Avec Abdallah superstar, Iman Ahmed fait danser les fantômes sur YouTube

La narratrice croyait connaître Galal, son père : l’homme aphasique, diminué après un AVC, occupé à bricoler mille projets dans son appartement de Poitiers. Puis les archives déplacent le cadre. Sur YouTube surgissent Dinkara, Abdallah Lee, les concerts djiboutiens des années 1980 et 1990. Et, au détour d’une vidéo, Galal lui-même, devant une console. Producteur, technicien, passeur de sons. Une vie antérieure remonte, sans révélation fabriquée ni secret soigneusement enfoui. « Il n’y a pas de secret de famille, il y a de l’oubli et de la douleur. » C’est l’une des grandes justesses du livre : personne n’a menti, le passé s’est simplement recouvert.

Le pays sous les pixels

Ahmed écrit comme on monte une bande. Plans fixes, zooms, raccords, boucles, accélérations. Le deuil passe par la géologie, l’océanographie, l’informatique ; une cassette devient une strate, un serveur une réserve, l’aphasie une terre dont la mer s’est retirée. Parfois, une phrase arrête tout : « Dans notre nouvelle vie en France, la catastrophe est un silence. » Le risque serait de transformer Djibouti en décor de mémoire ou en leçon de retour aux origines. Le texte évite largement les deux. Le pays revient par les sensations : un ciel rose Bétadine, du sel, une boîte à rythmes, des néons, un studio rue de Moscou, une voix qu’on reconnaît avant même de savoir ce qu’elle raconte. « Ce synthé crache et je sens revenir un pays. »

C’est aussi ce qui donne sa force au portrait de Galal. Il n’est jamais réduit à l’homme d’avant l’accident, ni enfermé dans celui d’après. Les deux coexistent, parfois douloureusement. La technologie devient alors moins un gadget qu’un passage entre ces versions de lui-même. « On passe son enfance à chercher les mots de son père, et on les retrouve sur la bande magnétique d’une caméra Sony Hi8. » Le livre pourrait verser dans l’émotion programmée ; il s’en protège par les objets, les câbles, les boutons, les gestes. La matière encaisse le pathos à la place du lecteur.

Une écriture qui veut parfois tout relier

Cette profusion est aussi sa fragilité. Chaque émotion ou presque appelle son phénomène : marée, tsunami, faille, syncope, offbeat, pression, sédimentation, migration animale. Beaucoup de rapprochements frappent juste. À force, certains deviennent plus visibles que ce qu’ils transportent. On aperçoit alors la fabrique de la métaphore, et quelques séquences expliquent ce que la scène avait déjà parfaitement fait sentir. L’histoire avec Tino, puis la rupture, prolonge intelligemment le travail sur la perte, mais desserre parfois le fil le plus singulier du livre : Galal, la création djiboutienne et cette histoire familiale reconstruite à partir d’archives trouées.

Même légère réserve sur Abdallah Lee lui-même. Le titre lui promet presque le premier rôle ; il demeure surtout une fréquence porteuse, l’homme par lequel la fille retrouve son père, puis derrière lui un pan de la modernité musicale djiboutienne. Ce choix n’est pas une faiblesse en soi, mais il crée un petit décalage entre la promesse et le centre de gravité réel du récit. La note finale le reconnaît d’ailleurs autrement : cette histoire artistique est collective, et certaines figures, notamment féminines, restent trop peu présentes.

La dernière partie à Djibouti resserre heureusement l’ensemble. La quête cesse d’être une chasse aux preuves. Une tombe se perd, une carte d’identité tarde, les coordonnées GPS ne garantissent rien. Puis une chanson suffit : « Ma carte d’identité, c’est un air de musique trouvé à Tadjourah. » Le livre comprend alors ce que sa narratrice cherchait depuis le début : appartenir ne consiste pas forcément à tout exhumer, tout certifier, tout rouvrir.

Quand des archives de Dinkara réapparaissent derrière une porte, la tentation ultime serait de forcer. Ahmed choisit le retrait. « Alors on laisse les portes de garage fermées. » Après des dizaines de pages passées à chercher, rembobiner, cliquer, noter, cette renonciation est l’un des gestes les plus beaux du livre. Le passé n’est pas rendu intact. Il se dépose.

Abdallah superstar est parfois trop amoureux de ses propres images, mais cette ivresse fait aussi sa singularité. Iman Ahmed donne au deuil une texture numérique, à l’exil une tectonique, à la mémoire un rythme de synthé. Elle ne ressuscite pas un père : elle montre ce que les vivants fabriquent avec les morceaux qu’il leur reste.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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