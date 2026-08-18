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5 oeuvres en lice pour le Prix Comics de la Critique ACBD 2026

L'Association des critiques et des journalistes de bande dessinée (ACBD) présente la liste des titres en compétition pour le Prix Comics de la Critique ACBD : 5 ouvrages ont été retenus, sur une sélection initiale de 87 livres... Le verdict final sera connu pendant le festival Quai des Bulles de Saint-Malo.

Le 18/08/2026 à 11:20 par Dépêche

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Publié le :

18/08/2026 à 11:20

Dépêche

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La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2026

Drome, de Jesse Lonergan, trad. Virgile Iscan, 404 Graphic

Helen de Wyndhorn, de Tom King, Bilquis Evely et Matheus Lopes, trad. Marie Renier, Glénat

La Physique pour les chats, de Tom Gauld, trad. Éric Fontaine, 2042 Éditions

Sacrifice tome 4, de Rick Remender, Max Fiumara et André Lima Araújo, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics

Tongues volume 1, d’Anders Nilsen, trad. Christophe Gouveia Roberto, Atrabile

Cette récompense salue un album publié entre les mois d’août 2025 et juillet 2026, initialement publié par un éditeur anglophone, pour un public anglophone et dont la traduction est assurée par un éditeur francophone pour le marché francophone.

L'année dernière, le prix était revenu à Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin, traduit par Pierre Clinquart et Hélène Charrier, publié par Monsieur Toussaint Louverture et adapté du roman de Richard George Adams.

À LIRE - Comics et mangas : le palmarès complet des Eisner Awards 2026

Le jury, composé de membres de l’association, journalistes et critiques de comic books, met en avant plusieurs titres, non sélectionnés mais particulièrement méritants. 

Absolute Martian Manhunter, de Deniz Camp et Javier Rodriguez, trad. Mathieu Auverdin, Urban Comics

Absolute Wonder Woman tome 2, de Kelly Thompson, Hayden Sherman, Matias Bergara et Mattia De Iulis, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics

Les Carnets de Stamford Hawkmoor, de Bryan Talbot, trad. Patrick Marcel, Delirium

Le Déviant tome 2, de James Tynion IV, Josh Hixson, trad. Maxime Le Dain, Urban Comics

Les Fables du Roi des Aulnes, de Juni Ba, trad. Laurent Laget, Bayard Jeunesse

Feeding Ghosts, de Tessa Hulls, trad. Ludivine Bouton-Kelly, Sarbacane

La Fourrière des animaux, de Tom King, Peter Gross, trad. Benjamin Viette, Panini Comics

Insectopolis, de Peter Kuper, trad. Anne Steiger, Actes Sud

Three Rocks – L’Histoire d’Ernie Bushmiller, l’homme qui créa Nancy, de Bill Griffith, trad. Jean-Pierre Mercier, Casterman

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Drome

Jesse Lonergan trad. Virgile Iscan

Paru le 18/09/2025

328 pages

404 Editions

29,90 €

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Helen de Wyndhorn

Tom King, Bilquis Evely trad. Marie Renier

Paru le 01/10/2025

168 pages

Glénat

23,00 €

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La physique pour les chats

Tom Gauld trad. Eric Fontaine

Paru le 12/09/2025

160 pages

2042

17,00 €

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Sacrifice Tome 4

Rick Remender, Max Fiumara, André lima Araújo, André Lima Araújo trad. Benjamin Rivière

Paru le 19/06/2026

152 pages

Urban Comics Editions

21,50 €

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Tongues

Anders Nilsen

Paru le 21/11/2025

370 pages

Atrabile Editions

38,00 €

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