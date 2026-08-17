Le Cercle de Kern : Une fille disparaît, tout un village cache la vérité

Ailleurs, la commandante Amandine Cavalier, policière réputée porter malheur, enquête sur une série de meurtres d’enfants d’une violence extrême. Une piste la conduit vers Leonora Koka, détenue évadée qui avait accumulé, depuis sa cellule, des dossiers sur plusieurs disparitions. Peu à peu, les deux affaires se rapprochent et ramènent vers La Sagnée, où un secret ancien soude les villageois.

Alexis Laipsker construit un thriller à plusieurs voix où la recherche d’une enfant, la traque d’une fugitive et celle d’un tueur se répondent. Le récit alterne les points de vue et les époques, tandis que les indices composent progressivement le même puzzle. Une certitude demeure : dans ce village, chacun sait quelque chose, mais personne ne semble prêt à parler. Parution le 10 septembre.

Les éditions Michel Lafon nous en offrent les premières pages :

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Cécile Mazin

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