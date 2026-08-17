Homme de pierre, comprends-moi !” : les lettres de Nadja à André Breton dévoilées

Il y a cent ans, en octobre 1926, André Breton croisait Nadja au hasard des rues de Paris. Leur relation ne dura que quelques jours, du 4 au 13 octobre 1926, mais elle allait nourrir l’un des textes majeurs du surréalisme : Nadja, publié en 1928.

Dans le livre, Breton fait de cette rencontre la matière d’un récit devenu emblématique de la « beauté convulsive ». Mais derrière le personnage littéraire subsiste une femme réelle, Léona Delcourt, dont l’existence tragique a longtemps été laissée dans l’ombre avant d’être redécouverte et documentée à partir des années 1980.

Derrière le mythe, Léona Delcourt

Mère d’un enfant sans père, installée à Paris dans des conditions précaires, Léona Delcourt tente alors de gagner sa vie comme danseuse et actrice, voire comme entraîneuse dans les bars.

L’exposition entend précisément revenir à cette existence derrière la construction littéraire de Nadja. Elle rassemble un choix exceptionnel de lettres adressées à André Breton dans les semaines qui suivent leur rencontre, ainsi que des dessins réalisés à son intention.

Ces documents témoignent de l’intensité avec laquelle Léona Delcourt vit leur relation, mais aussi de la détresse qui accompagne son échec. Ses lettres mêlent lucidité et lyrisme, jusqu’à laisser apparaître les signes d’un basculement à venir.

« Homme de pierre, comprends-moi ! », écrit-elle notamment à Breton. Ailleurs : « C’est ma cervelle que j’étends. »

Le parcours proposé par la Galerie Gallimard déplacer le regard : derrière le chef-d’œuvre surréaliste et son personnage devenu mythique apparaît une femme dont la parole propre a longtemps été éclipsée par celle de l’écrivain.

Une dernière lettre en février 1927

La chronologie est brutale. Le 25 février 1927, Léona Delcourt adresse à André Breton ce qui sera sa dernière lettre. Moins d’un mois plus tard, le 21 mars 1927, elle est internée à la suite d’une crise délirante. Elle passera la suite de son existence en institution psychiatrique et meurt le 15 janvier 1941, à l’asile de Bailleul, près de Lille.

L’exposition présente notamment cette lettre d’adieu du 25 février 1927, conservée à Paris à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Pour ses organisateurs, l’enjeu consiste à faire apparaître, « au revers du récit surréaliste et de l’histoire littéraire », cette autre histoire : celle d’« une vie coupée en deux », dont les lettres et les dessins constituent l’une des dernières expressions directes.

L’exposition accompagne la publication chez Gallimard, le 27 août, de Nadja. Lettres à André Breton, dans une édition établie par Olivier Wagner. L’ouvrage rassemble les lettres de Nadja, complétées par d’autres textes et un choix de dessins. Une édition de luxe sous coffret, proposée au prix de 180 €, est également publiée. Le tirage de cette édition est limité à 80 exemplaires, numérotés de 1 à 80, sous couverture et emboîtage distincts.

Le commissariat est assuré par Olivier Wagner, pour la Bibliothèque nationale de France, et Alban Cerisier, pour les Éditions Gallimard.

Crédits photo : Nadja (Léona Delcourt), L’Enchantement, 1926-1927 — Collection particulière / Galerie Gallimard.

Par Hocine Bouhadjera

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