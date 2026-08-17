Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
Le 17/08/2026 à 16:37 par Nicolas Gary
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17/08/2026 à 16:37
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Il fallait donc repasser par la porte du magasin. Depuis ce mois d’août, Best Buy propose aux États-Unis une sélection de liseuses et d’accessoires Rakuten Kobo, rapporte Publishers Weekly dans un entretien avec Michael Tamblyn publié le 14 août. Le catalogue du distributeur référence notamment les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, aux côtés des Kindle d’Amazon.
Pour Kobo, l’opération signe un retour dans la distribution physique américaine après la fin de son accord avec Walmart en 2024. Noué en 2018, celui-ci n’avait, selon Publishers Weekly, jamais réellement trouvé son rythme. Les appareils restaient depuis disponibles sur le site américain de la marque et auprès de revendeurs tiers, mais sans l’exposition offerte par une grande enseigne nationale d’électronique.
Et c’est justement au moment où Kobo assure progresser fortement aux États-Unis que Best Buy lui rouvre ses rayons. Michael Tamblyn indique que les ventes américaines ont doublé en 2025, puis encore en 2026. La formule demande toutefois une petite ceinture de sécurité : l’entreprise ne communique ni nombre d’appareils, ni chiffre d’affaires, ni base de comparaison détaillée. Et l’année 2026 n’étant pas achevée, l’entretien ne précise pas davantage si ce second doublement correspond à une comparaison sur la période écoulée. Il s’agit donc bien d’une donnée fournie par Kobo, pas d’une mesure indépendante du marché.
Pour expliquer cette accélération, Tamblyn invoque d’abord le matériel. Kobo avait dévoilé en avril 2024 ses Libra Colour et Clara Colour, équipées d’écrans E Ink Kaleido 3. Amazon n’a présenté son premier Kindle Colorsoft que le 16 octobre suivant, pour une commercialisation à partir du 30 octobre. Six mois d’avance ne font pas tomber un empire, mais offrent au challenger un argument assez facile à montrer sur TikTok.
Les réseaux sociaux figurent d’ailleurs en bonne place dans l’explication du dirigeant. Les liseuses y ont gagné en visibilité, notamment auprès d’un public plus jeune, entre appareils miniatures, accessoires et installations de lecture abondamment mises en scène. Kobo dit avoir observé des utilisateurs bricoler des manettes de jeu pour tourner les pages à distance avant de concevoir sa propre télécommande. Best Buy la commercialise désormais avec les appareils de la marque.
Tamblyn ajoute deux autres facteurs : la hausse du prix des livres imprimés aux États-Unis et l’arrivée à l’âge adulte de lecteurs habitués aux écrans durant les années de scolarité marquées par la pandémie. Il avance enfin une dimension plus politique, estimant que certains consommateurs cherchent à s’éloigner des grands écosystèmes technologiques. L’argument sert évidemment le positionnement de Kobo et doit être lu comme tel : aucune donnée publiée dans l’entretien ne permet de mesurer l’ampleur de ce phénomène.
La marque cultive en tout cas cette différence jusque dans les bibliothèques. De nombreux modèles récents disposent d’une intégration native d’OverDrive : une carte de bibliothèque permet d’emprunter certains ebooks et de les lire directement sur l’appareil. Avec une réserve toutefois : tous les livres numériques proposés dans Libby ne sont pas compatibles avec Kobo, et les livres audio ou magazines empruntés ne sont pas transférés de cette manière.
Aux États-Unis, Kobo conserve parallèlement un pied dans la librairie indépendante. Son association avec l’American Booksellers Association remonte à 2012. Le dispositif a évolué début 2025 vers un programme d’affiliation géré par Rakuten Advertising : les adhérents peuvent toucher une commission sur les ebooks, livres audio, abonnements Kobo Plus, liseuses et accessoires vendus grâce à leurs liens. L’ABA confirme le fonctionnement du programme, même si Publishers Weekly souligne que peu de librairies le mettent aujourd’hui activement en avant.
Cette coexistence entre distribution physique, librairies et bibliothèques constitue l’un des traits les plus singuliers de la stratégie Kobo face à Kindle. Pas de quoi effacer Amazon du paysage américain : Tamblyn reconnaît lui-même avoir longtemps abordé les États-Unis avec prudence. Mais la situation internationale du groupe montre que le rapport de force n’est pas identique partout.
Selon son directeur général, les activités de Kobo se répartissent aujourd’hui assez équitablement entre l’Asie, les Amériques et l’Europe. Sur le Vieux Continent, l’entreprise s’appuie sur des partenaires déjà implantés : Fnac en France et en Espagne, Mondadori et Feltrinelli en Italie, Leya au Portugal ou encore Tolino en Allemagne. Dans ce dernier pays, Tamblyn revendique environ 40 % du marché contre 45 % pour Amazon. Des données toutefois avancées par le patron de Kobo.
Même prudence pour Taïwan, où Tamblyn présente son entreprise comme le premier vendeur d’ebooks. Kobo est également actif au Japon par l’intermédiaire de sa maison mère Rakuten, ainsi qu’à Hong Kong, Singapour et en Malaisie. En Amérique latine, son développement se poursuit : ActuaLitté documentait en juillet le déploiement en Argentine des Clara BW, Clara Colour et Libra Colour avec distribution, garantie et assistance technique locales. L’accord avec le distributeur Electro World Group remontait en réalité à décembre 2025, avant l’élargissement de la gamme en 2026.
Aux États-Unis, Best Buy remet désormais Kobo au milieu de cette bataille très concrète : dans son rayon liseuses, les Clara et Libra côtoient les Kindle Paperwhite et Colorsoft. Pour un concurrent absent des grandes enseignes américaines depuis 2024, le changement tient finalement en peu de chose : les lecteurs peuvent de nouveau voir les deux marques au même endroit avant de choisir laquelle emportera leur bibliothèque.
Par Nicolas Gary
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Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
10/08/2026, 11:36
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.
08/08/2026, 12:17
Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.
08/08/2026, 11:32
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
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