De la langue française à la langue courante, des termes nouveaux à embrasser

Très régulièrement, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) produit des listes de vocabulaire relatives à différents sujets, relayées dans ses colonnes. Elles portent sur des domaines aussi différents que le basket, la romance toxique, le jargon informatique ou encore les PFAS, que l'on peut désigner dans la langue de Molière comme les GASP.

L'objectif est simple : développer l'utilisation de la langue française en la dotant de nouveaux termes et expressions, capables de rivaliser avec les langues étrangères et tout particulièrement l'anglais. Ce dernier avance en effet des mots qui s'imposent très rapidement dans le langage courant, parfois avec l'aimable concours des pouvoirs publics et des médias...

Cette commission réunit 19 membres, mais s'appuie sur quatre piliers : les hauts fonctionnaires à la langue française — 11 répartis dans 18 ministères en 2025 —, un réseau de groupes d’experts permanents et ad hoc, la DGLFLF, chargée de la coordination, ainsi qu’un réseau de partenaires, notamment des pays francophones, la Commission européenne ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Les groupes d'experts assurent ainsi une veille néologique indispensable, dans toute une variété de domaines, afin de repérer les termes pour lesquels il serait opportun de proposer un équivalent en français. D'autres suggestions peuvent être le fait d'internautes qui ont utilisé la boite à idées du site FranceTerme : 316 ont été reçues en 2025, avec 179 transmissions aux collèges concernés, soit une pertinence notable de ces apports extérieurs. Les collèges s'assurent aussi de la pertinence continue des termes déjà publiés et de leurs définitions.

Ces collèges transmettent ensuite les listes à la Commission elle-même, qui examine les propositions, évalue leur pertinence et juge de la qualité et de la clarté des définitions. Elle sollicite ensuite l'Académie française, qui fait part de ses éventuelles questions aux experts. Surviennent ensuite les validations de la Commission, de l'Académie et enfin du ministère concerné.

Une délicate implantation

En 2024, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France s'était interrogée sur le niveau d'implantation des termes avancés par la CELF dans la langue courante. Elle avait en conséquence commandé une étude au laboratoire « Cognition, Langues, Langage, Ergonomie » (CLLE), unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université Toulouse 2 : il s'agissait d'observer une dizaine de termes recommandés en 2014.

Le périmètre de l'étude portait sur l'usage de ces termes hors des seules sphères de l'administration et des milieux professionnels, à partir de données textuelles extraites d'Europresse, de la plateforme HAL, de banques terminologiques (Grand dictionnaire terminologique et Termium) et de dictionnaires (Le Petit Robert, Ustio et Wiktionnaire).

Le bilan est un peu rude pour la CELF : « Les termes qui peuvent être “d’usage tout public” peinent à passer dans la langue courante, en dépit d’une bonne implantation dans l’administration et dans le secteur professionnel », établit l'étude. Cette dernière relève néanmoins des succès, comme « revenant, - e » qui a supplanté le mot anglais returnee, preuve que cela reste possible.

Comment expliquer cet échec relatif ? L'étude évoque certaines carences dans les listes de termes publiées, à l'instar de celle comprenant l'équilibre sur sangle, pour slacklining. Ici, en l'absence d'équivalent dédié pour slackline, la fameuse sangle, son dérivé slacklining est resté très usité. Par ailleurs, traiter dans la même liste highline [marcher en équilibre sur une sangle, à plus de 7 mètres de hauteur] et jumpline [réaliser des figures acrobatiques sur une slackline, NdR] aurait eu un effet d'entrainement sur l'ensemble des termes.

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D'une manière générale, il serait nécessaire de recommander des équivalents « plus vite, plus tôt », mais aussi de « ne pas tarder à remettre en question une recommandation infructueuse ». Une meilleure diffusion auprès des milieux professionnels doit aussi être mise en œuvre, selon l'étude, qui assure par ailleurs que le nombre de recommandations, pour un terme, doit rester limité.

Enfin, l'étude suggère à la Commission d'avoir recours aux néologismes formels, afin de proposer des équivalents en français à la fois pertinents et satisfaisants à l'usage. L'expression big data trouve ainsi un meilleur remplaçant dans le terme « mégadonnées » que dans l'ensemble « données massives ».

L'apparition des termes avancés par la CELF dans les dictionnaires constitue une étape intéressante, car elle les inscrit dans une diffusion bien plus large : mais celle-ci survient justement quand ils sont considérés comme devenus d'usage courant...

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Julie Kertesz, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

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