Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Olimpia Verger : Lors de mes présentations de Camping, je dis souvent que c’est le livre roumain que j’attendais depuis longtemps, car il évoque un thème important, très peu — ou pas — traité dans la littérature contemporaine. Pourquoi ce thème de l’émigration vous préoccupe-t-il ? Comment en êtes-vous arrivée à écrire l’histoire de Sofia ?

Lavinia Braniște : Dans la littérature roumaine, c’est un thème qui revient de plus en plus souvent ces dernières années. J’ai beaucoup écrit à ce sujet, notamment dans mes livres pour enfants. La migration économique est un phénomène très vaste qui a touché notre pays à partir des années 1990 et qui a atteint son apogée dans les années 2000, avec l’ouverture des frontières et l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.

Ma mère est partie en Espagne l’année où je suis entrée à l’université et, pendant longtemps, j’ai moi-même hésité entre la rejoindre là-bas et rester en Roumanie. Ce choix de vie m’a beaucoup tourmentée. Finalement, j’ai choisi de rester, car c’était le seul endroit où je pouvais exercer dans le domaine professionnel que j’avais choisi. Et je n’aurais pas pu le faire sans le soutien de ma mère.

L’histoire de Sofia a commencé à prendre forme dans mon esprit lorsque ma mère s’est mise à penser à la retraite. Elle aussi a dû prendre certaines décisions à ce moment-là, et nous en avons beaucoup parlé toutes les deux.

S’agit-il pour autant d’un roman autobiographique ?

Lavinia Braniște : Oui et non, comme pour tous les romans, finalement. L’espace décrit dans le livre s’inspire d’un lieu du sud-est de l’Espagne que je connais très bien, tandis que Sofia est le fruit d’un ensemble de personnes et d’expériences que j’ai distillées à travers mes propres yeux et ma propre sensibilité.

L’autre thème très bien saisi est celui de la relation compliquée mère-fils. Un thème certes universel, mais rendu particulier à cause de l’émigration.

Lavinia Braniște : Toute relation à distance est à la fois simple et compliquée. Simple, parce qu’en l’absence de l’autre, il est plus facile de l’idéaliser, et que les conversations imaginaires sont plus aisées que les conversations réelles. Mais elle devient compliquée lorsque les deux personnes se retrouvent face à face et découvrent la part de fiction que contient leur relation.

La particularité de la relation décrite dans le roman tient au fait qu’elle comporte une forte dimension transactionnelle : la mère compense son absence par de l’argent et des cadeaux.

La relation aux objets que Sofia entasse puis envoie au pays, comme si finalement c’était le seul lien direct qui lui reste avec les siens… Compensation ? Culpabilité ?

Lavinia Braniște : À la fois une compensation et une forme de culpabilité. Et autre chose encore : les Roumains de la génération de mes parents ont grandi et sont devenus adultes avant 1989, à une époque de pénuries extrêmes.

Parmi mes souvenirs d’enfance les plus vivaces et les plus intenses figurent ceux du début des années 1990, lorsque la Roumanie a commencé à être inondée d’objets colorés et d’emballages bruissants, ainsi que de boissons aux couleurs chimiques et fascinantes. Je crois que le rapport de Sofia aux objets trouve aussi ses racines dans cette période formatrice d’avant 1989.

Sofia habite et travaille dans un camping — lieu de transit par excellence. Peut-on dire qu’il est le symbole de ces vies en transit ?

Lavinia Braniște : Oui, c’est un tel symbole. Mais c’est aussi un symbole de la consommation et d’un tourisme dévorant — du moins en ce qui concerne le camping décrit dans le roman.

Et sa caravane est le symbole de la précarité…

Lavinia Braniște : Je l’associerais plutôt à un espace de transition, provisoire et volatile.

Sofia ne maîtrise pas la langue de l’émigration, qui lui rappelle sans cesse qu’elle reste une étrangère.

Lavinia Braniște : Les expériences migratoires nous font prendre le plus clairement conscience de l’importance de la langue que nous parlons, avec toutes ses modulations, et de la profondeur du lien qui nous unit à notre culture. Elles nous font également comprendre à quel point cette langue peut nous trahir dans certaines situations de la vie.

Qu’il s’agisse d’une migration interne — d’une région à une autre, d’un accent à un autre, ou du passage d’un accent à la langue « standard » — ou d’une migration internationale.

Les chapitres sont entrecoupés de discussions sur les groupes de réseaux sociaux. Viennent-ils combler des interstices de la narration ? Que disent-ils des migrants ?

Lavinia Braniște : J’ai imaginé ces voix issues des groupes Facebook comme un chœur, et j’ai voulu suggérer à travers elles la complexité des problèmes auxquels les migrants sont confrontés, mais aussi la difficulté qu’ils éprouvent à trouver des réponses à leurs problèmes administratifs.

Toutes leurs hésitations, leur manque de confiance envers les autorités et envers leur propre statut. Mais aussi à quel point ils restent liés à leur pays d’origine.

L’histoire de Sofia n’est que l’une des millions d’histoires qui existent, et, à travers ce chœur, j’ai également voulu souligner cette idée.

Camping parle des migrants invisibles, silencieux, ceux qui ne font pas d’histoires. Il me semble que c’est précisément ce qui le rend universel et d’autant plus fort.

Lavinia Braniște : J’ai écrit ce livre à un moment où la Roumanie, grand exportateur de main-d’œuvre bon marché au cours des deux ou trois dernières décennies, commence à devenir la destination de travailleurs venus d’autres régions du monde, qui arrivent ici à la recherche de ressources leur permettant de subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays.

Il est intéressant d’observer la manière dont nous les accueillons, d’autant que nous savons très bien ce que signifie la migration économique — beaucoup d’entre nous y ayant été confrontés dans nos propres familles ou dans notre entourage proche.

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Et de voir comment nous nous positionnons en tant que société lorsque, de cette façon, « la roue tourne ».

Pour la sortie de son livre, Lavinia Braniște sera à Paris, à la librairie Le Divan, le 2 septembre, puis du 4 au 6 septembre au festival Le Livre sur les quais, à Morges, en Suisse.

Crédits photo : © Barna Némethi (Éditions des Syrtes)

Par Auteur invité

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