Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Distribution

Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis

Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.

Le 17/08/2026 à 13:15 par Hocine Bouhadjera

1 Réactions | 12 Partages

Publié le :

17/08/2026 à 13:15

Hocine Bouhadjera

1

Commentaires

12

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Deux premiers livres, signés Bernard-Henri Lévy et Delphine Horvilleur, paraîtront en octobre, avant un véritable démarrage en janvier 2027. Mais cette officialisation ouvre déjà un autre front : Force ouvrière dit avoir appris le projet par Livres Hebdo et demande à la direction d’Editis de s’expliquer sur son organisation, ses moyens et ses éventuelles conséquences pour les salariés.

« Une nouvelle maison d’édition indépendante »

Dans le communiqué officialisant son retour, Olivier Nora donne lui-même sa tonalité au projet : « Je suis heureux de créer, avec enthousiasme et humilité, une nouvelle maison d’édition indépendante. » Quatre mois après l’annonce de son départ forcé de Grasset, l’éditeur revendique ainsi d’emblée l’indépendance comme le principe fondateur de sa nouvelle aventure.

Le 3 août dernier, ActuaLitté avançait encore avec les précautions qu’imposait un projet non officialisé : Olivier Nora discutait avec Editis pour créer non pas une collection ou reprendre une maison existante, mais disposer de sa propre structure. Surtout, une société baptisée Bartleby avait été constituée le 11 juillet, donnant au projet sa première existence juridique. À l’époque, interrogé par nos soins, l’éditeur s’en tenait à une ligne simple : tant que rien n’était conclu, il ne souhaitait commenter ni ses projets ni les négociations éventuelles. 

Cette fois, le conditionnel peut en grande partie disparaître. Livres Hebdo a révélé ce 17 août la création d’Olivier Nora Éditions, présentée comme une structure indépendante adossée à Editis. À partir de janvier 2027, elle doit publier entre 30 et 50 titres par an, en fiction comme en non-fiction, d’auteurs français ou traduits. Le texte a ensuite été transmis à l’AFP.

La maison utilisera également l’acronyme ONE - Olivier Nora Éditions. Installée à Paris à compter de janvier 2027, elle se présente comme un éditeur « généraliste » appelé, selon son fondateur, à atteindre ce rythme de 30 à 50 nouveautés annuelles une fois sa « vitesse de croisière » trouvée.

Contacté par ActuaLitté afin d’aller au-delà de l’annonce et d’évoquer plus en détail le projet, sa ligne éditoriale et les ambitions qu’il souhaite porter avec Olivier Nora Éditions, Olivier Nora préfère pour l’heure différer l’échange, une fois les premières échéances de lancement passées.

Editis minoritaire au capital

Le montage désormais annoncé permet surtout de mieux comprendre ce que recouvrait jusqu’ici la formule, assez vague, d’une « maison chez Editis ».

Selon le communiqué, Editis prendra une participation minoritaire au capital d’une société contrôlée par Olivier Nora. La nouvelle maison bénéficiera parallèlement d’un accord de diffusion et de distribution avec Interforum, filiale d’Editis, ainsi que de prestations commerciales, marketing, techniques et administratives fournies par le groupe. 

C’est un montage qui offre à l’éditeur ce qu’il recherchait manifestement depuis son départ de Grasset : la maîtrise de sa ligne et de sa société, sans avoir à reconstruire seul tout l’appareil de diffusion, de distribution, de commercialisation et d’administration indispensable à une maison appelée à publier plusieurs dizaines de titres par an. 

Mémoires provisoires, de Bernard-Henri Lévy, paraîtra le 1er octobre. Le livre avait initialement été annoncé chez Plon, maison d’Editis, après la rupture de l’auteur avec Grasset. Sa publication sera finalement présentée comme une « coédition amicale » entre Plon et Olivier Nora Éditions, de même que Sermons sous les décombres, de Delphine Horvilleur. 

