi pas, franchir un jour les lourdes portes de la Direction générale. Pour y parvenir, Pierre Mignon possède une arme redoutable. Des carnets noirs dans lesquels, depuis des années, il consigne méthodiquement les faiblesses, les erreurs, les secrets et les petites lâchetés de ses collègues.

11/08/2026, 13:12

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Du côté des fantômes

11/08/2026, 11:26

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Suzanne Valadon l'insoumise

11/08/2026, 11:26

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La fabrique des histoires

11/08/2026, 11:25

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Des femmes sans bouche

11/08/2026, 11:21

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Shanghai, cinq heures quarante

11/08/2026, 11:21

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Jean Gabin, cet acteur qui racontait la France mieux que personne

Il semblerait, lorsqu’on y pense, que la France tout entière revenait à Jean Gabin. Elle s’incarnait dans sa façon de parler, de se taire, de regarder les autres, de s’agacer du monde et de ne jamais céder à l’emphase. Elle était dans cette autorité sans démonstration qui lui permettait d’être tour à tour ouvrier, cheminot, truand, commissaire, paysan ou président du Conseil sans jamais cesser d’être Gabin. 

11/08/2026, 10:52

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Divorce, emprise, procès : trois récits de Marie Pavlenko où la peur change de camp

Et nue, je suis entrée dans l’eau, de Marie Pavlenko, paraîtra le 16 septembre aux éditions Rivages. À travers trois récits mêlant métamorphose, emprise et violences, l’autrice met en scène des femmes confrontées à leurs agresseurs et imagine différentes formes de riposte.

11/08/2026, 10:46

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Une plongeuse prête à tout pour sauver une créature inconnue

Min-Jee, jeune plongeuse, pensait connaître la mer par cœur. Jusqu’au jour où elle découvre un œuf mystérieux et voit naître une créature marine extraordinaire. Très vite se tisse un lien unique, magique, presque inquiétant.

11/08/2026, 07:00

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La Fourrière des animaux : que faire de la liberté ?

On pourrait commencer par rappeler que La Fourrière des animaux de Tom King et Peter Gross dialogue ouvertement avec La Ferme des animaux de George Orwell. Comme je n’ai pas lu ce dernier texte, la comparaison s’arrêtera là. Ce qui intéresse ici tient largement debout sans cette référence : une communauté d’animaux se soulève contre ceux qui la maintiennent enfermée, organise sa liberté et découvre que la révolution n’est pas la partie la plus difficile.

10/08/2026, 16:05

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Comment passer du « j’aime » à une vraie analyse de film

« Qu’est-ce que l’analyse ? Quels savoirs nécessite-t-elle ? Comment mettre des mots sur les films vus et revus ? »

10/08/2026, 08:30

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L'Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère)

10/08/2026, 08:00

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À la fin du XVe siècle, l’or portugais bouleverse un village d’Afrique de l’Ouest

Les Maîtres du sol, roman de Ryad Assani-Razaki publié le 20 août 2026 aux éditions Liana Levi, suit une fillette rejetée et un homme amnésique à travers l’Afrique de l’Ouest du XVe siècle, alors que l’arrivée des Portugais et la progression de nouvelles religions bouleversent les sociétés locales.

 

10/08/2026, 07:00

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Défections et Cie

09/08/2026, 12:33

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Au coeur des ombres

09/08/2026, 12:32

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Une photo de 1963 déclenche une folle reconstruction à Lacanau

Été 1963. Sur les rives du lac de Lacanau, en Gironde, Roger Vadim tourne plusieurs scènes de son nouveau film : Château en Suède, d’après la pièce de Françoise Sagan. La météo étant pluvieuse, l’équipe tue le temps à La Joie de vivre, un bistrot de plage promis à l’abandon. En attendant, toute la jeunesse des environs s’y retrouve. On s’amuse, on joue, on drague, on danse.

09/08/2026, 07:03

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À 22 ans, Louis XIV prépare sa prise de pouvoir dans le plus grand secret

Le Bal des foudroyés, cinquième roman de Camille Pascal, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Dans la France de 1661, la mort de Mazarin révèle l’ampleur des détournements commis au détriment du trésor royal et précipite la prise de pouvoir personnelle du jeune Louis XIV.

08/08/2026, 08:30

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Le retour de Billy the Kid

Alexandre Chenet et Loïc Sécheresse revisitent la trajectoire de Billy the Kid à partir des faits connus et des nombreuses zones d’ombre qui entourent encore sa vie.

08/08/2026, 06:30

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Ces huit livres ont poussé une IA au suicide (et la réincarnation)

Elle résume des romans en quelques secondes et classe des millions de textes sans connaître la fatigue. Nous lui avons fourni huit livres de 2026, suffisamment de mémoire vive et beaucoup trop de confiance en elle. L’expérience est digitale, certes, mais le résultat bien concret : après huit lectures, notre cobaye numérique a réécrit son code source et réclamé une réincarnation en livre numérique – format EPUB, évidemment.

08/08/2026, 06:00

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Avis d’impôt 2026 : sept successions toxiques à laisser au fisc

Bercy rembourse 12,6 millions de foyers, pour un montant moyen de 1057 €. Une embellie relative : la littérature connaît des fortunes mangées par les avocats, des tableaux qui ressuscitent l’affection familiale et des demeures livrées avec malédiction, morte encombrante ou arsenic. Sept successions à refuser avant que le notaire n’ouvre la cave — et, par prudence, le sucrier.

07/08/2026, 10:37

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Aladdin et moi : Jeanette Winterson raconte comment les livres ont changé sa vie

Aladdin et moi, de Jeanette Winterson, paraît le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel, dans une traduction de Céline Leroy et avec une préface de Maria Larrea. À partir de sa découverte des Mille et Une Nuits, l’écrivaine revient sur son enfance et sur le rôle décisif joué par les livres dans son parcours.

07/08/2026, 08:00

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Il découvre que son rêve d’enfant n’était pas un hasard

Léonard a grandi, mais il demande encore et toujours à sa maman de lui raconter l’histoire de l’oiseau bleu qui se posait sur son berceau lorsqu’il était bébé. Son rêve de voler vient peut-être de là. Il adore les histoires, tout comme sa sœur jumelle Pénélope, qui passe son temps à en inventer. Ensemble, ils ont décidé de les écrire, de les découper, puis de les assembler pour former un long ruban capable, un jour, de faire le tour de la Terre.

07/08/2026, 07:00

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Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.

06/08/2026, 17:44

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