Marius et le Royaume des mers : un classique norvégien s'anime

Inédits en France, les livres de Tor Åge Bringsværd, illustrés par Thore Hansen, sont de véritables classiques de la littérature norvégienne depuis leur parution, dans les années 1970. Trois ouvrages mettent en scène Ruffen, un désopilant serpent de mer...

Dans le premier titre de la série, Ruffen doit ainsi surmonter sa peur de l'eau... Une crainte plutôt problématique lorsque l'on est un serpent de mer ! Pour le cinéma, Ruffen a été renommé Marius, tandis que le scénario, signé par Karsten Fullu, mêle des éléments des livres et des trouvailles originales.

Le long-métrage d'animation est réalisé par Endre Skandfer. Son ambiance graphique s'appuie à la fois sur la 2D et la 3D en images de synthèse, afin de donner vie à un univers aquatique riche et coloré.

Par Antoine Oury

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