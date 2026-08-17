Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Il fallait donc repasser par la porte du magasin. Depuis ce mois d’août, Best Buy propose aux États-Unis une sélection de liseuses et d’accessoires Rakuten Kobo, rapporte Publishers Weekly dans un entretien avec Michael Tamblyn publié le 14 août. Le catalogue du distributeur référence notamment les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, aux côtés des Kindle d’Amazon.

Pour Kobo, l’opération signe un retour dans la distribution physique américaine après la fin de son accord avec Walmart en 2024. Noué en 2018, celui-ci n’avait, selon Publishers Weekly, jamais réellement trouvé son rythme. Les appareils restaient depuis disponibles sur le site américain de la marque et auprès de revendeurs tiers, mais sans l’exposition offerte par une grande enseigne nationale d’électronique.

Et c’est justement au moment où Kobo assure progresser fortement aux États-Unis que Best Buy lui rouvre ses rayons. Michael Tamblyn indique que les ventes américaines ont doublé en 2025, puis encore en 2026. La formule demande toutefois une petite ceinture de sécurité : l’entreprise ne communique ni nombre d’appareils, ni chiffre d’affaires, ni base de comparaison détaillée. Et l’année 2026 n’étant pas achevée, l’entretien ne précise pas davantage si ce second doublement correspond à une comparaison sur la période écoulée. Il s’agit donc bien d’une donnée fournie par Kobo, pas d’une mesure indépendante du marché.

La couleur avant le Kindle

Pour expliquer cette accélération, Tamblyn invoque d’abord le matériel. Kobo avait dévoilé en avril 2024 ses Libra Colour et Clara Colour, équipées d’écrans E Ink Kaleido 3. Amazon n’a présenté son premier Kindle Colorsoft que le 16 octobre suivant, pour une commercialisation à partir du 30 octobre. Six mois d’avance ne font pas tomber un empire, mais offrent au challenger un argument assez facile à montrer sur TikTok.

Les réseaux sociaux figurent d’ailleurs en bonne place dans l’explication du dirigeant. Les liseuses y ont gagné en visibilité, notamment auprès d’un public plus jeune, entre appareils miniatures, accessoires et installations de lecture abondamment mises en scène. Kobo dit avoir observé des utilisateurs bricoler des manettes de jeu pour tourner les pages à distance avant de concevoir sa propre télécommande. Best Buy la commercialise désormais avec les appareils de la marque.

Tamblyn ajoute deux autres facteurs : la hausse du prix des livres imprimés aux États-Unis et l’arrivée à l’âge adulte de lecteurs habitués aux écrans durant les années de scolarité marquées par la pandémie. Il avance enfin une dimension plus politique, estimant que certains consommateurs cherchent à s’éloigner des grands écosystèmes technologiques. L’argument sert évidemment le positionnement de Kobo et doit être lu comme tel : aucune donnée publiée dans l’entretien ne permet de mesurer l’ampleur de ce phénomène.

La marque cultive en tout cas cette différence jusque dans les bibliothèques. De nombreux modèles récents disposent d’une intégration native d’OverDrive : une carte de bibliothèque permet d’emprunter certains ebooks et de les lire directement sur l’appareil. Avec une réserve toutefois : tous les livres numériques proposés dans Libby ne sont pas compatibles avec Kobo, et les livres audio ou magazines empruntés ne sont pas transférés de cette manière.

Les libraires indépendants toujours dans la boucle

Aux États-Unis, Kobo conserve parallèlement un pied dans la librairie indépendante. Son association avec l’American Booksellers Association remonte à 2012. Le dispositif a évolué début 2025 vers un programme d’affiliation géré par Rakuten Advertising : les adhérents peuvent toucher une commission sur les ebooks, livres audio, abonnements Kobo Plus, liseuses et accessoires vendus grâce à leurs liens. L’ABA confirme le fonctionnement du programme, même si Publishers Weekly souligne que peu de librairies le mettent aujourd’hui activement en avant.

Cette coexistence entre distribution physique, librairies et bibliothèques constitue l’un des traits les plus singuliers de la stratégie Kobo face à Kindle. Pas de quoi effacer Amazon du paysage américain : Tamblyn reconnaît lui-même avoir longtemps abordé les États-Unis avec prudence. Mais la situation internationale du groupe montre que le rapport de force n’est pas identique partout.

Selon son directeur général, les activités de Kobo se répartissent aujourd’hui assez équitablement entre l’Asie, les Amériques et l’Europe. Sur le Vieux Continent, l’entreprise s’appuie sur des partenaires déjà implantés : Fnac en France et en Espagne, Mondadori et Feltrinelli en Italie, Leya au Portugal ou encore Tolino en Allemagne. Dans ce dernier pays, Tamblyn revendique environ 40 % du marché contre 45 % pour Amazon. Des données toutefois avancées par le patron de Kobo.

Même prudence pour Taïwan, où Tamblyn présente son entreprise comme le premier vendeur d’ebooks. Kobo est également actif au Japon par l’intermédiaire de sa maison mère Rakuten, ainsi qu’à Hong Kong, Singapour et en Malaisie. En Amérique latine, son développement se poursuit : ActuaLitté documentait en juillet le déploiement en Argentine des Clara BW, Clara Colour et Libra Colour avec distribution, garantie et assistance technique locales. L’accord avec le distributeur Electro World Group remontait en réalité à décembre 2025, avant l’élargissement de la gamme en 2026.

Aux États-Unis, Best Buy remet désormais Kobo au milieu de cette bataille très concrète : dans son rayon liseuses, les Clara et Libra côtoient les Kindle Paperwhite et Colorsoft. Pour un concurrent absent des grandes enseignes américaines depuis 2024, le changement tient finalement en peu de chose : les lecteurs peuvent de nouveau voir les deux marques au même endroit avant de choisir laquelle emportera leur bibliothèque.

Par Nicolas Gary

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