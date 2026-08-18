5 oeuvres en lice pour le Prix Comics de la Critique ACBD 2026

La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2026

Drome, de Jesse Lonergan, trad. Virgile Iscan, 404 Graphic

Helen de Wyndhorn, de Tom King, Bilquis Evely et Matheus Lopes, trad. Marie Renier, Glénat

La Physique pour les chats, de Tom Gauld, trad. Éric Fontaine, 2042 Éditions

Sacrifice tome 4, de Rick Remender, Max Fiumara et André Lima Araújo, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics

Tongues volume 1, d’Anders Nilsen, trad. Christophe Gouveia Roberto, Atrabile

Cette récompense salue un album publié entre les mois d’août 2025 et juillet 2026, initialement publié par un éditeur anglophone, pour un public anglophone et dont la traduction est assurée par un éditeur francophone pour le marché francophone.

L'année dernière, le prix était revenu à Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin, traduit par Pierre Clinquart et Hélène Charrier, publié par Monsieur Toussaint Louverture et adapté du roman de Richard George Adams.

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Le jury, composé de membres de l’association, journalistes et critiques de comic books, met en avant plusieurs titres, non sélectionnés mais particulièrement méritants.

Absolute Martian Manhunter, de Deniz Camp et Javier Rodriguez, trad. Mathieu Auverdin, Urban Comics

Absolute Wonder Woman tome 2, de Kelly Thompson, Hayden Sherman, Matias Bergara et Mattia De Iulis, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics

Les Carnets de Stamford Hawkmoor, de Bryan Talbot, trad. Patrick Marcel, Delirium

Le Déviant tome 2, de James Tynion IV, Josh Hixson, trad. Maxime Le Dain, Urban Comics

Les Fables du Roi des Aulnes, de Juni Ba, trad. Laurent Laget, Bayard Jeunesse

Feeding Ghosts, de Tessa Hulls, trad. Ludivine Bouton-Kelly, Sarbacane

La Fourrière des animaux, de Tom King, Peter Gross, trad. Benjamin Viette, Panini Comics

Insectopolis, de Peter Kuper, trad. Anne Steiger, Actes Sud

Three Rocks – L’Histoire d’Ernie Bushmiller, l’homme qui créa Nancy, de Bill Griffith, trad. Jean-Pierre Mercier, Casterman

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Par Dépêche

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