Humain : quand les mots des morts refusent de disparaître

Le corps brûlé devient corps immergé, le cimetière devient paysage, les noms s’accrochent aux routes, aux camions, aux arbres, aux lettres. Et les agendas laissés par la morte promettent de contenir ce qu’elle n’a jamais su dire. Humain avance ainsi : non pas comme une enquête qui remonte vers une solution, mais comme une dérive qui suit les accidents de la langue jusqu’à ce qu’ils touchent quelque chose de vrai.

Le langage comme scène de crime

La grande force de Humain tient à cette logique associative poussée jusqu’au vertige. Une boîte aux lettres renvoie à l’alphabet, l’alphabet à Google, Google au Delaware ; un sapin désodorisant devient forêt, cercueil, arbre généalogique. Rien n’est seulement ce qu’il est. Chaque objet semble contenir un autre mot, puis un autre monde. À propos des notations météorologiques consignées par mamie, le narrateur formule cette image : « Son jardin c’est la poubelle de sa langue. » Le livre pourrait presque tenir là : creuser la terre, lire les nuages, fouiller les noms.

De cette méthode naissent des visions saisissantes. Dans les bois, « La forêt entière était un cimetière, les arbres mangeaient les humains et les conservaient dans le creux de leur écorce ». Ailleurs, Madame Baronne prévient : « Ça fera des phrases tout ça et à force, on finira par se perdre à l’intérieur. » C’est exactement ce que fait Bouffandeau : il perd son personnage dans les phrases pour matérialiser le deuil, cette expérience où n’importe quel détail peut soudain devenir indice, menace, souvenir ou message.

Quand la mécanique se voit

Cette invention a pourtant son revers. À force de transformer chaque coïncidence en embranchement, Humain montre parfois trop clairement son moteur. Google Maps, Street View, l’alphabet, les camions, le taureau, l’hélicoptère, les arbres magiques, les Hommes en noir : les motifs reviennent, se déplacent, se répondent. La cohérence est forte, mais elle devient ponctuellement démonstrative. Certaines recherches en ligne étirent le trajet sans toujours augmenter sa charge émotionnelle ; le lecteur a compris le principe avant que le narrateur n’en ait épuisé les possibilités. Quelques boucles auraient pu être resserrées sans rien enlever à l’étrangeté.

Mais cette accumulation prépare aussi les endroits où le jeu s’arrête. Les messages de mamie, banals jusqu’à en devenir douloureux, trouent régulièrement la construction symbolique. L’un d’eux dit simplement : « Je pense souvent à toi mais ça ne sert pas à grand-chose de laisser un message. »

Tout Humain est là : parler dans le vide, conserver une trace, ne pas savoir si quelqu’un entendra. À mesure que le récit avance, le puzzle devient une histoire de transmission malade, de silences familiaux et de violences dont les générations suivantes héritent sans mode d’emploi.

Ce qui reste après les mots

Quand le secret familial se précise, Bouffandeau abandonne presque toute protection. La frontalité tranche avec les dérives précédentes. On peut regretter que certains éléments traumatiques, soudain énoncés sans détour, disposent de moins d’espace que le réseau de signes qui les annonçait. Mais cette sécheresse évite aussi de transformer la souffrance en explication commode. Mamie n’est ni blanchie ni réduite à ce qu’elle a subi. Le narrateur peut aimer et savoir en même temps. Une phrase tardive tient cette contradiction : « À force d’avoir été élevée au silence, le vide était devenu sa norme et la parole s’était transformée en accident. »

C’est là que Humain devient plus fort que sa mécanique. Derrière l’obsession des signes apparaît une question très simple : que faire d’un mort quand ce qu’il laisse est à la fois de l’amour et du dommage ? Bouffandeau ne répond ni par le pardon ni par une vérité miraculeusement réparatrice. Il choisit un geste : enterrer les agendas, rendre les phrases à la terre.

Au terme de cette cérémonie privée, le narrateur pense « qu’on ne possédait ni la terre, ni les gens, ni les noms ». La formule ferme admirablement un ouvrage parfois trop appliqué dans ses correspondances, mais singulier dans sa manière de rendre le langage physique. Humain tourne beaucoup autour de ses signes. Il arrive qu’il insiste. Mais lorsqu’il touche juste, il touche très juste : les morts disparaissent, leurs phrases restent, et nous passons beaucoup de temps à leur demander ce qu’elles voulaient dire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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