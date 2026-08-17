Le Camino, d'Anya Niewierra, adapté en mini-série

Présentée comme « la nouvelle reine de la littérature néerlandaise » par son éditeur, Anya Niewierra a conquis les Pays-Bas avec Le Camino, ainsi que quelques pays supplémentaires, dont la France, où son récit est paru en avril dernier.

L'adaptation en mini-série, composée de cinq épisodes, avait été annoncée en février 2025 : elle se concrétise désormais avec le tournage de scènes prévu au Puy-en-Velay et dans les alentours, au cours des mois de septembre et d'octobre 2026.

La mort rôde toujours et son visage n'est jamais le même. Lotte Bonnet, chocolatière-confiseuse à la carrière florissante, vit heureuse aux Pays-Bas avec son époux Emil, un ancien réfugié bosniaque. Après le cancer qu'il vient de vaincre, rien ne la prépare à la nouvelle brutale qu'elle s'apprête à recevoir : Emil s'est suicidé alors qu'il marchait sur le chemin de Compostelle, pour fêter sa guérison. Dévastée, Lotte se rend en Bosnie pour disperser ses cendres. Là, elle découvre l'impensable : l'homme qu'elle a aimé n'était pas celui qu'il prétendait être. Le passé sanglant de ce pays l'a-t-il poussé à mentir sur son identité ? Lotte décide de faire le Camino, dans les pas de son mari, afin de comprendre. Mais quelqu'un l'observe. Quelqu'un prêt à tout pour enterrer le passé. Un thriller haletant, entre quête personnelle et mémoire collective, porté par une tension constante et une profondeur historique saisissante. – Le résumé de l'éditeur pour Le Camino

Le scénario de cette mini-série a été cosigné par Lex Passchier et Janneke Rinzema, tandis que la réalisation est confiée à Norbert ter Hall. NL Film, filiale de Banijay Benelux, s'est associé l'Evangelische Omroep, chaîne de télévision chrétienne évangélique publique néerlandaise, pour la production. La diffusion est annoncée pour 2027 sur l'une des chaînes du groupe audiovisuel public Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

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Pour la France, aucune diffusion ne semble prévue à l'heure actuelle.

Par Antoine Oury

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