De la langue française à la langue courante, des termes nouveaux à embrasser

Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.
Le 18/08/2026 à 10:29 par Antoine Oury
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18/08/2026 à 10:29
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Très régulièrement, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) produit des listes de vocabulaire relatives à différents sujets, relayées dans ses colonnes. Elles portent sur des domaines aussi différents que le basket, la romance toxique, le jargon informatique ou encore les PFAS, que l'on peut désigner dans la langue de Molière comme les GASP.
L'objectif est simple : développer l'utilisation de la langue française en la dotant de nouveaux termes et expressions, capables de rivaliser avec les langues étrangères et tout particulièrement l'anglais. Ce dernier avance en effet des mots qui s'imposent très rapidement dans le langage courant, parfois avec l'aimable concours des pouvoirs publics et des médias...
Cette commission réunit 19 membres, mais s'appuie sur quatre piliers : les hauts fonctionnaires à la langue française — 11 répartis dans 18 ministères en 2025 —, un réseau de groupes d’experts permanents et ad hoc, la DGLFLF, chargée de la coordination, ainsi qu’un réseau de partenaires, notamment des pays francophones, la Commission européenne ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Les groupes d'experts assurent ainsi une veille néologique indispensable, dans toute une variété de domaines, afin de repérer les termes pour lesquels il serait opportun de proposer un équivalent en français. D'autres suggestions peuvent être le fait d'internautes qui ont utilisé la boite à idées du site FranceTerme : 316 ont été reçues en 2025, avec 179 transmissions aux collèges concernés, soit une pertinence notable de ces apports extérieurs. Les collèges s'assurent aussi de la pertinence continue des termes déjà publiés et de leurs définitions.
Ces collèges transmettent ensuite les listes à la Commission elle-même, qui examine les propositions, évalue leur pertinence et juge de la qualité et de la clarté des définitions. Elle sollicite ensuite l'Académie française, qui fait part de ses éventuelles questions aux experts. Surviennent ensuite les validations de la Commission, de l'Académie et enfin du ministère concerné.
En 2024, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France s'était interrogée sur le niveau d'implantation des termes avancés par la CELF dans la langue courante. Elle avait en conséquence commandé une étude au laboratoire « Cognition, Langues, Langage, Ergonomie » (CLLE), unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université Toulouse 2 : il s'agissait d'observer une dizaine de termes recommandés en 2014.
Le périmètre de l'étude portait sur l'usage de ces termes hors des seules sphères de l'administration et des milieux professionnels, à partir de données textuelles extraites d'Europresse, de la plateforme HAL, de banques terminologiques (Grand dictionnaire terminologique et Termium) et de dictionnaires (Le Petit Robert, Ustio et Wiktionnaire).
Le bilan est un peu rude pour la CELF : « Les termes qui peuvent être “d’usage tout public” peinent à passer dans la langue courante, en dépit d’une bonne implantation dans l’administration et dans le secteur professionnel », établit l'étude. Cette dernière relève néanmoins des succès, comme « revenant, - e » qui a supplanté le mot anglais returnee, preuve que cela reste possible.
Comment expliquer cet échec relatif ? L'étude évoque certaines carences dans les listes de termes publiées, à l'instar de celle comprenant l'équilibre sur sangle, pour slacklining. Ici, en l'absence d'équivalent dédié pour slackline, la fameuse sangle, son dérivé slacklining est resté très usité. Par ailleurs, traiter dans la même liste highline [marcher en équilibre sur une sangle, à plus de 7 mètres de hauteur] et jumpline [réaliser des figures acrobatiques sur une slackline, NdR] aurait eu un effet d'entrainement sur l'ensemble des termes.
À LIRE -Anglais, IA, inégalités : les défis majeurs qui menacent le français
D'une manière générale, il serait nécessaire de recommander des équivalents « plus vite, plus tôt », mais aussi de « ne pas tarder à remettre en question une recommandation infructueuse ». Une meilleure diffusion auprès des milieux professionnels doit aussi être mise en œuvre, selon l'étude, qui assure par ailleurs que le nombre de recommandations, pour un terme, doit rester limité.
Enfin, l'étude suggère à la Commission d'avoir recours aux néologismes formels, afin de proposer des équivalents en français à la fois pertinents et satisfaisants à l'usage. L'expression big data trouve ainsi un meilleur remplaçant dans le terme « mégadonnées » que dans l'ensemble « données massives ».
L'apparition des termes avancés par la CELF dans les dictionnaires constitue une étape intéressante, car elle les inscrit dans une diffusion bien plus large : mais celle-ci survient justement quand ils sont considérés comme devenus d'usage courant...
Le rapport complet est accessible ci-dessous.
Photographie : illustration, Julie Kertesz, CC BY-NC-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
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