Bernard-Henri Lévy a immédiatement donné à ce montage une lecture beaucoup plus personnelle. Sur Instagram, l’écrivain écrit : « J’avais toujours dit : “J’irai où Olivier Nora ira”. Voilà. Olivier Nora Éditions. 1er Octobre 2026. » La nouvelle formule permet donc de préserver le travail engagé par Jean-Luc Barré et ses équipes tout en associant directement Olivier Nora au livre de l’un de ses auteurs historiques. 

BHL faisait partie des premiers auteurs de Grasset à annoncer qu’ils ne confieraient pas leur prochain livre à la maison après l’éviction d’Olivier Nora. Le 16 avril, une première lettre réunissait 115 auteurs, parmi lesquels, à ses côtés, Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Vanessa Springora ou Laurent Binet, dénonçant ce qu’ils considéraient comme une atteinte à l’indépendance éditoriale. Le même mécanisme vaut pour Delphine Horvilleur. Sermons sous les décombres paraîtra en librairie le 8 octobre 2026. L’autrice figurait elle aussi parmi les premiers signataires du mouvement de soutien à Olivier Nora. 

Chez Editis, FO apprend le projet par la presse

Cette mécanique éditoriale bien huilée ne produit toutefois pas le même enthousiasme du côté des représentants du personnel. Dans un courrier adressé à Dalila Zein, directrice générale d’Editis, et consulté par ActuaLitté, Force ouvrière s’étonne que l’annonce ait été portée à la connaissance de la presse avant les salariés et leurs représentants.

« Nous considérons que cette situation n’est pas normale », écrit Isabelle Ménil pour FO, après avoir relevé que Livres Hebdo avait eu « la primeur » des informations concernant l’arrivée d’Olivier Nora au sein d’Editis. Le syndicat adresse à la direction une batterie de 32 questions, qui montrent surtout combien de paramètres du projet demeurent inconnus en interne.

FO demande d’abord à Editis de confirmer officiellement l’arrivée d’Olivier Nora, sa date et son statut, ainsi que la nature exacte de ses liens avec le groupe. Le syndicat veut savoir si la nouvelle maison existe déjà juridiquement, quelle en sera la gouvernance et quel sera précisément son périmètre éditorial. Vient ensuite la question des moyens : montant investi par Editis, budget de lancement, recours aux fonctions support du groupe, recrutements prévus, nombre et nature des postes, voire éventuels transferts de salariés ou de moyens actuellement affectés à d’autres maisons.

Un troisième ensemble de questions porte directement sur les conséquences sociales : impact sur l’organisation du travail, évolution des effectifs, modification des missions de certaines équipes et calendrier d’une éventuelle information-consultation des représentants du personnel.

Interforum au centre des interrogations

FO consacre également une part importante de son courrier à Interforum. Le syndicat veut donc connaître le périmètre du contrat, savoir si celui-ci est déjà signé, mesurer la montée en charge que pourrait représenter une maison publiant à terme 30 à 50 titres chaque année et, surtout, savoir si des moyens humains ou financiers supplémentaires seront accordés aux équipes. Dalila Zein, nommée directrice générale d’Editis en avril dernier et chargée du pilotage opérationnel du groupe aux côtés de Denis Olivennes, présidait déjà Interforum depuis son arrivée chez Editis en 2023.

Ces interrogations interviennent aussi alors qu’Interforum se trouve depuis plusieurs mois au cœur des préoccupations exprimées par FO. En décembre dernier, le syndicat envisageait ainsi le déclenchement d’un droit d’alerte économique et disait notamment s’interroger sur la stratégie du groupe et ses conséquences pour la filiale de diffusion-distribution. 

Puis, fin mai, dans une lettre ouverte à Daniel Křetínský, des représentants FO d’Editis et d’Interforum dénonçaient ce qu’ils décrivaient comme une dégradation du dialogue social et des conditions de travail, ainsi que des inquiétudes sur la trajectoire économique du groupe. Ils relevaient notamment qu’aucune organisation syndicale n’avait signé l’accord relatif au dialogue social alors négocié avec la direction. 

