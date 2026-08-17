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Barack Obama raconte les livres qui ont changé sa vie

À compter du 24 septembre 2026, A Great Book with Barack Obama réunira l’ancien président américain et des invités autour de six livres qui ont marqué sa vie et façonné sa vision du monde. Une sélection traversée par la mémoire, le pouvoir, l’identité ou encore l’histoire noire américaine, qui prolonge une relation ancienne entre Barack Obama et la lecture, et une stratégie éditoriale et audio désormais bien installée chez les Obama.

Le 17/08/2026 à 16:29 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

17/08/2026 à 16:29

Hocine Bouhadjera

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Après les listes de lectures estivales et les traditionnelles recommandations de fin d’année, Barack Obama passe derrière le micro. Audible et Higher Ground, la société de production qu’il a fondée avec Michelle Obama, lanceront le 24 septembre une série de six épisodes disponible exclusivement sur Audible. Les six invités - écrivains, artistes ou intellectuels - doivent encore être annoncés.  

Le principe : consacrer chaque épisode à l’un des ouvrages qui ont durablement accompagné le 44e président des États-Unis. La bibliothèque est particulièrement américaine, mais pas uniquement : La prochaine fois, le feu de James Baldwin (trad. Michel Sciama, Gallimard), Le Chant de Salomon de Toni Morrison (trad. Jean Guiloineau, Christian Bourgois), De si jolis chevaux de Cormac McCarthy (trad. François Hirsch et Patricia Schaeffer, Actes Sud), Gilead de Marilynne Robinson (trad. Simon Baril, Actes Sud), Tous les hommes du roi de Robert Penn Warren (trad. Pierre Singer, Monsieur Toussaint Louverture) et La Taupe de John le Carré (trad. Jean Rosenthal, Seuil). 

Une sélection qui tient davantage de la bibliothèque de formation que de la pile de nouveautés, en somme. Tous ces livres, à l’exception de Gilead, paru en 2004, remontent au XXe siècle. Baldwin et Morrison ramènent naturellement à l’identité et à l’expérience noire américaine, Warren au pouvoir politique, le Carré aux fidélités, aux trahisons et aux secrets. 

« Les grands livres m’ont toujours aidé à comprendre qui je suis et ce en quoi je crois », a expliqué Barack Obama à l’occasion de l’annonce. Selon lui, les six ouvrages retenus l’ont accompagné au cours de sa vie et continuent d’offrir quelque chose à comprendre de l’expérience humaine. 

De la liste de l’été au podcast

Le projet ne constitue pas une conversion tardive de l’ancien président à la prescription littéraire. Depuis des années, Barack Obama publie ses lectures favorites, généralement l’été puis à la fin de l’année. Un rituel commencé lorsqu’il occupait encore la Maison-Blanche et devenu depuis un rendez-vous particulièrement suivi par lecteurs et éditeurs. 

À LIRE - Un livre d'une autrice française parmi les lectures d'été d'Obama

La lecture participe depuis longtemps à la construction publique d’Obama, mais aussi à son parcours d’auteur. Avant même son accession à la Maison-Blanche, il avait publié Dreams from My Father (Les Rêves de mon père, trad. Danièle Darneau, Points), récit consacré notamment à ses origines, son identité et son rapport à l’Amérique, puis The Audacity of Hope (L’Audace d’espérer, trad. Jacques Martinache, Points).

Ses mémoires présidentiels, A Promised Land (Une terre promise, trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard, Fayard), ont suivi en 2020. Les trois ouvrages ont figuré parmi les best-sellers du New York Times

Michelle Obama avait ouvert la voie

L’aventure s’inscrit aussi dans la stratégie audio développée par le couple depuis son départ de la Maison-Blanche. En 2022, Higher Ground quittait Spotify pour conclure un accord de production avec Audible. ActuaLitté relevait alors que la société avait déjà développé plusieurs formats audio, dont The Michelle Obama Podcast et Renegades: Born in the USA, série de conversations entre Barack Obama et Bruce Springsteen.

