Chérine, de Thaïs Dia : la vie rêvée que l’on ne vit pas assèche le cœur

Chérine est une jeune ado réservée qui vit dans la banlieue lyonnaise avec ses parents originaires d’Algérie. Comme toutes les filles de son âge, elle rêve de rencontrer son premier amour, elle aime les films de Bollywood et parle des heures durant avec sa copine Farah qui, elle, est bavarde, directe et entreprenante.

Elle rencontre Mathieu, avec qui elle va entretenir une relation cachée pendant des années, car, dans le quartier, on n’aime pas les relations mixtes. Mais entre l’ambition sociale des parents de Mathieu et la tradition rigide du père de Chérine, qui veut que les filles de parents algériens épousent un Algérien musulman, la jeune fille éprouve une culpabilité à ne pas répondre aux attentes de sa famille.

Alors, quand Mathieu vient demander la main de Chérine, et bien qu’il se soit converti à l’islam pour elle, le père de Chérine refuse et ordonne à sa fille de rompre. Il lui présente à la place Faycal, un garçon plein d’avenir et gendre idéal. Mais ce prince charmant, qui se donne du mal pour séduire Chérine, se transforme progressivement en mari jaloux, possessif et violent. Chérine vit un enfer et craint pour sa vie.

La chronique de ce roman est un exercice difficile, car l’écueil de ce récit serait de faire un article à charge contre la communauté algérienne dont, dans le roman, les parents pensent que les enfants doivent rester dans la communauté en respectant des règles assez strictes, que le mariage pour les filles est la seule solution pour être respectées et qu’il faut toujours s’en remettre à Dieu.

Or, l’autrice, qui a vécu en Iran, parle de toutes ces postures que l’on s’inflige au nom de la respectabilité, ces masques qui étouffent, obligatoires pour être accepté, quelles que soient ses origines. Ces règles non écrites font office de culture. Les relations entre les Français d’origine et ceux d’origine étrangère sont teintées d’une forme de racisme, qui naît souvent d’une méfiance et des a priori que l’on porte à l’encontre de ceux qui sont différents.

Parfois, cette méfiance conduit au communautarisme, ce qui est remarquablement décrit par l’autrice avec beaucoup de réalisme et de discernement.

Thaïs Dia a vécu dans la région lyonnaise et a présenté une thèse sur la figure romanesque du jeune de banlieue. Oui, Chérine est un personnage romanesque au sens où elle est en lutte contre son milieu, qui la subordonne aux hommes et à leur orgueil.

Le vocabulaire employé explique aussi comment s’ordonne le mode de vie dans les banlieues et exclusivement dans certains quartiers. C’est un livre dur, intransigeant, mais qui raconte une solidarité des femmes en dehors d’un patriarcat d’un autre âge, une solidarité entre acceptation du destin et désir d’émancipation.

Il faudra plusieurs générations, plusieurs drames et d’autres Chérine pour « déconstruire tout ce que nos parents nous ont appris. Essayer de vivre pour soi, pas pour les autres. Oui, voilà : oser être soi. »

On souhaite tout le bonheur possible, et encore plus, à toutes les rebelles des banlieues qui, sans haine ni mépris, osent tenter l’aventure d’être libérées des carcans familiaux.

Par Christian Dorsan

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