Un vieux conflit autour du dialogue social

La polémique autour d’Olivier Nora Éditions ne surgit donc pas sur un terrain vierge. Pour FO, elle vient plutôt réactiver une question récurrente : à quel moment et de quelle manière les salariés et leurs représentants sont-ils associés aux transformations décidées par le groupe ?

Le Code du travail impose, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une information-consultation du CSE lorsque les décisions envisagées affectent notamment l’organisation, les effectifs ou les conditions de travail. Reste donc à déterminer l’impact concret d’Olivier Nora Éditions sur Editis et Interforum.

Si la nouvelle maison fonctionne comme une structure autonome achetant des prestations au groupe, la situation ne sera pas la même que si elle mobilise directement salariés, budgets ou services internes. C’est précisément ce que FO cherche à établir à travers ses questions à la direction.

À LIRE -  Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales

La direction d’Editis conteste cette lecture des relations sociales. Dans un droit de réponse publié par le JDD à l’automne 2025, elle qualifiait de « déformée » et « erronée » la présentation faite de la situation, assurant notamment avoir respecté les procédures d’information-consultation lors du réaménagement de son siège. Les deux récits restent donc radicalement opposés. FO, de son côté, décrit depuis 2024 un dialogue social insuffisant et multiplie les alertes sur les rémunérations, les conditions de travail et l’avenir d’Interforum.

Après BHL et Horvilleur, qui suivra ?

Au-delà de la querelle interne à Editis, la création d’Olivier Nora Éditions referme provisoirement une séquence commencée le 14 avril 2026, lorsque Hachette Livre annonçait le départ d’Olivier Nora après 26 années passées à la tête de Grasset. 

L’éviction intervenait dans le contexte de l’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset et d'un désaccord sur le calendrier de publication de son nouveau livre. Vincent Bolloré avait ensuite lui-même invoqué un différend sur cette date de parution ainsi que des considérations de performances économiques. De nombreux auteurs avaient pour leur part interprété le départ d’Olivier Nora comme une atteinte à l’autonomie éditoriale de la maison. 

La réaction avait pris une ampleur exceptionnelle. Les 115 premiers signataires étaient devenus environ 230 deux jours plus tard, avant que Le Monde ne dénombre en mai plus de 260 auteurs annonçant qu’ils ne publieraient pas leur prochain livre chez Grasset.

La crise avait même débordé le seul secteur éditorial pour atteindre le Parlement. Les discussions sur la réforme du contrat d’édition ont intégré la question d’une possible « clause de conscience » ou d’un mécanisme permettant aux auteurs de se dégager plus facilement d’un contrat lorsque change le contrôle ou la ligne éditoriale d’une maison. Intégrée dans une proposition de loi relative au contrat d'édition, la mesure a finalement été écartée par le Sénat, en juin dernier.

À LIRE - Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?

Reste enfin la question qui agitera probablement le plus le monde de l’édition dans les prochains mois : combien des auteurs qui avaient manifesté leur solidarité avec Olivier Nora le rejoindront effectivement ? Parmi les auteurs qui avaient annoncé ne pas vouloir confier leur prochain ouvrage à Grasset figuraient Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Laurent Binet, Vanessa Springora, Pascal Bruckner, Caroline Fourest, Dany Laferrière et beaucoup d’autres.

Une déclaration de départ ne vaut toutefois pas contrat avec une autre maison et la situation juridique de chaque auteur dépend des engagements déjà conclus avec son éditeur. 

Crédits photo : Image de la nouvelle maison, Olivier Nora Éditions, partagée par Jean-Paul Enthoven, accompagnée d'un petit message : « Un grand jour, une fierté, une espérance… Vive la littérature! E la nave va… »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

1 Commentaire

 

1984

17/08/2026 à 14:59

Déception, tristesse ou attendu !?!
Avoir pour premiers auteurs annoncés , deux soutiens inconditionnels d'Israël et de sa politique colonialiste , profondément génocidaire et raciste : quel beau message et image du monde de l'édition.
Assurément Ofer Bronchtein a clairement qualifié ce régime sioniste qui anesthésie nos libertés et notre capacité d'humain....