Les termes financiers de l’accord avec Audible n’ont jamais été dévoilés. La plateforme d’Amazon avait seulement annoncé en juin 2022 un accord mondial, pluriannuel et portant sur plusieurs projets, donnant à Audible un droit de premier regard sur les productions audio de Higher Ground. Le couple arrivait toutefois avec une valeur déjà solidement établie sur le marché des contenus : son précédent contrat avec Spotify, signé en 2019, avait été estimé entre 10 et 20 millions de dollars par Vanity Fair.

L’audio ne représente d’ailleurs qu’une partie de l’économie médiatique construite par les Obama depuis leur départ de la Maison-Blanche. En 2017, Penguin Random House avait remporté les droits mondiaux de leurs deux livres pour une somme rapportée à plus de 65 millions de dollars, un montant alors sans précédent pour un couple présidentiel. L’accord pluriannuel conclu l’année suivante avec Netflix n’a, lui non plus, jamais été chiffré officiellement. Penguin Random House avait toutefois précisé qu’une part significative des revenus d’auteurs des Obama serait reversée à des œuvres caritatives, notamment à la Fondation Obama.

Michelle Obama a d’ailleurs précédé son mari chez Audible. En 2023, Michelle Obama: The Light Podcast prolongeait son livre The Light We Carry (Cette lumière en nous. S’accomplir en des temps incertains, trad. Karine Lalechère et Julie Sibony, Flammarion) à travers des conversations avec Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, Conan O’Brien ou encore David Letterman. Le programme était le premier projet issu de l’accord entre Higher Ground et Audible.

Chez l’ancienne Première dame aussi, le livre occupe une place centrale. Ses mémoires, Becoming (Devenir, trad. Odile Demange et Isabelle Taudière, Fayard), ont dépassé les 17 millions d’exemplaires vendus dans le monde et passé plus de 130 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, selon le bureau des Obama. Elle a ensuite publié The Light We Carry, avant de poursuivre ce travail sous forme audio. 

Le succès de Barack Obama se mesure également en millions d’exemplaires : A Promised Land s’était écoulé à 1,71 million d’exemplaires, tous formats confondus, aux États-Unis et au Canada durant sa seule première semaine de publication en 2020, dont 887.000 dès le premier jour. Penguin Random House présentait alors ces deux résultats comme les meilleurs démarrages jamais enregistrés par le groupe.

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La prochaine fois, le feu

James Baldwin trad. Michel Sciama

Paru le 01/08/2011

144 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Le chant de Salomon

Toni Morrison trad. Jean Guiloineau

Paru le 13/11/2025

464 pages

Christian Bourgois Editeur

26,00 €

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De si jolis chevaux

Cormac McCarthy trad. François Hirsch, Patricia Schaeffer

Paru le 03/03/2023

398 pages

Points

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Gilead

Marilynne Robinson trad. Simon Baril

Paru le 09/11/2007

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Actes Sud

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Tous les hommes du roi

Robert Penn Warren trad. Pierre Singer

Paru le 19/10/2017

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Monsieur Toussaint Louverture

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La Taupe

John Le Carré trad. Jean Rosenthal

Paru le 23/01/2001

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Seuil

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Les rêves de mon père

Barack Obama trad. Danièle Darneau

Paru le 29/11/2018

550 pages

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L'audace d'espérer

Barack Obama

Paru le 01/11/2018

456 pages

Points

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Une terre promise

Barack Obama trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé, Nicolas Richard, Nicolas Richard

Paru le 17/11/2020

840 pages

Fayard

32,00 €

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Devenir

Michelle Obama trad. Odile Demange, Isabelle D. Taudière, Odile Demange

Paru le 13/11/2018

494 pages

Fayard

26,00 €

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Cette lumière en nous

Michelle Obama trad. Karine Lalechère, Julie Sibony

Paru le 15/11/2022

380 pages

Flammarion

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Livres audio : l'écoute est-elle aussi efficace que la lecture ?

La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.

24/09/2025, 17:40

Autres articles de la rubrique Numérique

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Comment traduire et exploiter un PDF sans perdre le fil de sa lecture ?

Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.

17/08/2026, 17:23

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Quand l’IA fait les devoirs, le bus va plus vite, mais l'élève court derrière

L’IA sait résumer un roman, bâtir un plan et produire le devoir qui va avec. Pratique — jusqu’au moment où l’exercice consistait précisément à lire, comprendre et écrire. Dans un essai publié le 8 août, Katherine Rundell attaque l’usage des grands modèles de langage dans l’éducation et défend les livres comme entraînement à l’autonomie itellectuelle. Les études qu’elle mobilise imposent toutefois de distinguer l’alerte sérieuse du verdict scientifique.

 

15/08/2026, 17:15

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Piratage : la France 8e mondiale, le manga écrase tout

Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.

14/08/2026, 17:49

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Après Comixology, les comics numériques cherchent leur nouveau marché

Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.

14/08/2026, 07:32

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En Chine, l’interdiction d’entraîner des IA est gravée au coeur des livres

Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.

12/08/2026, 16:44

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Les lecteurs préfèrent les histoires de ChatGPT... tant qu'ils les croient humaines

Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.

06/08/2026, 12:30

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Une police d’écriture piège les IA qui aspirent les textes

À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.

05/08/2026, 16:24

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Analyse de l’essor du divertissement diffusé en direct et des médias numériques en temps réel

Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.

03/08/2026, 15:40

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Des poèmes sous droit transformés en leçons pour enfants par IA

Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.

02/08/2026, 09:30

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L’IA donne une voix au piratage des livres en Grèce

Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.

01/08/2026, 14:44

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Amazon pousse ses lecteurs vers “Your Books”, sans tout casser

Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.

01/08/2026, 14:00

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Scandale et soupçons d’IA : un roman à 2 millions $ retiré des enchères

Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.

01/08/2026, 14:00

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Des partitions oubliées reprennent vie dans l’Internet Jukebox

Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.

01/08/2026, 09:34

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ERP ou logiciels spécialisés : quels enjeux pour les maisons d’édition ?

Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.

30/07/2026, 13:30

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Peut-on parier sur le prix Nobel de littérature ? La France bloque Polymarket

Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.

28/07/2026, 16:28

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En Argentine, Kobo s’installe face aux liseuses Kindle importées

Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.

23/07/2026, 16:46

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L’IA avale désormais 50.000 livres par mois chez les éditeurs

Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.

23/07/2026, 11:47

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IA générative : sans véritable auteur humain, pas de droit d’auteur

Un prompt suffit-il pour devenir auteur ? Une image entièrement générée peut-elle bénéficier du droit d’auteur ? Que faire d’un texte imitant le style d’un écrivain ? Dans un rapport de 132 pages, le CSPLA écarte la création d’un nouveau droit au bénéfice des productions purement synthétiques, mais ouvre la protection aux créations dans lesquelles une véritable direction humaine demeure visible.

21/07/2026, 17:20

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Amazon change les règles du Kindle : les auteurs gagneront plus

Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.

21/07/2026, 11:22

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Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles. 

21/07/2026, 10:26

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Apple n'échappe pas à l'épidémie de livres poubelles écrits par IA

La voici frappée comme les autres, la firme à la Pomme, par la déferlante de ces fameux livres poubelles, dont le contenu doit son existence aux grands modèles de langage — improprement nommés IA. Des textes copiant un best-seller sont apparus sur l’application Books d’Apple, dans l’optique de tromper son monde. Contrefaçon et tromperie… y’a comme un pépin dans le fruit. 

20/07/2026, 14:59

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100 000 livres universitaires serviront aussi à entraîner les IA de Google

Plus de 100.000 volumes de l’Université du Delaware quitteront temporairement leurs rayonnages à partir de l’été 2026 pour être numérisés par Google. L’établissement présente l’opération comme un moyen d’ouvrir largement des fonds rares, mais aussi de fournir aux systèmes d’intelligence artificielle des ressources académiques fiables. Une ambition revendiquée du côté universitaire, alors que Google ne précise ni les modèles concernés, ni le cadre juridique, ni les conditions d’un éventuel entraînement.

