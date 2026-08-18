Russie : l’autoédition représente 61 % du numérique

À force de parler de « nouveaux usages », on finit parfois par manquer le moment où ils cessent d’être nouveaux. En Russie, l’autoédition avait déjà franchi ce cap en 2024 : selon LitRes, elle représentait alors 53 % des livres numériques textuels, pour la première fois davantage que les contenus issus des éditeurs traditionnels. Deux ans plus tard, l’écart se creuse.

Les données communiquées le 13 août par LitRes à TASS placent désormais cette proportion à 61 %. Dans le même temps, le marché russe du samizdat a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, soit 13 % de mieux qu’un an auparavant.

Une précaution s’impose toutefois avant de transformer ces 61 % en argent sonnant et trébuchant. Dans les éléments rendus publics, LitRes ne détaille pas la méthode employée pour établir cette part : chiffre d’affaires, consommation ou autre indicateur. Faute de précision supplémentaire, mieux vaut donc s’en tenir à ce que dit l’entreprise : l’autoédition représente 61 % du livre numérique textuel, sans convertir ce pourcentage en revenus ou en nombre d’exemplaires.

De 46 à 61 % en moins de trois ans

La trajectoire, elle, est documentée. En novembre 2023, le directeur général de LitRes, Sergueï Anouriev, évaluait encore l’autoédition à 46 % du texte numérique. Le bilan 2024 du groupe portait cette proportion à 53 %. Avec les 61 % annoncés cet été, le mouvement dépasse donc largement une poussée trimestrielle : selon les estimations successives de l’entreprise, quinze points ont été gagnés en moins de trois ans.

Autre indicateur, plus immédiatement commercial : la moitié des 20 écrivains les plus vendus sur LitRes appartient aujourd’hui à la catégorie que l’entreprise nomme les « digital-auteurs ». 10 places sur 20, donc. La donnée ne vaut évidemment que pour le classement de cette plateforme, mais elle suffit à mesurer le chemin parcouru par des auteurs dont la carrière s’est construite dans l’écosystème numérique.

LitRes n’observe d’ailleurs pas cette évolution depuis les tribunes. Le groupe en est l’un des principaux acteurs : en décembre 2025, Sergueï Anouriev estimait sa part à environ 28 % du marché russe de l’autoédition, contre quelque 45 % pour l’ensemble du livre numérique. Ses statistiques doivent donc être lues pour ce qu’elles sont : celles d’un opérateur majeur du secteur, et non celles d’un organisme public indépendant.

Plus de 10 milliards de roubles en ligne de mire

L’échelle annuelle confirme néanmoins la poussée. D’après les données de LitRes consultées par Kommersant, le marché russe du samizdat avait atteint entre 8,5 et 8,6 milliards de roubles en 2025, soit 19 % de plus qu’un an auparavant. Le groupe estimait alors qu’il pourrait dépasser 10 milliards en 2026 si cette cadence se maintenait.

Plusieurs facteurs étaient déjà avancés : multiplication des titres proposés par les auteurs numériques, progression de leur présence dans les abonnements et développement de l’audio. Sur les neuf premiers mois de 2025, les revenus générés sur LitRes par leurs ebooks et audiolivres avaient ainsi augmenté de 12 %, toutes formes de monétisation confondues.

Ridero, autre service destiné aux auteurs indépendants, donne une mesure complémentaire de l’élargissement de l’offre. Ainsi, 187.300 livres y avaient été publiés en 2025, soit 28 % de plus sur un an. La plateforme comptait 938.000 utilisateurs enregistrés et avait écoulé 997.000 exemplaires dans sa boutique ou chez ses partenaires, un résultat en progression de 11 %. Les périmètres diffèrent, mais le phénomène déborde manifestement le seul catalogue LitRes.

Fantasy et romance tiennent boutique

Sur LitRes, les genres les plus recherchés en autoédition restent le fantasy, la science-fiction, la romance contemporaine et le polar. Une dépêche de TASS apporte des chiffres complémentaires, provenant cette fois de Litnet, autre plateforme russe de fiction numérique — distinction utile, puisque plusieurs reprises ont mélangé les deux sources.

Au premier semestre 2026, Litnet a ainsi vu les achats de romances surnaturelles plus que quadrupler sur un an. Ceux de dark fantasy ont presque triplé, tandis que la fantasy de combat doublait. La plateforme observe également des progressions dans les romances étudiantes, le boyar-anime [mélange de fantasy russophile et de codes empruntés au manga et à l'anime japonais, NdR] ou différentes déclinaisons de fantasy.

Litnet résume elle-même la tendance : romance et fantasy demeurent le socle de la demande, mais les lecteurs circulent rapidement entre leurs multiples sous-genres. Chez LitRes, le constat prend une dimension supplémentaire : avec 61 % du texte numérique selon ses estimations et dix « digital-auteurs » parmi ses vingt écrivains les plus vendus, l’autoédition n’occupe plus les marges de la plateforme. Elle en constitue désormais l’un des centres de gravité.

Crédits photo : jackmac34 CC 0

Par Clément Solym

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