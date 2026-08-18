Entre le swing et la poudre, Paris ne meurt jamais

Tout tient dans cette collision. D’un côté, Baptiste Casalonga et sa morale de patron : « La gâchette et la poésie, ça fait pas bon ménage ! » De l’autre, Juliette, les chansons, Sartre, Beauvoir, Vian, Gréco et la possibilité d’échapper au rôle distribué à la naissance. Pas de demi-teinte : Pigalle cogne, Saint-Germain respire, Matteo passe de l’un à l’autre.

Pigalle a une gueule, Saint-Germain une promesse

Le récit est le plus convaincant lorsqu’il cesse de raconter la capitale pour la faire entrer dans la pièce. « Qui regarde vraiment Pigalle ? Pigalle n’est pas un quartier, Pigalle est une âme… » L’écriture aime les néons, les bistrots, les silhouettes, les costumes, l’argot et les phrases qui poussent la porte du saloon. Elle avance par éclats, accélérations, points de suspension, petites gifles verbales. Énergie immédiate, presque cinématographique.

Le dispositif n’a rien de subtil, mais il est solide. « Pigalle lui a appris une seule chose : l’argent comme unique mesure des êtres, des corps et des vies. Saint-Germain lui révèle tout le reste. » Tout est dit, peut-être même trop bien dit. C’est aussi l’une des limites du livre : l’histoire avance, puis le texte ressent régulièrement le besoin de l’expliquer. Les oppositions sont soulignées, les intentions reformulées, certains personnages ramenés à leur fonction. Le lecteur avait compris ; une phrase supplémentaire vient parfois lui confirmer qu’il avait compris.

Même surcharge avec les figures historiques. Sartre, Beauvoir, Boris Vian, Juliette Gréco, Django Reinhardt ou Miles Davis donnent du relief au décor. Mais à force d’ouvrir la porte aux célébrités, le récit frôle parfois le défilé de silhouettes. Certaines scènes semblent vouloir cocher l’époque autant que la raconter. Les notes explicatives accentuent ce parfum de reconstitution.

Quand le livre arrête de poser, il chante

Matteo, heureusement, n’est pas seulement un billet d’entrée pour le Paris de l’après-guerre. Son apprentissage de la scène offre les passages les plus justes. Il trébuche, recommence, observe une salle, apprend à encaisser l’indifférence. « La scène, ce n’est pas que du talent. Faut lire une salle, choisir le tempo, dompter l’indifférence. » Ici, rien n’est offert. Le métier se gagne dans les caves, devant quelques verres et des conversations plus bruyantes que la guitare.

C’est là que l’auteur trouve le meilleur équilibre entre sa connaissance de la chanson et son envie de fiction. Il ne décrit plus un milieu : il montre un garçon en train de devenir artiste. Juliette lui souffle d’ailleurs la ligne que le livre devrait toujours suivre : « Toi, tu chantes pour ceux qui vivent dessous. » Derrière la ville qui danse restent les compromissions de l’Occupation, la pègre, les règlements de comptes, les fidélités douteuses et ceux que la fête ne suffit pas à sauver.

La formule « Paris hurle sa joie et ravale ses larmes » résume cette ambition. Le texte fonctionne quand lumière et ombre restent ensemble : le swing et la poudre, les caves et les arrière-salles, le désir de liberté et la brutalité de l’héritage.

Tout n’a pas la même finesse. Les truands peuvent être très truands, les corrompus très véreux, certaines sensualités poussées jusqu’à la caricature. La ponctuation s’emballe elle aussi : points de suspension, exclamations, relances. Ce qui donne d’abord une voix finit quelquefois par devenir un procédé. Cette outrance appartient cependant au projet : Paris ne meurt jamais préfère le morceau qui accroche dès les premières mesures au solo réservé aux initiés.

Et le texte formule finalement sa propre critique littéraire : « Mais un rythme court avec des phrases qui claquent, des phrases qui n’expliquent pas, mais qui font sentir. » Chaque fois qu’il suit ce conseil, le livre accélère. Chaque fois qu’il l’oublie, la documentation reprend le dessus.

On sort pourtant de cette traversée avec une impression tenace : celle d’une histoire généreuse, populaire sans complexe, sentimentale sans se cacher, qui transforme la capitale en scène et l’après-guerre en bande-son. Il y a trop de monde dans certaines caves, trop d’explications dans quelques conversations, trop de projecteurs parfois. Mais lorsque Matteo cesse d’être un héritier pour devenir une voix, Paris ne pose plus pour la photographie. Il chante.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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