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Ceci n’est pas un monstre : quand la psychanalyse devient tribunal

Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.

17/08/2026, 14:47

ActuaLitté

En 2025, l'Union européenne comptait 1,8 million d'artistes et d'auteurs

Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.

17/08/2026, 12:45

ActuaLitté

Piktos ouvre Lune noire : entrer dans le roman quand le marché ralentit

Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.

13/08/2026, 16:14

ActuaLitté

Tigrane Hadengue quitte Mama Éditions, plus de 25 ans après l’avoir fondée

Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.

12/08/2026, 17:33

ActuaLitté

L'Italien Feltrinelli grandit en espagnol : publier plus, oui, mais combien ?

Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.

06/08/2026, 11:08

ActuaLitté

“Il faut laisser la place aux jeunes” : l'après Thierry Magnier

Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.

06/08/2026, 10:30

ActuaLitté

Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.

05/08/2026, 16:23

ActuaLitté

Bartleby : Olivier Nora prépare son retour dans l’édition

Évincé de Grasset au printemps, Olivier Nora pourrait rebondir chez Editis en y créant une maison à son image. Tandis que les discussions se poursuivraient avec le groupe dirigé par Denis Olivennes, l’éditeur a déjà constitué une société baptisée Bartleby. Une structure qui donne une première existence juridique à son nouveau projet, sans toutefois permettre d’en connaître encore le montage définitif.

03/08/2026, 16:16

ActuaLitté

Jean-Sébastien Blanck, l’auteur-éditeur qui refusait d’appauvrir la littérature jeunesse

Auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, Jean-Sébastien Blanck est décédé, apprend ActuaLItté. Né en 1970, il avait consacré près de vingt ans à défendre une littérature illustrée qui ne réduisait ni les ambitions du texte ni les jeunes lecteurs auxquels elle s’adressait.

01/08/2026, 13:49

ActuaLitté

Astérix - Une Histoire Totale

Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.

01/08/2026, 10:00

ActuaLitté

À 16 ans, elle publie son deuxième livre sans passer par un éditeur

À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.

30/07/2026, 12:52

ActuaLitté

“Le plus dur, c’était de lâcher le pouvoir” : deux éditeurs nantais confient leur avenir à 650 sociétaires

Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.

29/07/2026, 16:25

ActuaLitté

Reddit a-t-il faussé l’élection du « mot des jeunes » ?

Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.

29/07/2026, 14:00

ActuaLitté

Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.

26/07/2026, 14:42

ActuaLitté

Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

ActuaLitté

Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

ActuaLitté

De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

ActuaLitté

Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

ActuaLitté

Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

ActuaLitté

Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

ActuaLitté

SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

ActuaLitté

Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

ActuaLitté

Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.

17/07/2026, 09:30

ActuaLitté

Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.

16/07/2026, 16:43

ActuaLitté

Après un témoignage sur la prématurité, Sarah Paule publie son premier album jeunesse qui aide les enfants à mettre des mots sur leurs émotions

Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.

16/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Elle croyait intégrer une académie de magie : en réalité, elle entrait dans une guerre vieille de plusieurs siècles

Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.

15/07/2026, 11:00

ActuaLitté

Panem et circenses : une dystopie politique au cœur de la Belgique

Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.

13/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Tables d’Automne — Recettes illustrées de petits plats réconfortants

Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.

12/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Avant Instagram, les pâtissiers bâtissaient déjà des monuments en sucre

Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.

11/07/2026, 16:59

ActuaLitté

La Petite Main Gauche, une histoire sur la paralysie cérébrale

Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.

11/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Depuis sa chambre Hugo.Draw sort son premier manga

Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).

10/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Un petit prince haïtien face au dragon : AYO Éditions lance Kaël et le Dragon sur Ulule

On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.

09/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Flammarion crée “Au grand jour”, une collection d’enquêtes en poche

Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.

08/07/2026, 15:10

ActuaLitté

NOCTURNES : une plongée onirique dans le monde des animaux nocturnes

Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.

