Ingram lance Covered, son concurrent de NetGalley et Edelweiss

Il y a les nouveaux entrants qui doivent d’abord trouver leurs utilisateurs. Et puis il y a Ingram. Avec Covered, ouvert le 17 août aux libraires et bibliothécaires américains, le groupe ne part pas exactement d’une page blanche : son système de commande iPage est déjà utilisé par environ 50.000 professionnels, qui peuvent activer le nouveau service avec leurs identifiants habituels.

Selon Publishers Weekly, quelque 200 éditeurs ayant participé à la phase de conseil et de bêta partagent désormais des titres sur Covered. Ingram peut depuis accueillir des maisons au-delà de ce premier cercle.

Pour commencer, l’outil se concentre sur les digital review copies (DRC), autrement dit les épreuves ou services de presse numériques diffusés avant publication. Libraires et bibliothécaires peuvent les lire depuis le site ou la nouvelle application mobile, publier des avis et créer un profil individuel ou professionnel. Les formats EPUB et PDF sont acceptés ; les exemplaires d’écoute audio sont annoncés dès septembre. Les épreuves papier, envisagées lors de la présentation du projet en février, ne sont plus prévues à ce stade.

50.000 utilisateurs déjà dans la maison

Voilà pour le produit. Reste une question assez traditionnelle lorsqu’on lance une nouvelle interface professionnelle : comment convaincre tout le monde de venir ? Margaret Harrison, vice-présidente des services numériques d’Ingram, la résume sans détour auprès de Publishers Weekly : « La réponse, c’est que nous sommes Ingram. »

L’argument n’est pas seulement rhétorique. Ingram cherchait une centaine de professionnels pour ses groupes consultatifs : plus de 700 se sont portés volontaires pour donner leur avis et tester les prototypes.

Lors de son annonce au Winter Institute, en février, Covered se présentait déjà comme une alternative moins coûteuse à Edelweiss, propriété d’Above the Treeline, et à NetGalley. Le contexte n’est pas tout à fait anodin : Edelweiss a essuyé des critiques dans le secteur après des hausses tarifaires intervenues depuis le rachat d’Above the Treeline par Valsoft, en décembre 2024.

Ingram attaque donc un métier déjà installé, avec son propre réseau sous la main. Covered ajoute à ses activités de distribution et de services B2B une couche située plus en amont : découverte des nouveautés, épreuves, catalogues, avis et, progressivement, commande.

Catalogues à l’automne, marketing en 2027

Le calendrier se fera par briques. La création de catalogues et des fonctions de commande plus larges doivent arriver à l’automne 2026. Des dispositifs marketing, dont des bannières et des newsletters, suivront en 2027.

Pour autant, Ingram ne cherche pas à faire transiter toutes les ventes par ses propres circuits. Margaret Harrison indique que la majorité des commandes issues de Covered devraient continuer à être passées directement auprès des éditeurs. Librairies et bibliothèques conserveront leurs habitudes — représentants commerciaux, logiciels de caisse ou lien vers iPage — tandis que l’interface doit faciliter la circulation entre découverte et acquisition.

Le principe économique est également posé, mais pas encore son détail : les éditeurs paieront pour référencer leurs nouveautés sur Covered. Aucun barème public n’accompagne pour l’instant le lancement. En février, Ingram insistait surtout sur sa volonté de proposer une solution « abordable », estimant que la hausse des coûts liés aux épreuves et aux catalogues pénalisait particulièrement les éditeurs indépendants.

Lire sans télécharger — et mesurer

Covered fait par ailleurs un choix technique qui intéressera directement les services de presse. Les fichiers ne sont pas téléchargés : ils se consultent dans le navigateur ou l’application. Ingram invoque la protection des contenus, tout en donnant aux éditeurs accès à des statistiques d’usage, notamment le temps de lecture et le taux d’achèvement.

Covered précise que libraires et éditeurs peuvent choisir de participer au partage d’informations et que cette adhésion reste facultative. Le périmètre a également changé depuis février : Ingram y ciblait en effet des épreuves papier, numériques et audio, avec notamment les influenceurs parmi les publics visés.

Désormais, les exemplaires imprimés ont disparu. Quant aux influenceurs et lecteurs grand public, ils seront orientés à partir de 2027 vers Bookfinity, l’offre grand public d’Ingram. Covered, assure le groupe, restera réservé aux professionnels du livre.

Crédits photo : congerdesign CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com