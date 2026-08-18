Sous le grand soleil, Pauline de Vergnette embrase la famille

La force de Cet été il neige vient d’abord de sa langue : une prose qui pense en marchant, bifurque, se coupe, s’agglutine parfois, laisse entrer les parenthèses comme d’autres ouvrent les fenêtres quand l’air manque. Les points de vue circulent sans cérémonie. Enfant, mère, frère, belle-sœur, grand-mère : la parole change de tête mais garde le même courant. On entend moins une galerie de personnages qu’un organisme familial, avec ses automatismes, ses douceurs, ses cruautés minuscules, ce qu’on dit et surtout ce qu’on sait très bien ne pas dire.

La famille, cette météo

Sous la comédie des habitudes, le roman travaille une question obstinée : que devient ce qui disparaît ? Les êtres vieillissent, les enfants grandissent, les lieux changent, les forêts crèvent. « Le temps qui passe est la Question de Pauline. » Chez elle, l’effacement est intime ; chez Alex, il devient politique, climatique, presque physique. Il regarde les arbres et voit la catastrophe arriver. Grand-mère, elle, rabat l’apocalypse sur une vérité plus ancienne et plus simple : « La fin du monde c’est les gens qui meurent. »

C’est là que le livre touche juste. Le dérèglement climatique n’est pas plaqué sur l’intrigue comme un sujet obligatoire : il suinte du quotidien. Chaleur qui colle, nuit qui ne rafraîchit plus, eau absente, bois épuisé. Même les conversations semblent transpirer. De Vergnette comprend surtout que l’angoisse écologique ressemble à l’angoisse familiale : on sait que quelque chose va finir, on ne sait ni quand ni comment, alors on continue à servir le café.

Cette construction a toutefois son revers. Le roman aime ses motifs — soleil, arbre, eau, feu, neige, mémoire — au point de parfois les tenir un peu trop longtemps sous la lumière. Certaines images, déjà pleinement efficaces, sont commentées une seconde fois. Quelques personnages deviennent alors davantage les relais d’une idée que des présences autonomes. Le procédé reste cohérent avec cette famille-chœur, mais il peut produire une légère saturation : tout signifie, puis signifie encore.

Le feu, puis le blanc

Et l’été finit par faire ce qu’il promettait. Le bois brûle. L’accident fracture la famille, marque un enfant, réduit Alex au silence. Quelques mois plus tard, Noël recouvre la maison de neige. Même allée, mêmes repas, mêmes réflexes ; rien n’est revenu. « Il faut qu’on parle de cet été. » Fanny le dit, et la phrase tombe au milieu du réveillon comme un verre qui casse.

La seconde partie réussit précisément parce qu’elle ne présente pas la neige comme une réparation propre. Le blanc recouvre, il n’efface pas. Le texte regarde ses personnages reprendre leurs rôles, bricoler du normal, faire comme si le rituel pouvait tenir la catastrophe à distance. Puis Pauline tranche : « Le passé s’en va. » Dans sa bouche, la formule n’a rien d’apaisant. Elle est aveu, justification, folie peut-être ; elle éclaire rétrospectivement l’incendie sans le simplifier.

La symétrie feu/neige est belle, parfois presque trop parfaite. On sent l’architecture, ses échos, ses correspondances soigneusement disposées. Mais de Vergnette évite le piège du joli symbole en revenant sans cesse aux corps : une peau brûlée, une vieille femme qui peine, un bébé qui pleure, une main qu’on prend. Là, le roman retrouve son évidence et sa violence tranquille.

Ce qui reste, malgré tout

Au bout du livre demeure une question, sans grand discours pour la refermer : « Que restera-t-il de nous ? » Pas grand-chose, peut-être. Des gestes. Une maison. Une histoire racontée de travers. Une sensation d’enfance. Un arbre dont on se souvient mieux qu’il n’a réellement existé. Et cette phrase, presque dangereusement consolante après tout ce qui précède : « Et tout est pardonné. »

Cet été il neige n’est donc pas un roman familial déguisé en fable climatique, ni l’inverse. Il tente de faire tenir ensemble les deux catastrophes : celle du monde qui change et celle, beaucoup plus ordinaire, de comprendre que rien ne reste en place.

Son écriture accepte le ressassement, l’accident, la phrase bancale, le mot collé au suivant. Elle insiste parfois, mais toujours dans le sens de son projet. Car les familles font cela aussi : elles répètent les mêmes histoires jusqu’au jour où quelqu’un change une phrase. Alors tout bouge. Et dehors, contre toute attente, il neige.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com