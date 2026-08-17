De bêtes et d'oiseaux : la douleur crue et son lot de folie

Personne ne dit à Coro qu’elle est captive. On lui offre du lait, une chambre, une robe, un bain, un chien. Quand elle demande enfin si on compte l’aider, la réponse tombe : « C’est ce qu’on fait. »

Le piège a de bonnes manières

Pilar Adón tient d’abord son roman dans ce léger décalage. Celui qui sépare les mots des actes. Le soin de la contrainte. L’hospitalité de l’emprise. Coro réclame son sac, sa voiture, de l’essence ; on lui parle de repos, de fruits, de promenade, du lac, de la beauté des lieux. Tresa finit même par lui assurer : « Vous êtes libre, ma chère. Bien que vous pensiez le contraire, vous êtes libre. »

Toute l’inquiétude de De bêtes et d’oiseaux (trad. Michelle Ortuno) est contenue dans cette douceur autoritaire. Personne ne hausse vraiment le ton parce qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il suffit de répondre à côté. Encore. Puis encore.

Béthanie pourrait être un refuge. Elle ressemble aussi à une clôture. Une communauté de femmes, une cellule autonome, presque une secte, mais sans doctrine assez nette pour qu’on puisse la ranger confortablement dans une case. On y parle de symbiose, et l’on assure : « Ici personne n’est le parasite de personne. » La phrase est évidemment suspecte. Chacune a son rôle, ses devoirs, son territoire ; chacune surveille ou se laisse surveiller. Adón est excellente lorsqu’elle laisse cette contradiction respirer sans l’expliquer.

À Béthanie, même les chiens ont leur mot à dire

Elle l’est davantage encore lorsqu’elle abandonne presque l’intrigue pour la matière. L’eau. La boue. Les insectes. Les poils des chiens. Les arbres. La chaleur. Les plantes toxiques. Rien ne sert de décor : tout touche, colle, gratte, mord, enveloppe.

La traduction restitue cette prose fragmentée, pleine de reprises et de bifurcations, qui semble examiner chaque chose avant de douter de ce qu’elle vient de voir. L’humain et l’animal finissent par perdre leur frontière. Gloria peut alors dire : « Le gémissement d’un chien en dit davantage que tous nos mots réunis. » Dans cette maison où la parole sert précisément à détourner, ordonner ou anesthésier, le constat prend une valeur presque comique. Et inquiétante.

Le roman est aussi plus intime qu’il n’en a l’air. Sous le récit d’emprise travaille un deuil ancien. Coro peint depuis des années sa sœur noyée ; elle transforme l’absence en images et les images en obsession. Béthanie lui offre alors ce qu’aucun discours n’aurait pu lui donner : un paysage capable d’absorber cette perte. Le lac, puis le bassin souterrain, cessent d’être des symboles pour devenir un milieu. L’eau recueille le souvenir, la peur, le désir de disparition et, peut-être, quelque chose qui ressemble à une consolation.

C’est là que le livre atteint sa plus grande force, mais aussi sa limite. À force de revenir sur les mêmes motifs — oiseaux, fourmis, noyade, enfermement, appartenance — il finit parfois par souligner ce qu’il avait déjà parfaitement fait sentir. Le milieu du roman répète aussi plusieurs fois le même mouvement : Coro veut partir, les autres éludent, elle tente une sortie, quelque chose la ramène.

L’insistance produit d’abord une véritable hypnose ; sur la durée, elle peut devenir mécanique. Certaines habitantes de Béthanie, volontairement fondues dans le groupe, perdent aussi un peu de leur relief individuel.

La sortie est par là. Enfin, peut-être

Mais Adón connaît la puissance de son dispositif. Une brèche apparaît dans la clôture. Coro pourrait enfin s’en aller. « Mais à présent, tout cela lui importait peu. » Ce renversement est plus troublant qu’une porte verrouillée : la captivité n’a pas disparu, c’est le désir de fuite qui s’est déplacé. La question n’est plus seulement de savoir qui retient Coro, mais ce qui fait qu’un lieu finit par devenir le nôtre. Par fatigue. Par besoin. Par peur. Par désir de ne plus lutter.

Le roman le formule presque comme une oscillation physique : « La reconnaissance et la non-reconnaissance. L’appartenance et la non-appartenance. » C’est exactement là qu’il demeure le plus juste. Béthanie protège et dévore. La solitude délivre et menace. Le soin console et possède. Rien ne se stabilise vraiment, pas même la perception de Coro, et le lecteur avance avec elle, contraint de recalculer sans cesse ce qu’il voit.

La fin choisit pourtant l’apaisement plutôt que l’explication. Un oiseau descend vers Coro, la survole, revient. Elle le regarde. Elle comprend, ou croit comprendre. « Le monde demeurait ainsi expliqué, sans avoir besoin de le sonder davantage. » C’est une phrase de paix, peut-être. Ou la dernière forme prise par le renoncement. De bêtes et d’oiseaux se referme précisément à cet endroit incertain, là où l’on ne sait plus si Coro a trouvé une place ou si la place l’a entièrement absorbée.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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