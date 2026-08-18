Vous, Madame de Charlotte Milandri : le corps garde en lui les mensonges et les secrets

Elle décide de pénétrer par effraction dans la maison de la défunte pour y passer une journée afin de solder l’agression qu’elle a subie. Une femme qui agresse une jeune fille ? Cela semble impossible, et pourtant, Jeanne l’a vécu et depuis toutes ces années, son corps porte en lui les traces de ce secret honteux, douloureux, qui l’empêche de vivre normalement.

Retenue à la fin des cours, prétextant d’aider pour ranger la salle de sport, elle va subir un attouchement qui va la marquer à jamais. Dans cette maison fermée, Jeanne en visitant les pièces, explore la vie de cette femme et de sa solitude dans la vieillesse. Elle retrouve son tee-shirt qu’elle pensait perdu, mais non, cette prof gardait les tee-shirts des filles qu’elle désirait, trophées de victoire, fétichisme, la preuve matérielle est là, mais pour autant, l’aurait-on crue si elle avait parlé à cette époque ?

Et si elle en parlait aujourd’hui, quelle serait la réaction de ses proches ? Une fois, elle s’est confiée à un homme qu’elle aimait, mais celui-ci s’est contenté d’un « Mais tu es sûre ? ». Comme si une femme en robe ne pouvait pas être une criminelle, cependant « les monstres aussi peuvent mettre des sachets de lavande dans les armoires et des décoltés en dentelle ».

Charlotte Milandri interroge la petite Jeanne qui va au fil de la journée et des pièces de la maison, revivre ses souvenirs. C’est un texte tout en émotion contenue, une interrogation sur un évènement furtif, mais suffisamment important pour une jeune fille pour bouleverser toute une vie. Une Jeanne adulte enfermée dans une maison appartenant au passé répond à une jeune Jeanne enfermée dans un secret. Personne ne croirait les deux Jeanne, elle en est sûre.

Elle est fragile et consciente de cet emprisonnement : « Je vous accuse du vol des possibles, d’avoir privé ma peau de celle de l’amour, d’avoir continué à me faire croire que le corps est sale. »

L’autrice évoque pudiquement sa jeunesse comme elle marche sans faire de bruit, sur la pointe des pieds dans cette maison, ce sont des mots chuchotés pour ne pas réveiller les morts, Jeanne ne se sent pas le droit de parler fort même si elle a envie de hurler, elle réalise que ce type d’agression paraît tellement inimaginable qu’elle n’existe tout simplement pas pour les autres.

Toute sa vie est liée à un silence qu’elle évoque petit à petit au long de la journée pour enfin s’en débarrasser : « Ça dure le temps de le dire. Une main sur le sexe. Une main d’adulte sur le sexe d’enfant, ça dure une vie. » Un roman pour réparer une enfance volée, une vie à combler un vide et une mise en lumière d’un type d’agression dont on ne parle pas.

Par Hocine Bouhadjera

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