Volés à la bibliothèque, huit Matisse retrouvés dans un appartement

Il aura fallu un peu plus de huit mois pour que Le Clown, Le Cirque et leurs compagnons quittent la liste des œuvres disparues. Le 13 août, la police civile de São Paulo a retrouvé huit planches de Henri Matisse dans un appartement de São Bernardo do Campo, dans l’ABC paulista. Un homme a été interpellé sur place, soupçonné de recel et de détention illégale d’une arme à feu. Une arme, des munitions et de l’argent ont également été saisis, rapporte la Folha de S.Paulo.

Selon la Sécurité publique de l’État de São Paulo, l’ensemble récupéré est évalué à plus d’un million de reais. La mairie de São Paulo, qui a officialisé leur retour le soir même, précise que les huit pièces ont été formellement remises à une représentante de la Bibliothèque Mário de Andrade.

Le retour de Jazz

Toutes appartiennent à Jazz. Le Centre Pompidou décrit cet ouvrage de 1947 comme un livre illustré de vingt pochoirs, dont les images reproduisent le travail développé par Matisse à partir de papiers gouachés, découpés et collés. Les feuilles récupérées sont Le Clown, Le Cirque, Monsieur Loyal, Le Cauchemar de l’éléphant blanc, Les Codomas, La Nageuse dans l’aquarium, L’Avaleur de sabres et Le Cowboy.

Leur disparition avait été autrement moins feutrée. Le 7 décembre 2025, dernier jour de l’exposition Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, deux hommes armés avaient pénétré dans l’établissement pendant les heures d’ouverture. Une agente de sécurité ainsi qu’un couple de visiteurs avaient été maîtrisés. Les malfaiteurs avaient décroché les huit Matisse, puis emporté cinq travaux de Cândido Portinari présentés dans une vitrine, avant de repartir par l’entrée principale.

ActuaLitté avait suivi l’affaire le 20 décembre 2025, après l’interpellation d’un second suspect. À ce moment-là, aucune des treize pièces n’avait encore reparu.

Les cinq Portinari, précisément, manquent toujours. Ces illustrations liées à Menino de Engenho avaient été emportées lors de la même attaque. Les enquêteurs soupçonnent qu’elles aient déjà été vendues : une hypothèse policière, et non un fait établi.

Une enveloppe, dans un appartement

La récupération des Matisse résulte des investigations du 1er Cerco, unité spécialisée de la police civile paulista. Selon Folha, les planches étaient conservées dans une enveloppe dans le logement de São Bernardo do Campo. L’avocate de l’homme arrêté affirme que son client ignorait ce qu’il gardait chez lui et qu’il a coopéré avec les policiers.

Les enquêteurs désignent par ailleurs Laéssio Rodrigues de Oliveira comme le commanditaire présumé du braquage. Détenu depuis avril dans le cadre d’une autre affaire, il aurait demandé au suspect interpellé de conserver cette enveloppe. À ce stade, ces éléments relèvent de la version avancée par la police.

Des représentants de la Mário de Andrade se sont rendus au commissariat et ont authentifié les huit pièces. Le responsable de l’enquête assure qu’elles paraissent intactes. La municipalité évite cependant de brûler les étapes : une évaluation technique doit encore déterminer leur état de conservation avant leur réintégration complète au fonds.

Jazz, déjà parti sans prévenir

L’histoire possède surtout un précédent dont la bibliothèque se serait volontiers passée : le même exemplaire de Jazz avait déjà disparu de ses collections. La date exacte de ce premier vol demeure inconnue, mais l’ouvrage authentique avait été retrouvé fin 2006 par les autorités argentines parmi un lot d’une soixantaine de livres rares provenant de plusieurs institutions brésiliennes.

Pendant ce temps, une copie était restée à São Paulo. La Mário de Andrade l’avait même prêtée en 2009 pour une exposition consacrée à Matisse. Une expertise établira ensuite que l’exemplaire saisi en Argentine était bien l’original, tandis que celui demeuré dans les collections municipales était faux. Rapatrié au Brésil en 2011, Jazz resta encore plusieurs années au Musée national des Beaux-Arts de Rio de Janeiro avant de regagner la bibliothèque en août 2015.

Dix ans après ce retour, huit de ses planches quittaient donc une nouvelle fois les lieux — cette fois sous la menace d’armes, devant témoins et en pleine exposition.

D’abord l’expertise, ensuite les réserves

Pour les pièces récupérées, la suite sera nettement moins cinématographique. La ville indique que les procédures techniques doivent désormais déterminer leur état avant réintégration. Elles ne seront pas immédiatement présentées au public et doivent, selon Folha, rejoindre les collections d’œuvres rares de l’établissement.

Le braquage de décembre a également poussé la municipalité à revoir les dispositifs de protection de la Mário de Andrade. Elle dit avoir renforcé ses protocoles, développé les formations avec l’entreprise chargée de la surveillance et porté à 30 le nombre d’agents actuellement affectés à la sécurité de l’établissement.

Huit Matisse sont revenus. Le compte, lui, reste bloqué à huit sur treize : les cinq Portinari demeurent recherchés.

Crédits illustration : La desserte rouge, 1908

Par Clément Solym

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