Marvel : les X-Men en mission en 2028, avec un nouveau casting

Tandis que Spider-Man: Brand New Day, sorti le 29 juillet dernier en France, bat des records au box-office international — attention, un élément de l'intrigue sera révélé dans cet article —, Marvel fait monter l'impatience des fans quant au retour des X-Men. Cette équipe super-héroïque, cocréée par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby dans le comics X-Men #1 en septembre 1963, reste très populaire.

Elle a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations, dont une trilogie, étalée entre 2000 et 2006, qui avait durablement associé l'acteur Hugh Jackman à Wolverine, Patrick Stewart au professeur Charles Xavier ou encore Ian McKellen à Magnéto.

Une tétralogie préquelle avait ensuite pris le relais (entre 2011 et 2019), réattribuant les rôles à de nouveaux acteurs : James McAvoy devenait Charles Xavier, Michael Fassbender prêtait ses traits à Magnéto, Jennifer Lawrence incarnait Mystique...

Si certains films ont été moins bien accueillis que d'autres, les mutants n'ont jamais vraiment cessé d'investir les écrans. En 2020, Les Nouveaux Mutants de Josh Boone tentait ainsi de les croiser avec une ambiance légèrement horrifique, tandis que les séries Legion (Noah Hawley, entre 2017 et 2019) et The Gifted (Matt Nix, entre 2017 et 2019) développaient l'univers à la télévision. N'oublions pas non plus la série animée X-Men ’97, en deux saisons, qui prolongeait la production culte diffusée entre 1992 et 1997...

Former l'équipe

Deadpool & Wolverine (Shawn Levy, 2024) s'était amusé à dresser la nécrologie des X-Men, anciennes versions. Dans Spider-Man: Brand New Day, l'audience découvrait le nouveau visage d'une célèbre mutante de la saga X-Men, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Jean Grey, douée de télépathie et de télékinésie, incarnée par Sadie Sink.

Lors de la convention D23, le 14 août dernier, entourée par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le réalisateur Jake Schreier, Sink a accueilli sur scène ses collègues et futurs mutants à l'écran.

Maya Boyd sera ainsi Storm, Ororo Munroe de son vrai nom, sortie de l'imagination de Len Wein et Dave Cockrum en 1975, Inde Navarrette incarnera Rogue, ou Malicia, imaginée par Chris Claremont et Michael Golden en 1981. À leurs côtés, Samara Weaving, désignée pour être Emma Frost (Chris Claremont et John Byrne, 1980), Christopher Abbott, le nouveau professeur Xavier, et enfin Kit Connor, alias Cyclope, tous deux introduits par Stan Lee et Jack Kirby en 1963.

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Enfin, l'acteur Adam Driver, vu dans Paterson (2016), Silence (2016) et la postlogie Star Wars (2015-2019) sera aussi dans le coup, pour prêter ses traits à Nathan Milbury, créé par Chris Claremont et Marc Silvestri dans Uncanny X-Men #221 (1987). Force surhumaine, télépathie, capacité de transformation et d'imitation... Cet ennemi récurrent des X-Men devrait leur causer bien du souci...

Le film à venir, annoncé pour le 5 mai 2028, sera réalisé par Jake Schreier, qui a récemment signé Thunderbolts* pour Marvel Studios.

Photographie : Sur scène, lors du D23, de gauche à droite : Maya Boyd, Inde Navarrette, Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, le réalisateur Jake Schreier, Sadie Sink et le président de Marvel Studios, Kevin Feige (Marvel)

Par Antoine Oury

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