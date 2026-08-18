Horélie : derrière l’écran, quelqu’un regarde

Aurélie a trente ans, elle est en prison, attend son procès et raconte à l’avocat qui la défend comment elle en est arrivée là. Pas pour s’innocenter. Pour comprendre comment une femme disparaît derrière ce qu’elle a fait. « On devient l’acte que l’on a commis. » Tout Horélie tient dans cette résistance : rendre une personne à l’endroit précis où le fait divers fabrique un monstre.

La réussite du livre, c’est d’abord cette voix. Aurélie parle comme elle pense : trop, vite, mal parfois, avec des retours en arrière, des blagues au bord du gouffre, des colères qui mordent et des aveux qu’elle retire presque aussitôt. Saada ne polit rien. Elle laisse passer contradictions, préjugés, mauvaise foi, brusques éclairs de lucidité.

Cela pourrait tourner au numéro de ventriloque. Presque jamais. La parole garde son désordre, son poids, son comique de défense. Elle ressemble à quelqu’un qui cherche une sortie en parlant.

Une bouée qui entraîne au large

Hortense apparaît d’abord à la télévision, riche, belle, parisienne, mère heureuse, parfaitement raccord avec l’image qu’elle donne d’elle-même. Aurélie, revenue vivre chez sa mère à Évreux, vient de perdre son emploi chez Gibert et s’enfonce dans le confinement. « Hortense, imperturbable, insubmersible, m’est apparue comme une bouée au milieu de cet océan de merde. » Mauvaise bouée : elle ne ramène pas au rivage, elle donne envie de nager plus loin.

C’est là que le récit est le plus juste. Il ne fabrique pas une obsession avec un gros interrupteur marqué DANGER. Il procède par presque rien. Suivre. Liker. Acheter. Attendre une story. Recommencer. « Plutôt comme une pente sur laquelle on se laisse glisser. » La mécanique inquiète parce qu’on la reconnaît. Instagram n’invente ni la solitude ni le déclassement ; il leur donne un miroir, un rythme, un distributeur d’images auxquelles se comparer.

Saada réussit aussi son tableau social lorsqu’elle oublie de faire un tableau. Évreux contre Paris, un canapé en similicuir, une valise Rimowa à 920 euros, des colis, un emploi perdu, la télévision toujours allumée : les écarts de classe passent par les objets avant les idées. Même chose pour la famille. Aurélie et sa mère partagent trois pièces sans vraiment partager une vie. « On a vécu des années côte à côte et on a réussi à se rater. » La phrase tombe sans violons. Elle fait davantage que plusieurs pages d’explication.

Quand le roman se met à plaider

Horélie a pourtant ses longueurs. Le procédé qui fait sa force — une femme parle, bifurque, revient, ressasse — tourne parfois sur lui-même. Certaines digressions épaississent le personnage ; d’autres retardent ce que le lecteur a déjà compris. La parole reste bonne, le mouvement faiblit. Et Hortense en paie le prix : longtemps, elle existe moins comme femme que comme surface de projection. C’est cohérent avec l’obsession d’Aurélie, mais cette dissymétrie réduit parfois le face-à-face à une seule conscience.

Le dernier tiers pose une difficulté plus nette. Jusqu’alors, Saada faisait confiance aux situations. Peu à peu, le texte se met à expliquer son propre mécanisme. Les réseaux deviennent un accusé, l’algorithme une puissance, le procès annoncé une tribune. « Deux victimes des réseaux, d’Instagram en particulier, ce dealer de rêves, de reconnaissance, de gloire, d’amour, ce faiseur de vide. » La formule frappe, mais elle assigne presque une conclusion. Mais le livre est plus troublant lorsqu’il laisse les responsabilités s’emmêler.

Car l’autrice sait très bien ne pas tout résoudre. Dès la première apparition d’Hortense, Aurélie prévient : « Il faudrait se forcer à être attentif aux premières fois, elles portent souvent en elles toute l’histoire. » L’ironie est cruelle : le lecteur connaît la fin, mais découvre combien chaque commencement paraît inoffensif. Et lorsque la rencontre réelle approche, la séparation demeure : téléphone, parloir, différence sociale, prison, fantasme, la vitre change de forme, jamais vraiment de fonction.

C’est là que Horélie convainc le plus. Pas lorsqu’il cherche un coupable supplémentaire, mais lorsqu’il montre deux existences que l’image a mises en contact sans jamais les faire se rencontrer. Aurélie croit vouloir traverser l’écran ; elle cherche surtout à être regardée. « Je me suis trompée de cible, c’est mon téléphone que j’aurais dû envoyer s’éclater contre le mur de ma chambre. » Un peu trop explicite, sans doute. Mais après 250 pages passées dans sa tête, on comprend pourquoi elle a besoin, elle, de le dire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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