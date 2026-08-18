Angers, Carcassonne Agglo... Des projets de bibliothèques soutenus par l'État

La troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, laquelle vient soutenir des projets d'établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional », mobilise en 2026 un montant de 8,6 millions €. Parmi les bénéficiaires, la commune d'Angers et la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.
Le 18/08/2026 à 10:59 par Antoine Oury
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18/08/2026 à 10:59
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Du mieux pour la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, au sein de la dotation générale de décentralisation, accordée aux collectivités par l'État suite aux transferts de compétences. Son montant s'élève en effet, en 2026, à 8,6 millions € (8.608.675 € exactement), soit une hausse conséquente par rapport à l'année passée (7.756.630 €).
Le concours particulier relatif aux bibliothèques peut couvrir un certain nombre de dépenses, dont celles liées aux extensions d'horaires, achats d'équipement mobilier ou informatique, voire au développement des collections, ou des travaux de construction et de rénovation.
Rappelons que, depuis juillet 2024, ce concours particulier de l’État comporte trois fractions : la première est orientée vers les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, la deuxième vise spécifiquement le financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes de collectivités ultramarines, et la dernière les établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional ».
Un arrêté, cosigné par la ministre de la Culture et celle de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation, détaille la répartition des montants. Le nombre de bénéficiaires est limité à trois personnes morales : la communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo, la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et la commune d'Angers.
Tarbes Lourdes Pyrénées figurait déjà parmi les bénéficiaires, en 2025, avec un montant de 4,59 millions € pour financer en partie la reconversion d'un bâtiment industriel, à Tarbes, en médiathèque. Prévue à l'origine pour cette année, l'inauguration a été décalée à 2027. Cette fois, 571.180 € sont alloués, pour de l'achat de mobiliers.
Autre retour, celui d'Angers : la commune avait reçu près de 30.000 € en 2025 pour la numérisation et la valorisation de ses collections patrimoniales, ainsi que leur bonne conservation. Cette année, la dotation est bien plus conséquente, avec 3.560.306 € pour des études et travaux et 129.891 € au titre de la valorisation et numérisation des collections.
À LIRE - En octobre 2026, Biblis en folie revient pour une troisième édition
L'aide de 3,5 millions € s'inscrit dans le projet de rénovation de la bibliothèque Toussaint, cofinancée par l'État à hauteur de 7,2 millions € au total. À ce montant s'ajoutent 3 millions € obtenus via le Fonds européen de développement régional (FEDER), pour un budget total estimé à près de 16 millions €.
Enfin, la communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo reçoit 4.347.298 € afin de financer des études et travaux dans le cadre de la construction d'une médiathèque centrale, tête de réseau située sur un ancien terrain industriel, à proximité de l’Aude et de la Bastide Saint-Louis. Le budget total est estimé à 18,7 millions €, pour une médiathèque de 3712 m2 en surface utile sur une emprise de 9000 m2 au total, répartis entre 4 pôles.
La maitrise d'œuvre a été confiée à l'agence Stéphane Fernandez, avec une date de fin des travaux fixée à septembre 2027.
Photographie : À Tarbes, le bâtiment 111 de l'Arsenal abritera, à partir de 2027, une médiathèque (Sotos, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
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