08/07/2026, 09:00

ActuaLitté

L'éditeur indépendant Terre vivante fera germer une collection BD en 2027

La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.

07/07/2026, 11:29

ActuaLitté

Vietnam de rizières en croisières — carnet de voyage du nord au sud

Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».

07/07/2026, 08:00

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.

16/08/2026, 17:19

ActuaLitté

Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.

16/08/2026, 13:10

ActuaLitté

Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte. 

16/08/2026, 12:25

ActuaLitté

Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.

15/08/2026, 16:50

ActuaLitté

Fanzine sexuel, lycéenne seule en atelier, alertes répétées : l’affaire Maadiar

Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.

14/08/2026, 18:22

ActuaLitté

Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.

14/08/2026, 12:21

ActuaLitté

À Loudun, la librairie-papeterie Quintard entre en redressement

À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.

14/08/2026, 10:39

ActuaLitté

Bientôt une nouvelle direction pour la Drac Hauts-de-France

Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.

14/08/2026, 10:36

ActuaLitté

Une librairie à la ferme, d’autres en danger : l'été mouvementé des libraires français

L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.

13/08/2026, 18:22

ActuaLitté

Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.

13/08/2026, 10:59

ActuaLitté

Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.

12/08/2026, 16:45

ActuaLitté

Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.

12/08/2026, 15:35

ActuaLitté

La traduction inédite d'un texte médiéval par J.R.R. Tolkien finalement publiée

Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.

12/08/2026, 13:44

ActuaLitté

Éclipse solaire : une bibliothèque espagnole offre des lunettes aux usagers

À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.

12/08/2026, 13:00

ActuaLitté

Klaus G. Saur, l’éditeur des grandes bibliographies, est mort

L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.

12/08/2026, 12:24

ActuaLitté

En Allemagne, le “déclin de la lecture” inquiète le secteur du livre

Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.

11/08/2026, 11:39

ActuaLitté

Dans l'Iowa, la lutte contre la censure de livres se poursuit au tribunal

Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive. 

11/08/2026, 10:31

ActuaLitté

États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.

11/08/2026, 10:20

ActuaLitté

Jean-Louis Carette, pionnier des librairies BD à Bruxelles, est décédé

Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.

10/08/2026, 17:55

ActuaLitté

Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort

Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.

10/08/2026, 17:29

ActuaLitté

Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

ActuaLitté

La librairie Kléber demande aux Strasbourgeois de raconter son histoire

Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.

10/08/2026, 16:55

ActuaLitté

Librairie Les Parleuses : “Tout change pour que rien ne change”

Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.

10/08/2026, 16:25

ActuaLitté

Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.

10/08/2026, 14:52

ActuaLitté

Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.

10/08/2026, 11:36

ActuaLitté

À Chavannes-près-Renens, une chapelle accueille la librairie La Maison des Feuilles

La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...

10/08/2026, 10:31

ActuaLitté

Barnes & Noble : fin de la centrale d'achat, 700 librairies reprennent la main sur les livres

Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.

09/08/2026, 08:38

ActuaLitté

Érythrée : les 12 écrivains disparus sont-ils encore en vie ?

Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.

08/08/2026, 12:17

ActuaLitté

Serbie : PEN alerte sur une répression qui gagne les écrivains et la culture

Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.

08/08/2026, 11:32

ActuaLitté

Gibert cherche un repreneur : le maire d’Évreux monte au créneau

Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.

07/08/2026, 18:03

ActuaLitté

Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?

07/08/2026, 17:31

ActuaLitté

Trêve des nouveautés : la décroissance “semble ne plus être un sujet tabou”

En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».

07/08/2026, 11:43

ActuaLitté

Royaume-Uni : des mini-bibliothèques en gare pour encourager les enfants à lire

Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.

07/08/2026, 11:38

ActuaLitté

Diversité linguistique : les livres “garantissent que les langues restent vivantes”

Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.

07/08/2026, 10:31

ActuaLitté

USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.

07/08/2026, 08:30

ActuaLitté

La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

06/08/2026, 18:18

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin” Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.