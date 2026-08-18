Chez les Flynn, tout le monde a un problème

Les Brebis égarées de Madeline Cash (trad. Barbara Tajan et Alexandre Civico) s’installe dans une petite Amérique pavillonnaire où chacun prétend encore savoir comment il faut vivre. L’Église a ses groupes de soutien, l’école catholique ses règles, l’entreprise ses procédures, les voisins leurs certitudes et les thérapeutes leurs diagnostics. Rien de tout cela ne fonctionne très bien.

Cash attaque moins frontalement qu’elle ne laisse les institutions se ridiculiser toutes seules. Elle préfère un détail idiot, une formule administrative ou un produit grotesque à un grand discours. Même l’effondrement d’un couple se résume en trois phrases : « Le confort remplaça les possibles. Le pragmatisme remplaça les principes. Vendre son âme, c’était mieux pour les enfants. »

La famille comme accident permanent

C’est là que le livre est le meilleur : au ras du quotidien. Bud et Catherine ne sont pas des parents monstrueux, simplement deux personnes arrivées au milieu de leur vie sans trop savoir comment. Ils ne se détestent pas assez pour rompre et ne savent plus très bien comment s’aimer. « Ils se croisaient dans la cuisine tels deux étrangers dans un centre commercial. » Cash réussit souvent ce petit tour : on sourit à la comparaison avant de comprendre qu’elle vient de raconter vingt ans d’usure conjugale.

Les filles Flynn donnent au récit son énergie centrifuge. Abigail teste les limites du désir et du danger ; Louise veut tellement appartenir à quelque chose qu’elle devient une proie idéale ; Harper transforme l’ennui en expérience permanente. La narration passe de l’une à l’autre, puis aux parents, aux voisins, au prêtre ou à l’ex-soldat, en épousant chaque fois leur logique détraquée avec le plus grand sérieux. Confronté à une situation que n’avait prévue aucun manuel, Bud lâche : « On parle pas de ce genre de truc dans les livres sur la parentalité. » C’est drôle parce que c’est exact. Et plus encore parce qu’il n’en a, évidemment, jamais lu.

La traduction de Barbara Tajan et Alexandre Civico porte ce rythme sec, ces changements de registre et surtout ce talent pour faire atterrir une phrase là où on ne l’attend pas. Mais cette mécanique possède son revers.

Cash veut que presque chaque page produise une idée, une collision ou une chute. Les noms d’enseignes, les slogans, les associations improbables, les réflexions absurdes s’accumulent avec une virtuosité réelle, parfois jusqu’à la saturation. Le lecteur n’a pas toujours le temps de laisser une scène déposer son malaise qu’une nouvelle plaisanterie arrive déjà lui marcher dessus.

Puis le roman décide d’avoir une intrigue

Le dernier tiers accélère franchement : les zones grises d’Alabaster, l’industrie, les secrets et la conspiration prennent de plus en plus de place. L’efficacité y gagne, la singularité un peu moins. Cash est plus fine quand elle enferme cinq Flynn dans une cuisine que lorsqu’elle doit organiser les rouages d’un thriller. Ce changement d’échelle ne fait pas dérailler le livre, mais il simplifie parfois ce qui jusque-là résistait admirablement aux explications.

Une phrase résume sa méthode : « La vérité est drôle ! Il faut essayer d’aborder les réalités les plus dures avec humour. » Oui. Et le récit démontre aussi l’inverse : à force de vouloir trouver le rire partout, celui-ci peut finir par devenir un réflexe. Les passages les plus touchants sont justement ceux où Cash accepte de ne pas pousser la blague jusqu’au bout.

Car sous la farce sociale se cache quelque chose d’étonnamment tendre. Les Flynn passent leur temps à se manquer, se tromper, se juger, s’abandonner un peu. Pourtant, ils restent. Abigail finit même par regarder autrement cette mère qu’elle croyait avoir renoncé à tout : « Sa vie était aussi grande que n’importe quelle autre. » Et lorsque cette tribu recomposée se retrouve autour d’une table, entre religions contradictoires, amours improbables et nourriture mal assortie, le texte se calme enfin : « Il y avait de l’amour. »

C’est peu spectaculaire. C’est précisément pour cela que ça fonctionne. Les Brebis égarées n’idéalise jamais la famille ; il la présente comme un endroit où l’on peut parfaitement se perdre ensemble. Et, parfois, se retrouver sans même avoir pensé à demander son chemin.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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