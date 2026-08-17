Esclaves à Paris : la capitale et ses lumières, face à ses captifs

Le droit l’affirme, des tribunaux le répètent ; les archives racontent pourtant une histoire moins propre. Des hommes et des femmes venus d’Afrique, des Antilles ou des Mascareignes gagnent la capitale en espérant y devenir libres, puis découvrent que propriétaires, police, Marine et Couronne savent organiser leur capture.

Spieler pose dès l’introduction la règle qui gouvernera son enquête : « la valeur d’une vie humaine ne réside pas dans sa représentativité. L’importance de l’histoire de tel ou tel individu ne dépend pas du nombre de personnes qui partagent son sort ou sa condition. »

Liberté, sur le papier

Cinq existences structurent donc le livre : Jean, Pauline, André Lucidor, Julien et Ourika. L’historienne les suit non comme les pièces commodes d’une démonstration, mais comme des corps en déplacement : de la plantation à l’hôtel particulier, du tribunal au Pont-Neuf, de la chambre au cachot. À mesure qu’ils croisent banquiers, planteurs, nobles, policiers, domestiques et fonctionnaires, Paris change de visage. « Aucune porte, aucun signe manifeste ne marque le passage entre Paris, havre informel de liberté, et Paris, métropole étroitement liée à l’esclavage transatlantique. »

C’est l’une des grandes réussites de l’ouvrage : restituer une capitale impériale sans la transformer rétrospectivement en port négrier, en montrant les circulations de l’argent, du droit, du sucre, des personnes et des usages coloniaux.

Pauline disparaît dans le tissu urbain ; Julien se promène avec les preuves de sa liberté dans ses poches avant d’être enlevé ; Lucidor, maître d’armes, construit son existence dans les interstices juridiques de la ville. Chez Spieler, les objets ne servent jamais de décor. Colliers, livrées, papiers, armes, serrures : tout porte une relation de pouvoir.

D’où cette phrase, sèche comme un constat de police : « La chasse aux esclaves en milieu urbain, loin de heurter les valeurs de la métropole, les réaffirmait. » La contradiction entre liberté française et esclavage colonial ne se résout pas ; elle s’administre, se contourne et, lorsqu’il le faut, s’impose par la force.

L’archive ne parle pas toute seule

La puissance du livre tient aussi à ce qu’il refuse. Spieler ne prête pas aux morts une intériorité que les documents ont détruite : « Refusant de spéculer sur les pensées et les sentiments de mes sujets, j’ai choisi de ne pas combler ces lacunes. Je me méfie du ventriloquisme et je laisse à mes lecteurs le soin d’imaginer qui ils étaient vraiment. » Cette discipline produit une écriture singulière : l’absence devient une donnée, non un appel à la fiction.

À propos de Lucidor, elle constate : « Rien n’y est dit de ce qui fait l’existence d’un esclave à l’époque de la navigation à voile : les navires, les ports, les gens qui vous enchaînent, ceux qui vous déportent. » Le manque demeure visible, et cette visibilité donne aux vies racontées une présence singulière.

La méthode possède toutefois son envers. L’appareil conceptuel devient parfois pesant lorsque s’enchaînent Foucault, Agamben, Jakobson, Barth ou Robbe-Grillet : certaines archives sont si éloquentes qu’elles supporteraient moins de commentaire. Quelques rapprochements symboliques ou psychologiques, toujours présentés avec prudence, paraissent aussi plus fragiles que l’enquête documentaire qui les porte.

Enfin, le long chapitre consacré à Ourika déplace sensiblement le livre vers l’histoire littéraire. Le détour est passionnant, mais relâche par endroits la tension des récits de fuite, de surveillance et d’arrestation.

La bienveillance et ses drôles de chaînes

Ce détour éclaire pourtant le cœur du projet : comprendre comment les dominants écrivent la vie de ceux qu’ils dominent. Spieler distingue l’enfant sénégalaise historique de l’héroïne façonnée par Claire de Duras et pousse la critique jusqu’à cette formule : « Dans la vie réelle d’Ourika comme dans son existence romanesque, derrière la compassion, on trouve toujours la force motrice de la violence. »

Même la bienveillance devient ambiguë lorsqu’elle préserve intact le droit de posséder, nommer, offrir ou parler à la place d’autrui. Le livre évite ainsi le confort rétrospectif des héros abolitionnistes et préfère les contradictions : des sauvetages accomplis par des propriétaires d’esclaves, des jugements de liberté neutralisés par la police, des protections qui ressemblent encore à des formes de possession.

Reste ce que l’archive conserve malgré elle : une trace, un vêtement, une cicatrice, un morceau de métal. Dans les dernières pages, les pointes d’épées brisées retrouvées chez Lucidor deviennent presque un portrait : « Nous y reconnaissons l’expressivité poignante des choses infimes qui peuplent une demeure à la fin d’une vie. »

C’est là qu’Esclaves à Paris atteint sa justesse la plus rare. Non lorsqu’il prétend restituer une parole perdue, mais lorsqu’il accepte de ne pas la posséder. Entre un papier de liberté, une serrure, une livrée ou une lame cassée, Miranda Spieler rend à l’existence ce que l’archive et l’ordre colonial avaient tenté de réduire à l’état de propriété.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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