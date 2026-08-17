Pour sauver 394 documents, l’Équateur sort Hulk et ses rayons gamma

Dans nos colonnes, les rayons gamma avaient jusqu’ici surtout croisé Hulk. À Quito, ils s’occupent désormais de manuscrits et de vieux journaux. L’Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) a remis en avant, à l’occasion d’un reportage d’Ecuavisa diffusé le 16 août, un bilan autrement moins vert : 394 documents historiques préservés grâce à l’irradiation gamma.

L’Escuela Politécnica Nacional (EPN), partenaire scientifique du programme, parle de son côté de « près de 400 documents », dont certains ont plus de quatre siècles. Les communications concordent donc sur l’ordre de grandeur. Mais gare au faux départ : l’opération n’est pas née cet été. La nouveauté réside dans le bilan désormais rendu public.

Dès le 26 septembre 2025, l’INPC présentait une phase expérimentale conduite avec l’EPN. Les chercheurs avaient sélectionné des fragments de manuscrits coloniaux des XVIe au XVIIIe siècle et des journaux du XXe, provenant notamment de la Bibliothèque nationale Eugenio Espejo et de la bibliothèque Fray Ignacio de Quezada, au couvent de Santo Domingo.

Les échantillons avaient reçu des doses de 4, 6 et 8 kilograys (kGy) au Centre d’irradiation Francisco Salgado T. de l’École polytechnique. Autrement dit, personne n’a glissé quelques incunables sous une source radioactive pour voir ce qui se passerait.

Tuer le champignon, épargner le papier

Le principe est simple à résumer, beaucoup moins à régler. Les rayonnements ionisants peuvent éliminer bactéries, champignons, moisissures ou insectes installés dans les matériaux patrimoniaux. L’Agence internationale de l’énergie atomique rappelle que la technique présente un avantage précieux pour les objets fragiles : elle agit sans contact, à température ambiante et sans ajout de substance chimique.

Autre détail qui évitera de condamner les ouvrages traités à une quarantaine éternelle : ils ne deviennent pas radioactifs. Selon l’AIEA, lorsque l’intervention est correctement réalisée et la dose adaptée au support, les biens peuvent ensuite être manipulés normalement.

Reste précisément ce « correctement ». Tous les matériaux ne réagissent pas de façon identique à une exposition ionisante : leur composition, leurs liaisons chimiques, la durée du traitement et son intensité entrent en jeu. D’où les essais conduits par l’INPC à plusieurs niveaux et la préparation d’un protocole propre aux biens documentaires, avec des critères techniques, éthiques et de sécurité.

En septembre 2025, l’institution annonçait déjà vouloir passer de l’expérimentation à un dispositif de plus grande ampleur, toujours en coordination avec l’EPN. Les premières actions destinées à cette montée en charge devaient débuter le mois suivant.

La recette, elle, n’est pas équatorienne. En France, ARC-Nucléart emploie depuis plus de cinquante ans les rayonnements gamma pour traiter des biens culturels, notamment des fonds d’archives ou de bibliothèques atteints par des moisissures. Le laboratoire met en avant la possibilité d’intervenir sur des ensembles importants, sans contact ni échauffement et, dans certains cas, directement à travers leur conditionnement.

Quand les moisissures mangent les bibliothèques

Le Brésil fournit un précédent plus proche géographiquement. À São Paulo, l’Institut de recherches énergétiques et nucléaires (IPEN) avait déjà utilisé des technologies nucléaires pour préserver plus de 20.000 objets culturels, parmi lesquels des archives publiques. Dans un dossier consacré à ces travaux, l’AIEA soulignait dès 2017 les dégâts que l’humidité, les champignons et les termites peuvent occasionner aux livres, peintures, sculptures ou pièces de mobilier.

Voilà qui ramène l’expérience équatorienne à son véritable enjeu. Le spectaculaire tient aux rayons gamma ; le problème, lui, est d’une banalité redoutable pour les bibliothèques et centres d’archives : des organismes microscopiques peuvent condamner un fonds bien avant que le papier ne tombe naturellement en poussière.

En 2025, l’INPC parlait encore d’échantillons, de doses à comparer et d’un protocole à établir. Le bilan relayé en août 2026 porte désormais sur 394 documents historiques. La physique nucléaire n’a pas remplacé les conservateurs : elle leur fournit, sous contrôle, un outil supplémentaire contre ce qui pousse, prolifère et dévore leurs collections.

Crédits illustration : rayons gamma, NASA

Par Clément Solym

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