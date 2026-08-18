VisionQuest sur Disney+ : un nouveau regard sur Vision

Quelques « visages » connus font leur retour dans cette nouvelle série Marvel : Paul Bettany reste Vision, bien entendu, tandis que James Spader reprend le rôle d'Ultron. Il avait prêté sa voix à ce redoutable ennemi des Avengers en 2015, dans L'Ère d'Ultron.

Cette 18e série télévisée de l'univers Marvel est centrée autour de Vision, un personnage cocréé par Roy Thomas et le dessinateur John Buscema dans The Avengers #57, paru en 1968. Dès l'origine, il a un lien particulier avec le fameux Ultron...

Incarné par Paul Bettany, Vision est revenu dans plusieurs films, dont Captain America: Civil War (2016), et Avengers: Infinity War (2018), ainsi que dans la série WandaVision, aux côtés de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Par Antoine Oury

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