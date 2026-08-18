Amazon : un livre vendu sur cinq contient plus de 25 % d'IA

L’intelligence artificielle produit vite. Restait à savoir si cette abondance comptait vraiment lorsque les lecteurs, eux, ne se précipitent pas.

Dans la version 3, publiée le 3 août, de Generative AI floods and dilutes the market for books, Tuhin Chakrabarty, Xinyue Liu, Jane C. Ginsburg et Paramveer Dhillon analysent 14.419 ebooks de fiction de genre parus entre janvier 2023 et mars 2026, puis leurs ventes jusqu’au 29 juin. Le texte demeure une prépublication : matière à débat, donc, pas parole d’Évangile académique.

Première précaution : les chercheurs ont soumis les textes intégraux au détecteur Pangram 3.3, chapitre par chapitre, avant de les classer en trois groupes : aucun segment signalé, jusqu’à 25 % de texte détecté, puis plus de 25 %. Il faut donc parler de livres « détectés comme IA », jamais d’ouvrages dont la fabrication artificielle serait établie. Le déséquilibre entre poids dans le corpus et poids dans les ventes demeure lorsque les chercheurs font varier le seuil de 10 à 50 %.

Un sur cinq, mais pas un sur cinq des ventes

À ce jeu, 2.880 titres, soit 20 % du corpus, franchissent le seuil de 25 %. Ils ne captent pourtant que 12,1 % des ventes et 11,3 % des recettes observées pendant leur fenêtre de lancement. À l’autre extrémité, les ouvrages sans texte signalé représentent 62,9 % de l’échantillon, mais 71,7 % des exemplaires vendus et 72,5 % du chiffre d’affaires.

Même constat tout en haut : parmi les 5 % de titres réalisant les meilleures ventes initiales, la part des livres fortement détectés tombe à 10 %. Produire avec beaucoup d’IA — ou du moins en laisser suffisamment de traces pour affoler Pangram — ne constitue donc pas encore une martingale éditoriale.

Seulement voilà : perdre à l’unité n’empêche pas d’avancer en nombre. La part des ventes revenant aux titres dépassant 25 % part de presque rien début 2023 pour approcher 20 % au deuxième trimestre 2026. Dans les Top 25 reconstruits à partir des rangs Amazon, leur poids parmi les nouvelles entrées grimpe jusqu’à 31 %.

Entre début 2023 et le premier trimestre 2026, le nombre de titres du panel enregistrant des ventes au cours d’un trimestre a été multiplié par 19,2. Les ventes unitaires n’ont progressé que d’un facteur 7,3 ; les recettes, de 8,9. Beaucoup plus de concurrents, un gâteau qui grossit moins vite : les auteurs appellent cela la « dilution ».

Le revenu par titre vendu est, en 2025, inférieur à celui de 2023 dans six des huit ensembles de genres, et dans sept sur huit pour les livres sans texte détecté comme IA. Les auteurs le précisent : ces relations restent observationnelles et n’établissent pas, seules, une causalité.

À force de publier, certains vendent aussi

L’étude corrige aussi l’image du « slop » condamné au fond du catalogue. Parmi les 385 identités d’auteurs ayant publié d’autres titres fortement détectés après une première occurrence, 287 ont augmenté leur rythme mensuel.

Et quelques-uns vendent. Les huit titres associés à l’identité la plus rémunératrice ont généré 1,7 million $ de dépenses consommateurs durant les douze mois suivant sa première publication fortement détectée ; le livre le plus performant atteint 643.000 $ pour 80.431 ventes au cours de sa première année. Il s’agit de revenus bruts avant commissions, pas des sommes touchées par les auteurs. Mais pour des ouvrages supposés commercialement négligeables, le néant tient une comptabilité assez fournie.

Amazon sait peut-être, le lecteur beaucoup moins

Les chercheurs écrivent qu’aucun des 14.419 ouvrages examinés n’indiquait s’il contenait du texte produit par IA. Attention à ne pas transformer ce constat en procès-verbal.

Les règles de Kindle Direct Publishing imposent d’informer Amazon lorsqu’un texte, une image ou une traduction a été généré par IA, y compris après d’importantes retouches. L’emploi d’un outil pour corriger, améliorer ou trouver des idées relève en revanche de l’« IA assistée » et n’a pas à être signalé. Surtout, la règle publiée porte sur une information fournie à Amazon ; cette page ne prévoit pas qu’elle soit affichée au lecteur. L’absence de mention observable ne permet donc pas de conclure à 14.419 manquements.

Nous évoquions déjà, en juin, l’autre méthode possible : fermer la porte. Kobo déclarait avoir refusé 45 % des titres autoédités soumis à Kobo Writing Life en 2025. Et parmi ces rejets, plus de huit sur dix étaient attribués par son directeur général à des ouvrages manifestement générés par IA et de très faible qualité. Là où Kobo revendique le filtrage en amont, l’étude américaine mesure ce qui se passe une fois les livres entrés dans la circulation commerciale.

Le terrain devient enfin juridique. Les chercheurs rapprochent leur « dilution » du quatrième facteur du fair use américain, consacré notamment à l’effet d’un usage sur le marché de l’œuvre protégée. Re Coalition leur a répondu le 12 août : selon l’organisation, l’étude décrit surtout un accroissement général de la concurrence, pas nécessairement un préjudice relevant du droit d’auteur. Une IA entraînée sous licence pourrait, ajoute-t-elle, provoquer la même abondance.

Le périmètre reste celui de la fiction de genre surtout autoéditée et active sur Amazon — environ 0,3 % du corpus ayant finalement été identifié comme publié traditionnellement. Avant l’échantillonnage, les références dont le rang Amazon n’était jamais descendu sous 1,5 million avaient été écartées, afin d’exclure les références sans activité commerciale notable. Un livre sur cinq, donc. Mais un livre sur cinq de cet échantillon, pas de la production américaine, et encore moins mondiale.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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