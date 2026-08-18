Butare, la ville avant la nuit

Chez Dorcy Rugamba, la catastrophe ne pèse que parce qu’un monde a eu le temps d’exister. « Les poètes y étaient vénérés comme des dieux ; leurs œuvres mémorisées, récitées, psalmodiées dans les foyers, le soir, au coin du feu. » Tout est là : rendre sa densité à ce qui sera détruit.

Binwa revient chaque année au petit séminaire de Karubanda. Cinéaste, il remonte ses propres bobines. Les bâtiments, les couloirs, les voix, les chansons travaillent comme une chambre noire où le passé se révèle lentement. Le livre adopte son regard : cadrage, hors-champ, plans brusquement ressuscités. « Le pixel ne ment pas, mais il ne doute jamais. » Rugamba, lui, choisit le grain. Il laisse entrer les odeurs, les surnoms, la musique, les corps, les contradictions. Rien n’est propre, rien n’est figé. Butare vit parce qu’elle déborde.

Une ville qui sort du cadre

La grande réussite des Enfants gâtés de Butare tient à cette profusion. Binwa n’avance jamais seul. Bernadette, Hamza, Selemani, Belize, Rose, les Dogs, les Connards, les prêtres, les soldats, les étudiants circulent autour de lui et finissent par constituer un organisme. Les registres se heurtent joyeusement : théologie et football, rumba et politique, éducation catholique et désir adolescent. Rose, formidable personnage parce qu’elle refuse la place où la société l’a enfermée, oppose au prestige des diplômés sa propre économie du réel : « Ton savoir ne te sert à rien, ton diplôme ne se mange pas, alors que mon sexe se mange. »

Cette générosité produit aussi les rares faiblesses du texte. Rugamba veut tout sauver : les rues, les chansons, les arbres, les rites étudiants, la radio, l’université, les coutumes, la généalogie politique du pays. Le plus souvent, cette matière nourrit le récit. Par endroits, elle l’arrête. Certaines séquences prennent alors l’allure d’une chronique historique, d’un essai ou d’une visite guidée. On apprend beaucoup, mais les personnages s’éloignent quelques pages. Le livre est plus fort lorsqu’il fait sentir Butare que lorsqu’il entreprend d’en expliquer lui-même tous les mécanismes.

Puis la température change. Les plaisanteries demeurent, mais leur innocence s’évapore. Les groupes deviennent des camps, les surnoms des étiquettes, l’esprit de corps une discipline. La violence arrive avant même que ceux qui la portent acceptent de la reconnaître. Binwa la comprend grâce à une fable aussi drôle qu’effrayante : « À partir du moment où des poules auront décidé que tu es un grain de riz, elles te picoreront quand même. » Une identité peut être absurde ; elle tue dès lors que les tueurs décident qu’elle est vraie.

Quand les copains deviennent la meute

C’est dans cette lente métamorphose que le récit atteint sa plus grande force. Hamza n’est jamais transformé en monstre tombé du ciel. Il reste l’ami, le camarade, le garçon drôle, celui avec qui Binwa a grandi. Sa brutalité future en devient plus insoutenable. Lorsqu’il lui souffle : « Je ne veux pas avoir ton sang sur les mains. Casse-toi. Pars maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. », l’Histoire cesse d’être un arrière-plan. Elle est entrée dans une chambre d’étudiant et a défait une amitié.

La construction est puissante, parfois un peu trop démonstrative. Plusieurs motifs — la pureté, le regard, l’esprit de groupe, le passage de la parole à l’acte — sont explicités après avoir déjà été admirablement incarnés. La confession finale, surtout, formule avec netteté ce que le lecteur a compris dans sa chair. « La veille du génocide, ceux qui allaient mourir ne le savaient pas. Ceux qui allaient tuer ne le savaient pas non plus. » Cette seule phrase ouvre un gouffre. On aurait parfois aimé que Rugamba lui fasse davantage confiance et laisse quelques silences travailler seuls.

Cette réserve ne retire presque rien à l’impression laissée : celle d’avoir habité un lieu avant de le perdre. Le livre refuse de transformer les disparus en silhouettes condamnées d’avance. Ils ont été drôles, arrogants, amoureux, ridicules, brillants, cruels, généreux ; ils ont dansé, bu, étudié, désiré. Ils ont vécu. C’est peut-être le geste le plus précieux de Rugamba : soustraire les morts à leur seule mort.

Au bout de la nuit, Binwa ne retrouve ni innocence ni consolation facile. Il cherche une manière de regarder encore les hommes, jusque dans ce qu’ils ont de contradictoire. Le dernier mot n’efface rien. Il offre seulement une direction : « on utilise le même mot pour dire humanité et offrande : Ubuntu ! » Et soudain, après tant de vacarme, le jour peut revenir.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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