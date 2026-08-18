Angers, Carcassonne Agglo... Des projets de bibliothèques soutenus par l'État

Du mieux pour la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, au sein de la dotation générale de décentralisation, accordée aux collectivités par l'État suite aux transferts de compétences. Son montant s'élève en effet, en 2026, à 8,6 millions € (8.608.675 € exactement), soit une hausse conséquente par rapport à l'année passée (7.756.630 €).

Le concours particulier relatif aux bibliothèques peut couvrir un certain nombre de dépenses, dont celles liées aux extensions d'horaires, achats d'équipement mobilier ou informatique, voire au développement des collections, ou des travaux de construction et de rénovation.

Rappelons que, depuis juillet 2024, ce concours particulier de l’État comporte trois fractions : la première est orientée vers les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, la deuxième vise spécifiquement le financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes de collectivités ultramarines, et la dernière les établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional ».

Un arrêté, cosigné par la ministre de la Culture et celle de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation, détaille la répartition des montants. Le nombre de bénéficiaires est limité à trois personnes morales : la communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo, la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et la commune d'Angers.

Tarbes Lourdes Pyrénées figurait déjà parmi les bénéficiaires, en 2025, avec un montant de 4,59 millions € pour financer en partie la reconversion d'un bâtiment industriel, à Tarbes, en médiathèque. Prévue à l'origine pour cette année, l'inauguration a été décalée à 2027. Cette fois, 571.180 € sont alloués, pour de l'achat de mobiliers.

Autre retour, celui d'Angers : la commune avait reçu près de 30.000 € en 2025 pour la numérisation et la valorisation de ses collections patrimoniales, ainsi que leur bonne conservation. Cette année, la dotation est bien plus conséquente, avec 3.560.306 € pour des études et travaux et 129.891 € au titre de la valorisation et numérisation des collections.

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L'aide de 3,5 millions € s'inscrit dans le projet de rénovation de la bibliothèque Toussaint, cofinancée par l'État à hauteur de 7,2 millions € au total. À ce montant s'ajoutent 3 millions € obtenus via le Fonds européen de développement régional (FEDER), pour un budget total estimé à près de 16 millions €.

Enfin, la communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo reçoit 4.347.298 € afin de financer des études et travaux dans le cadre de la construction d'une médiathèque centrale, tête de réseau située sur un ancien terrain industriel, à proximité de l’Aude et de la Bastide Saint-Louis. Le budget total est estimé à 18,7 millions €, pour une médiathèque de 3712 m2 en surface utile sur une emprise de 9000 m2 au total, répartis entre 4 pôles.

La maitrise d'œuvre a été confiée à l'agence Stéphane Fernandez, avec une date de fin des travaux fixée à septembre 2027.

Photographie : À Tarbes, le bâtiment 111 de l'Arsenal abritera, à partir de 2027, une médiathèque (Sotos, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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