5 oeuvres en lice pour le Prix Comics de la Critique ACBD 2026

L'Association des critiques et des journalistes de bande dessinée (ACBD) présente la liste des titres en compétition pour le Prix Comics de la Critique ACBD : 5 ouvrages ont été retenus, sur une sélection initiale de 87 livres... Le verdict final sera connu pendant le festival Quai des Bulles de Saint-Malo.
Le 18/08/2026 à 11:20 par Dépêche
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18/08/2026 à 11:20
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Drome, de Jesse Lonergan, trad. Virgile Iscan, 404 Graphic
Helen de Wyndhorn, de Tom King, Bilquis Evely et Matheus Lopes, trad. Marie Renier, Glénat
La Physique pour les chats, de Tom Gauld, trad. Éric Fontaine, 2042 Éditions
Sacrifice tome 4, de Rick Remender, Max Fiumara et André Lima Araújo, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics
Tongues volume 1, d’Anders Nilsen, trad. Christophe Gouveia Roberto, Atrabile
Cette récompense salue un album publié entre les mois d’août 2025 et juillet 2026, initialement publié par un éditeur anglophone, pour un public anglophone et dont la traduction est assurée par un éditeur francophone pour le marché francophone.
L'année dernière, le prix était revenu à Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin, traduit par Pierre Clinquart et Hélène Charrier, publié par Monsieur Toussaint Louverture et adapté du roman de Richard George Adams.
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Le jury, composé de membres de l’association, journalistes et critiques de comic books, met en avant plusieurs titres, non sélectionnés mais particulièrement méritants.
Absolute Martian Manhunter, de Deniz Camp et Javier Rodriguez, trad. Mathieu Auverdin, Urban Comics
Absolute Wonder Woman tome 2, de Kelly Thompson, Hayden Sherman, Matias Bergara et Mattia De Iulis, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics
Les Carnets de Stamford Hawkmoor, de Bryan Talbot, trad. Patrick Marcel, Delirium
Le Déviant tome 2, de James Tynion IV, Josh Hixson, trad. Maxime Le Dain, Urban Comics
Les Fables du Roi des Aulnes, de Juni Ba, trad. Laurent Laget, Bayard Jeunesse
Feeding Ghosts, de Tessa Hulls, trad. Ludivine Bouton-Kelly, Sarbacane
La Fourrière des animaux, de Tom King, Peter Gross, trad. Benjamin Viette, Panini Comics
Insectopolis, de Peter Kuper, trad. Anne Steiger, Actes Sud
Three Rocks – L’Histoire d’Ernie Bushmiller, l’homme qui créa Nancy, de Bill Griffith, trad. Jean-Pierre Mercier, Casterman
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 18/09/2025
328 pages
404 Editions
29,90 €
Paru le 01/10/2025
168 pages
Glénat
23,00 €
Paru le 12/09/2025
160 pages
2042
17,00 €
Paru le 19/06/2026
152 pages
Urban Comics Editions
21,50 €
Paru le 21/11/2025
370 pages
Atrabile Editions
38,00 €
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