François Civil et Kit Harington plongent dans l’univers de Dickens

Londres, 1782. Les tensions entre la France et la Grande-Bretagne sont vives lorsque Lucie Manette apprend que son père, qu’elle croyait mort depuis près de vingt ans, pourrait être vivant. La bande-annonce officielle, publiée le 12 août par MGM+, présente Kit Harington en Sydney Carton, François Civil en Charles Darnay et Mirren Mack en Lucie.

La minisérie en quatre épisodes adapte A Tale of Two Cities, roman de Charles Dickens paru en 1859. Le récit accompagne ses personnages de part et d’autre de la Manche jusqu’aux bouleversements de la Révolution française, mêlant destin familial, rivalité amoureuse et violence politique.

Produite par Federation Stories pour MGM+ et la BBC, la série est créée et écrite par Daniel West. Le roman est notamment disponible chez Gallimard en Folio classique (trad. Jeanne Métifeu-Béjeau). Diffusion à partir du 6 septembre 2026 sur MGM+ aux États-Unis.

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Par Cécile Mazin

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