Chiens de rizières : dans le delta, les hommes ont toujours une version

De l’argent manque, les versions prolifèrent, et la jeune femme disparaît. Martin et Tran embarquent pour la retrouver. À partir de là, Marin Postel fait remonter le Mékong à ses personnages comme on remonte une mauvaise piste : dans la moiteur, l’alcool, les soupçons et la honte.

Le Mékong ne lave rien

Ce Vietnam-là n’a rien d’une carte postale. Il colle. Il pue parfois. Les moteurs crachent, les moustiques mordent, le bois pourrit, la viande tourne. Une phrase suffit : « Le soleil était raide, blanc comme un os. » Postel possède ce sens très sûr du détail matériel qui plante un décor sans lui passer une couche de vernis exotique. Même la misère refuse le pittoresque : « Plus vraiment des hommes, plutôt des plantes. » C’est rude, parfois volontairement disgracieux, mais presque toujours visible. On sent la chaleur dans les chemises, la fatigue dans les corps, l’alcool rance au fond des verres.

Le meilleur se joue pourtant ailleurs : dans la circulation de la parole. Tout le monde sait quelque chose sur Mỹ. Donc personne ne sait rien. Tran juge, Lê fantasme, Martin hésite, Antoine veut croire, les habitués de La Plantation brodent. Chacun ajoute sa graisse au récit. À mesure que les témoignages s’empilent, la vérité se trouble. Martin finit par saisir l’obscénité de l’expédition : « Tout ça pour aller encercler une pauvre fille. » En une ligne, le récit change d’axe. La chasse à la vérité ressemble soudain beaucoup à une chasse tout court.

Mỹ, racontée par tous sauf Mỹ

C’est là que Postel est le plus mordant. Il ne distribue pas des certificats de vertu. L’humanitaire peut servir d’alibi, la lucidité tourner au cynisme, l’amour à la possession. Même la tendresse de Lê contient déjà son geste de propriétaire : « Mỹ poussait dans cette ville atroce comme une petite fleur, et, de même que les autres, il aurait voulu la cueillir. » Toute l’ambivalence du personnage tient dans cette image : il s’émeut, il désire, il réduit. La jeune femme devient successivement victime, manipulatrice, prostituée, amante, menteuse ou promesse de salut selon celui qui parle d’elle.

Le procédé a toutefois son prix. Mỹ reste longtemps enfermée dans le regard des hommes, et le texte court parfois le risque de reproduire la violence qu’il démonte. Les corps féminins sont beaucoup regardés, décrits, évalués.

Cela a un sens — montrer la mécanique de prédation — mais l’insistance finit par peser. Même réserve sur le ventre du récit : certaines beuveries, scènes de bar et conversations tournent un peu trop longtemps autour des mêmes obsessions. À force de laisser ses personnages parler, Postel les laisse parfois parler davantage qu’il ne faudrait.

Quelques développements politiques portent également leur démonstration à découvert. Quand tombe la formule « Une goutte de bon sens pour justifier l’océan de crime. », elle claque. Ailleurs, l’explication insiste, souligne, remet une couche. L’écriture gagne davantage quand elle laisse une odeur, une lâcheté ou un geste faire le travail. Sa puissance vient précisément de ce mélange de trivialité et de malaise : un steak qui sue dans l’assiette, un chien qui rôde, une blague obscène, puis brusquement quelque chose se fend.

Les personnages, eux, tiennent solidement. Antoine veut sauver parce qu’il a lui-même besoin d’être sauvé. Martin regarde beaucoup et agit tard. Tran transforme son intelligence en brutalité. Lê oscille entre servilité, humiliation, désir et rage. Aucun n’est propre, aucun n’est réduit à sa fonction. Même les bonnes intentions arrivent tachées. Cette absence de surplomb moral donne au texte sa vraie densité.

Au bout du delta, les certitudes prennent l’eau

Et puis le vacarme finit par baisser. Aux dernières pages, le voyage cesse d’être une enquête pour devenir un deuil. La route s’ouvre, la mer apparaît, les voix se taisent un peu. Martin comprend alors ce qui jetait peut-être tous ces hommes si loin de chez eux : « Si une force mystérieuse jette les gens sur les routes, c’est la solitude avant tout, pas le goût du risque. » Cette mélancolie tardive fait respirer ce que le milieu avait parfois encombré.

Le dénouement remet surtout les soupçons à leur place et oblige à reconsidérer tout ce qui a été raconté sur Mỹ. Sans grand discours, la quête se retourne contre ceux qui l’ont menée. Il reste la boue, la lumière, Antoine absent et cette fatigue d’avoir voulu comprendre trop tard. « Avant de faire ses adieux au Vietnam, il faut aller jusqu’au bout de cette tristesse. »

Chiens de rizières y va. Pas toujours droit, parfois bavard, souvent très juste — et avec assez de fièvre pour que l’odeur du delta reste longtemps après avoir refermé le livre.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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