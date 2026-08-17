Barack Obama raconte les livres qui ont changé sa vie

Après les listes de lectures estivales et les traditionnelles recommandations de fin d’année, Barack Obama passe derrière le micro. Audible et Higher Ground, la société de production qu’il a fondée avec Michelle Obama, lanceront le 24 septembre une série de six épisodes disponible exclusivement sur Audible. Les six invités - écrivains, artistes ou intellectuels - doivent encore être annoncés.

Le principe : consacrer chaque épisode à l’un des ouvrages qui ont durablement accompagné le 44e président des États-Unis. La bibliothèque est particulièrement américaine, mais pas uniquement : La prochaine fois, le feu de James Baldwin (trad. Michel Sciama, Gallimard), Le Chant de Salomon de Toni Morrison (trad. Jean Guiloineau, Christian Bourgois), De si jolis chevaux de Cormac McCarthy (trad. François Hirsch et Patricia Schaeffer, Actes Sud), Gilead de Marilynne Robinson (trad. Simon Baril, Actes Sud), Tous les hommes du roi de Robert Penn Warren (trad. Pierre Singer, Monsieur Toussaint Louverture) et La Taupe de John le Carré (trad. Jean Rosenthal, Seuil).

Une sélection qui tient davantage de la bibliothèque de formation que de la pile de nouveautés, en somme. Tous ces livres, à l’exception de Gilead, paru en 2004, remontent au XXe siècle. Baldwin et Morrison ramènent naturellement à l’identité et à l’expérience noire américaine, Warren au pouvoir politique, le Carré aux fidélités, aux trahisons et aux secrets.

« Les grands livres m’ont toujours aidé à comprendre qui je suis et ce en quoi je crois », a expliqué Barack Obama à l’occasion de l’annonce. Selon lui, les six ouvrages retenus l’ont accompagné au cours de sa vie et continuent d’offrir quelque chose à comprendre de l’expérience humaine.

De la liste de l’été au podcast

Le projet ne constitue pas une conversion tardive de l’ancien président à la prescription littéraire. Depuis des années, Barack Obama publie ses lectures favorites, généralement l’été puis à la fin de l’année. Un rituel commencé lorsqu’il occupait encore la Maison-Blanche et devenu depuis un rendez-vous particulièrement suivi par lecteurs et éditeurs.

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La lecture participe depuis longtemps à la construction publique d’Obama, mais aussi à son parcours d’auteur. Avant même son accession à la Maison-Blanche, il avait publié Dreams from My Father (Les Rêves de mon père, trad. Danièle Darneau, Points), récit consacré notamment à ses origines, son identité et son rapport à l’Amérique, puis The Audacity of Hope (L’Audace d’espérer, trad. Jacques Martinache, Points).

Ses mémoires présidentiels, A Promised Land (Une terre promise, trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard, Fayard), ont suivi en 2020. Les trois ouvrages ont figuré parmi les best-sellers du New York Times.

Michelle Obama avait ouvert la voie

L’aventure s’inscrit aussi dans la stratégie audio développée par le couple depuis son départ de la Maison-Blanche. En 2022, Higher Ground quittait Spotify pour conclure un accord de production avec Audible. ActuaLitté relevait alors que la société avait déjà développé plusieurs formats audio, dont The Michelle Obama Podcast et Renegades: Born in the USA, série de conversations entre Barack Obama et Bruce Springsteen.

Les termes financiers de l’accord avec Audible n’ont jamais été dévoilés. La plateforme d’Amazon avait seulement annoncé en juin 2022 un accord mondial, pluriannuel et portant sur plusieurs projets, donnant à Audible un droit de premier regard sur les productions audio de Higher Ground. Le couple arrivait toutefois avec une valeur déjà solidement établie sur le marché des contenus : son précédent contrat avec Spotify, signé en 2019, avait été estimé entre 10 et 20 millions de dollars par Vanity Fair.

L’audio ne représente d’ailleurs qu’une partie de l’économie médiatique construite par les Obama depuis leur départ de la Maison-Blanche. En 2017, Penguin Random House avait remporté les droits mondiaux de leurs deux livres pour une somme rapportée à plus de 65 millions de dollars, un montant alors sans précédent pour un couple présidentiel. L’accord pluriannuel conclu l’année suivante avec Netflix n’a, lui non plus, jamais été chiffré officiellement. Penguin Random House avait toutefois précisé qu’une part significative des revenus d’auteurs des Obama serait reversée à des œuvres caritatives, notamment à la Fondation Obama.

Michelle Obama a d’ailleurs précédé son mari chez Audible. En 2023, Michelle Obama: The Light Podcast prolongeait son livre The Light We Carry (Cette lumière en nous. S’accomplir en des temps incertains, trad. Karine Lalechère et Julie Sibony, Flammarion) à travers des conversations avec Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, Conan O’Brien ou encore David Letterman. Le programme était le premier projet issu de l’accord entre Higher Ground et Audible.

Chez l’ancienne Première dame aussi, le livre occupe une place centrale. Ses mémoires, Becoming (Devenir, trad. Odile Demange et Isabelle Taudière, Fayard), ont dépassé les 17 millions d’exemplaires vendus dans le monde et passé plus de 130 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, selon le bureau des Obama. Elle a ensuite publié The Light We Carry, avant de poursuivre ce travail sous forme audio.

Le succès de Barack Obama se mesure également en millions d’exemplaires : A Promised Land s’était écoulé à 1,71 million d’exemplaires, tous formats confondus, aux États-Unis et au Canada durant sa seule première semaine de publication en 2020, dont 887.000 dès le premier jour. Penguin Random House présentait alors ces deux résultats comme les meilleurs démarrages jamais enregistrés par le groupe.

Par Hocine Bouhadjera

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