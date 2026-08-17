L’écrivain de Tanger : Dounia Tengour entre Histoire, exil et secrets

Il y a, dans ce premier roman, quelque chose des Mandarins de Simone de Beauvoir. Des personnages réels et fictifs qui se croisent ; une belle fiction maîtrisée qui rencontre la grande Histoire et l’atmosphère d’une époque. L’aspect autobiographique en moins.

Ainsi naviguons-nous entre un Paris des années 80, une Espagne que l’on quitte en 1946 pour fuir le franquisme, le Maroc et sa belle Tanger, lorsque la ville blanche et cosmopolite accueillait artistes, écrivains et jazzmen venus du monde entier, et le Saint-Germain-des-Prés des années 50.

Les différentes casquettes de Dounia Tengour lui permettent, dans un style très fluide, de poser les questions de l’exil, de la colonisation, de la culture, de la rédemption et de l’amour avec une facilité déconcertante pour un premier roman.

Ainsi, que peuvent bien avoir en commun un journaliste très parisien, une famille qui s’exile à Tanger, un auteur à succès, sorte de Rastignac moderne avec une part d’ombre à peine dissimulée, un « oncle » homosexuel vivant au Maroc dans les années 50, un inconnu argentin, l’OAS (Organisation de l’armée secrète, organisation d’extrême droite terroriste créée en 1961 pour défendre la présence française en Algérie) et… Carmen Arenal ?

Évidemment, rien ne peut être ici révélé, ça vous gâcherait le plaisir. Disons simplement qu’un mystérieux manuscrit, reçu par un journaliste parisien en octobre 1981, va faire ressurgir une histoire où l’amour, l’exil et les non-dits s’entrecroisent. Et que derrière l’image publique d’un écrivain humaniste pourrait bien se cacher une vérité autrement plus inquiétante.

Mais comme il est bon de voir que certains auteurs — en l’occurrence, certaine dans le cas présent — maîtrisent encore l’art du roman sans avoir besoin d’écrire sur leur petite vie, comme le déplorait récemment Salman Rushdie.

Avec L’écrivain de Tanger, Dounia Tengour nous rappelle surtout qu’un roman peut être nourri d’Histoire, de politique, de littérature et de culture tout en maîtrisant l’art de l’intrigue.

Longue vie à L’écrivain de Tanger !

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com