14/07/2026, 15:03

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Conseils lecture Kobo : 7 romans d’été où les secrets ne prennent pas de vacances

Un écrivain reclus sur une île, un café allemand à reconstruire, une comédienne embarquée avec une famille en vacances en Italie, une vedette disparue sous l’œil des médias, une étudiante prise dans les filets d’un gang du Michigan, des soeurs en quête de leurs origines et un campus où l’amour se joue hors scénario : la sélection estivale de Kobo ne manque ni de détours ni de zones d’ombre.

09/07/2026, 13:07

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Votre Kindle peut intéresser les pirates : un chercheur français l’a prouvé

À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.

09/07/2026, 12:25

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Livres numériques : l’Europe met la pression sur l’App Store d’Apple

À Luxembourg, Apple a perdu une bataille importante contre le règlement européen sur les marchés numériques. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la firme contre sa désignation comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, tout en déclarant irrecevables ses griefs concernant iMessage. Pour l’édition numérique, les services de lecture, de livres audio ou d’abonnement, l’affaire se joue loin des rayons, mais au plus près du lecteur : que ce soient les règles d’accès à l’App Store, les modes de paiement et la possibilité, pour les développeurs, d’orienter les utilisateurs vers d’autres offres.

09/07/2026, 11:19

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Lefebvre Dalloz Compétences mise sur l’IA et le coaching

Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.

08/07/2026, 12:57

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Alexandria : l'outil qui transforme les ebooks en livres audio à plusieurs voix (même la vôtre)

Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.

07/07/2026, 11:15

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IA : à la SACD, la démocratie a sévèrement sévi

En avril, nos colonnes s’interrogeaient sur le sort réservé à une résolution par laquelle des membres de la SACD demandaient à leur société d’attaquer en justice les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme statutaire, prévenions-nous, ressemblait à un « vote sur le droit de voter ». Le 25 juin, l’assemblée générale a tranché. La réponse tient en un chiffre : à peine deux cents votants ont eu à en connaître.

06/07/2026, 13:36

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Un abonnement premium pour le manga numérique chez Emaqi

La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.

03/07/2026, 16:35

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Comment occuper ses enfants sur la route parfois longue vers les vacances ?

Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.

03/07/2026, 12:18

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Les auteurs jeunesse lancent une campagne contre l’IA

Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.

01/07/2026, 17:29

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Québec : les ventes de livres numériques au plus bas depuis cinq ans

Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.

29/06/2026, 16:30

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Les éditeurs néerlandais lancent leur plateforme de licences IA

Plusieurs éditeurs néerlandais ont lancé Bookpact.ai, une plateforme commerciale destinée à encadrer l’usage des livres par les entreprises d’intelligence artificielle. Le dispositif repose sur un principe d’opt-in : avec l’accord des auteurs, les éditeurs décident titre par titre quels usages peuvent être autorisés, de l’entraînement des modèles à la traduction ou au résumé automatisé.

29/06/2026, 10:44

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Les auteurs chinois de web fiction se dressent contre le plagiat par IA

Plus de 1200 auteurs chinois de fiction en ligne ont signé une lettre publique contre le plagiat automatisé et la réécriture par intelligence artificielle. Dans un marché immense, structuré autour des plateformes, l’affaire touche à la protection des œuvres, mais aussi à toute la chaîne d’exploitation des droits.

27/06/2026, 10:28

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Au Japon, un OCR léger pour lire les livres anciens sans ordinateur puissant

La Bibliothèque nationale de la Diète développe NDLOCR-Lite, un outil gratuit conçu pour transformer en texte des images de livres, revues et documents japonais numérisés, sans processeur graphique dédié. Pour les chercheurs, bibliothèques et petites institutions, l’enjeu est concret : rendre exploitables des collections anciennes avec un ordinateur ordinaire.

27/06/2026, 10:01

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Kobo a refusé 45 % des livres autoédités soumis en 2025, pour soupçons d'IA

En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.

24/06/2026, 11:19

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