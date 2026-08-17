Quand l'Allemagne assista à sa propre destruction : La Croix damnée

Sally Carson commence là, dans cette chaleur presque trop parfaite, et il suffit bientôt d’un portrait d’Hitler posé sur le piano pour que quelque chose se dérègle.

C’est toute la force de La Croix damnée (traduction : Véronique Minder et préface : Laura Freeman). Publié en 1934, le livre ne regarde pas le nazisme depuis l’après-coup : il le voit entrer. Non par la porte fracassée, mais par les conversations, les emplois retrouvés, l’orgueil rendu à ceux qui n’en avaient plus, les uniformes qui flattent, les slogans qui simplifient. Une croix gammée brûle sur la montagne pendant que les jeunes patinent.

Moritz veut croire que cela passera : « Le ciel va redevenir noir. Ils oublieront cette flambée. » Le lecteur, lui, sait que non. Carson installe ainsi une tension cruelle : ses personnages ignorent encore ce que chaque geste annonce.

Hitler au milieu des cheveux d’ange

Elle est particulièrement juste lorsqu’elle montre les raisons différentes qui conduisent à l’adhésion. Helmy n’est pas Erich. Le premier, chômeur, cherche une place, un salaire, une dignité ; le second trouve dans le mouvement une autorisation plus brutale. Leur père mesure, lui, le pouvoir de séduction du discours : « Ne sais-tu pas qu’écouter ce gars-là, c’est croire tout ce qu’il dit en vingt-quatre heures ? » Rien n’excuse, mais tout s’éclaire. Carson refuse le confort des monstres nés monstres. Elle préfère suivre le déplacement d’une frontière morale, centimètre après centimètre.

Cette progression devient plus douloureuse encore autour de Moritz. Chirurgien, Allemand, catholique, fiancé à Lexa : tout ce qui le définissait se rétracte soudain derrière un seul mot. Juif. La persécution commence par des regards, des interdictions, un emploi perdu, puis finit par remodeler la conscience même de celui qu’elle vise. « Car je ne dois pas oublier que je suis juif, désormais ». La phrase est presque calme. C’est ce calme qui glace. Plus tard, il ne reste même plus besoin de longues explications : « Les gens disparaissent… » Dans cette suspension tient déjà tout un régime de peur.

La politique passe à table

La grande réussite du livre est pourtant ailleurs encore : dans son refus de sacrifier la vie ordinaire au commentaire politique. On mange, on repasse, on se dispute, on caresse les chats, on pense aux pommes, aux promenades, au mariage à venir. Les saisons continuent leur travail pendant que les consciences se défont. Cette douceur donne du poids à chaque perte. Elle permet aussi à Carson de saisir les nuances les plus inconfortables. Lexa peut encore dire : « Ce serait plus facile pour Helmy, s’il détestait les Juifs comme Erich. » Autrement dit : la faiblesse, la loyauté mal placée, le besoin d’appartenir peuvent conduire aussi loin que la haine déclarée.

Le livre n’est pas sans défauts. À certains moments, la romancière explique ce qu’elle vient pourtant de montrer avec beaucoup plus de puissance. Les passages où la narration énonce directement la disparition des libertés, la marche du pays vers la catastrophe ou les responsabilités collectives ont moins de force que les scènes où ces mêmes réalités passent par une table familiale ou un silence gêné. Michael, l’Anglais observateur, devient parfois un relais trop commode pour faire entendre une conscience extérieure. Quelques échanges amoureux portent aussi une sentimentalité datée, et la seconde moitié, lorsque la menace n’a plus besoin d’être devinée, gagne en intensité ce qu’elle perd en subtilité.

Ces réserves comptent, parce qu’elles empêchent de transformer une redécouverte en objet sacré. Elles n’amoindrissent pourtant pas l’impression générale : Carson sait construire. Les motifs reviennent, chargés chaque fois d’un sens nouveau. La montagne des jeux d’enfance devient celle où brûle l’emblème nazi. La maison protectrice devient le lieu des concessions. Le cercle de Noël, si soigneusement fermé au début, se fissure à mesure que chacun choisit son camp, ou croit ne pas en choisir.

Le cercle ne tourne plus rond

C’est là que La Croix damnée atteint sa forme la plus juste. Non lorsqu’elle annonce la catastrophe, mais lorsqu’elle montre des êtres continuant à vivre comme si le quotidien pouvait encore les protéger. Les meubles sont les mêmes. La lumière aussi. Les visages n’ont pas changé. Et pourtant Helmy comprend enfin : « Jamais plus la ronde ne se reformerait. Jamais. » Le livre ne s’achève pas sur la disparition d’un foyer, mais sur quelque chose de plus inquiétant : la découverte que l’on peut être encore chez soi et avoir déjà perdu sa maison.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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