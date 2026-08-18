Royaume-Uni : 233 libraires réclament les avantages fiscaux des pubs

À force de vouloir protéger le « cœur » des high streets, Downing Street allait forcément susciter quelques candidatures. Le 17 août, The Bookseller rapporte que plus de 200 libraires indépendants ont appelé le gouvernement à étendre aux petites librairies l’allégement fiscal promis aux pubs. La lettre, organisée par la Booksellers Association (BA), a recueilli 233 signatures de libraires à travers le Royaume-Uni, avec le soutien de Maggie O’Farrell, Philip Pullman, Patrice Lawrence, Adam Kay ou encore Florence Knapp.

La nuance géographique compte : la campagne réunit des professionnels britanniques, mais la mesure visée concerne l’Angleterre. Les business rates — un impôt appliqué à la plupart des locaux professionnels — obéissent à des dispositifs différents selon les nations constitutives du Royaume-Uni. C’est donc bien le sort fiscal des librairies anglaises qui se trouve directement au centre de la revendication.

Pubs, livres : même « cœur » de quartier ?

Le 23 juillet, le gouvernement britannique a annoncé une réduction supplémentaire de 20 % des business rates pour les pubs, social clubs et salles de concerts en Angleterre, à compter d’avril 2027. Près de 32.000 établissements doivent en bénéficier ; pour un pub type, Downing Street estime l’économie à 1.100 £ sur l’exercice 2027-2028. L’ensemble représente environ 100 millions £ par an.

Cette nouvelle remise vient compléter un soutien de 15 % accordé aux pubs et salles de concerts pour 2026-2027. Et le gouvernement justifie explicitement son choix par leur rôle dans les rues commerçantes et les communautés locales. Il promet de soutenir les établissements que les habitants veulent retrouver dans leurs quartiers.

TRÈS TRÈS SÉRIEUX - Troquer les pintes contre des livres

La BA reprend précisément ce terrain. « Les librairies font plus que vendre des livres », rappelle la lettre citée par The Times. Elles apportent, poursuit-elle, une contribution particulière aux communautés, mais également à la culture littéraire et à l’économie créative britanniques.

Meryl Halls, directrice générale de la Booksellers Association, ne demande d’ailleurs pas de retirer quoi que ce soit aux pubs. Elle estime que la valeur communautaire et culturelle des deux types d’établissements est comparable. Adam Kay qualifie les librairies de « cœur battant » de l’industrie éditoriale et juge que nos vies seraient « infiniment plus pauvres » sans elles. Philip Pullman prévient, lui, que des rues privées de librairie deviendraient des lieux « plus pauvres et plus froids ».

4.563 £ de plus, et 1.141 livres à vendre

Derrière la bataille de reconnaissance, la comptabilité est beaucoup moins sentimentale. Une analyse économique commandée par la BA estime que les librairies indépendantes anglaises qui ne bénéficient pas intégralement du Small Business Rates Relief pourraient supporter, à l’horizon 2029-2030, une hausse moyenne annuelle de 4.563 £. Pour certaines, la facture pourrait doubler lorsque les mesures transitoires arriveront à leur terme.

À l’échelle du secteur concerné, la progression projetée atteint 45 %. Le calcul présenté par la BA est assez parlant pour se passer d’un long commentaire : une librairie indépendante moyenne devrait vendre au moins 1141 ouvrages supplémentaires chaque année pour absorber ce seul surcoût. Et 85 % des commerces interrogés disent que les changements de business rates les rendent moins susceptibles d’investir dans leurs stocks, leurs effectifs, leurs animations ou leurs locaux.

La pression n’est pas apparue cet été. En février, The Bookseller rapportait déjà, à partir de la même étude commandée par l’association professionnelle, que certaines librairies indépendantes d’Angleterre pourraient subir des hausses atteignant 100 %. En janvier, 88 % des indépendants interrogés par la BA anticipaient une augmentation de leurs coûts d’exploitation après le Budget, dans un contexte associant réforme des business rates, hausse du salaire minimum et progression antérieure des cotisations patronales.

À LIRE - Sirotez du vin en lisant un livre : un bar-librairie unique

Le paradoxe est d’autant plus visible que le réseau indépendant s’est récemment renforcé. Fin juin, ActuaLitté relevait que le Royaume-Uni et l’Irlande comptaient 1086 librairies indépendantes, contre 1.025 un an auparavant : le meilleur total depuis 2012. Cette remontée ne supprimait toutefois ni la pression des loyers, ni celle de l’énergie, des salaires et de la fiscalité locale.

Andy Burnham a promis d’aller plus loin sur les business rates et son gouvernement doit revenir sur la réforme du système, notamment le Small Business Rates Relief, lors du prochain Budget. Les libraires lui demandent désormais une mesure parfaitement identifiée : ajouter les petites librairies d’Angleterre aux établissements qui bénéficieront, dès avril 2027, de la réduction supplémentaire de 20 %.

Crédits photo : KBHa CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com