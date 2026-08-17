En 2025, l'Union européenne comptait 1,8 million d'artistes et d'auteurs

Avec 8,9 millions d'emplois occupés en 2025, le secteur culturel réunit 4,3 % des travailleurs de l'Union européenne, établit Eurostat dans un rapport publié récemment. Parmi les pays où le secteur pèse particulièrement sur le marché de l'emploi, les Pays-Bas (5,7 %), l'Estonie (5,3 %), la Suisse (5 %), ainsi que la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Slovénie et la France (4,8 %).

D'une manière générale, les pays de l'ouest et du nord de l'Union européenne présentent des taux d'emplois culturels plus élevés, même si des reculs significatifs s'observent dans certains de ces territoires. Le Luxembourg (- 11,6 %), le Danemark (- 4,2 %) et l'Estonie (- 3,1 %) ont essuyé les baisses les plus significatives en 2024-2025.

La France compte un nombre d'emplois culturels significatifs, estimés à 1,397 millions en 2025 par Eurostat, soit une hausse de près de 20.000 postes en l'espace d'un an (1,377 millions en 2024). Le seul pays de l'Union à dépasser ce total est l'Allemagne, avec 1,856 millions d'emplois dans la culture en 2025, en hausse de 14.000 postes en un an.

Une baisse continue pour l'édition

Par secteur, l'édition connait un déclin continu de son nombre d'emplois depuis 2014, relève Eurostat. Si quelques sursauts surviennent, notamment en 2018 et en 2022, elle est désormais en passe d'être supplantée par la production musicale et audiovisuelle. Le domaine de l'impression, pour sa part, connait un léger regain, tout comme celui des bibliothèques, centres d'archives et musées.

La répartition des emplois est presque paritaire pour la culture, avec 4,48 millions d'hommes (+ 1,2 %) pour 4,41 millions de femmes (+ 1,4 %) dans l'ensemble de l'Union européenne. Le secteur compte aussi, par rapport à l'ensemble des emplois européens, plus de personnes âgées de 30 à 39 ans (24,8 % contre 22,4 %) et âgées de plus de 65 ans (4,8 % contre 3,4 %).

Evolution des emplois dans le secteur de la culture entre 2014 et 2025 (Eurostat)

Les travailleurs et travailleuses de la culture jouissent aussi d'un haut niveau d'éducation, avec 61,9 % d'entre eux ayant atteint un niveau bac+2, a minima (contre 39,5 % pour l'emploi européen dans sa globalité).

Ce niveau de formation n'aboutit pas forcément à un statut sécurisé. Ainsi, presque un tiers (31,6 %) des travailleurs culturels de l'Union européen sont indépendants, contre une proportion de 13,7 % seulement sur le marché général du travail. L'Italie et les Pays-Bas présentent les taux les plus impressionnants, à, respectivement, 47,7 % et 44,2 %.

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De la même manière, les emplois à plein temps sont plus rares dans le secteur culturel (76,6 % contre 81,2 % sur le marché dans son ensemble). « Cette part moins importante d'emplois à plein temps dans le secteur de la culture, observée dans la plupart des pays européens, pourrait découler d'une organisation du travail plus flexible ou dépendante de projets, comprenant l'autoentreprenariat et le contrat de commande », observe Eurostat.

Indépendants ou précaires ?

Pour terminer, Eurostat consacre une section de son rapport aux « artistes et auteurs », expression derrière laquelle il désigne les performeurs (danseurs, comédiens, musiciens), les artistes visuels comme les plasticiens, et les auteurs, y compris les journalistes et les linguistes.

Ensemble, ces professions réunissent 1,8 million d'individus, soit 20 % des travailleurs du secteur culturel. Parmi eux, 46,3 % sont indépendants en 2025, pour 71,4 % de personnes travaillant à plein temps et 74 % faisant état d'un emploi permanent. 90,4 % d'entre eux, cependant, déclarent un seul emploi rémunéré.

En France, plus spécifiquement, 46,2 % des 296.500 artistes et auteurs sont indépendants, 63,8 % indiquent se consacrer à cette activité à plein temps, 54,3 % jouissent d'un emploi permanent, tandis que 89,1 % déclarent une activité unique.

Les données d'Eurostat sont accessibles à cette adresse.

Photographie : L'Italie et la mer Méditerrannée, vues depuis l'espace (NASA Johnson, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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